DivX对Telechips提起违约诉讼

圣迭戈--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 数字视频技术先驱DivX, LLC对Telechips, Inc. 提起违约诉讼。DivX自2016年开始向 Telechips授权技术。DivX声称，最近的一次独立审计发现了大量违反双方协议的行为。对于这些违约行为，DivX要求获得九位数的巨额赔偿和补偿。

DivX首席执行官Noel Egnatios评论说："诉讼并不是我们的首选，但被许可方不履行合同义务会逐渐对我们整个技术许可生态系统产生重大负面影响。我们致力于捍卫自身生态系统，为授权合作伙伴维护DivX®品牌和技术授权计划的价值。”

自2000年起，DivX已经成长为创新数字视频技术研究和开发领域的全球领先企业，并将继续向世界各地的公司授权其广泛的产品组合。

关于DivX, LLC

DivX, LLC致力于开发创新技术，力求在任何设备上提供超凡的数字娱乐体验。自2000年以来，DivX为全球消费者、设备制造商和流媒体服务打造开创性的技术，为优质数字视频树立了标准。DivX提供技术授权以实现出色的视频播放，全球主流消费电子品牌已售出超过17亿台采用DivX技术的设备。DivX消费软件在全球的下载量已超过10亿次，为消费者提供内容播放、转档和投影工具。DivX总部位于加州圣迭戈。如需了解更多信息，请访问 www.divx.com 。

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