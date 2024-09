SoftBank Corp. e Intelsat lançam colaboração histórica para criar rede onipresente

SoftBank and Intelsat to jointly develop a hybrid communication solution allowing users to stay connected via available networks, whether terrestrial or satellite, anywhere in the world. (Courtesy: SoftBank)

SoftBank and Intelsat to jointly develop a hybrid communication solution allowing users to stay connected via available networks, whether terrestrial or satellite, anywhere in the world. (Courtesy: SoftBank)

MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--A SoftBank Corp. (“SoftBank”) e a Intelsat assinaram um acordo de colaboração inovador que levará ao lançamento de uma única “Rede Ubíqua”, permitindo que os clientes permaneçam conectados onde quer que estejam. A SoftBank e a Intelsat liderarão conjuntamente a pesquisa e o desenvolvimento de conexões 5G contínuas entre redes móveis terrestres e redes de comunicações via satélite.

Em uma sociedade em que tudo e todos dependem cada vez mais de se manterem conectados, convenientes e sempre ativos, as telecomunicações são essenciais. Entretanto, apesar da realização próxima da mobilidade autônoma com automóveis, navios, drones e outros veículos, muitas áreas ainda não têm cobertura de rede móvel terrestre e exigem dispositivos e contas separados para se conectar a redes não terrestres.

Por meio da nova colaboração, a SoftBank e a Intelsat planejam desenvolver em conjunto uma solução de comunicação híbrida que permite que os usuários permaneçam conectados por meio de redes disponíveis, sejam elas terrestres ou via satélite, em qualquer lugar do mundo, com a conveniência de um dispositivo e uma conta. A solução se baseará nas mesmas arquiteturas, interfaces e processos padrão que permitem o roaming de dispositivos entre redes celulares terrestres atualmente e ajudará a tornar a adoção comercial de soluções de mobilidade baseadas nos novos padrões 3GPP 5G para redes não terrestres uma realidade muito mais cedo.

Um dos principais objetivos da colaboração é desenvolver um dispositivo universal que permaneça sempre conectado, independentemente do lugar no mundo onde estiver. Por exemplo, um futuro veículo conectado equipado com tal dispositivo será capaz de alternar perfeitamente para uma rede de comunicação via satélite não terrestre quando estiver fora da cobertura da rede móvel terrestre. A solução pretendida deverá ter ampla aplicabilidade comercial, incluindo em mobilidade terrestre, marítima e em resposta e recuperação de desastres.

O projeto, desenvolvimento, testes de campo e comercialização de novos produtos de rede híbrida entre a Intelsat e a SoftBank serão realizados em fases, alinhados com o desenvolvimento dos novos padrões de rede não terrestre 3GPP 5G. As soluções híbridas resultantes permitirão que os terminais de satélite existentes sejam usados no curto prazo e novos terminais baseados em 5G à medida que se tornem disponíveis.

“A Intelsat e a SoftBank compartilham uma visão pioneira de Redes Ubíquas e interoperabilidade perfeita entre redes satelitais e terrestres”, disse Bruno Fromont, diretor de Tecnologia da Intelsat. “Até agora, o desafio era alinhar padrões que permitissem a conexão das duas redes diferentes. Com os recentes avanços na padronização baseada em 5G para redes não terrestres, liderados pela Intelsat na 3GPP, e esta colaboração estratégica com a SoftBank, estamos idealmente posicionados para acelerar o projeto e a implementação prática de serviços híbridos comerciais que permitirão que dispositivos transitem livremente entre redes satelitais e terrestres”.

Hideyuki Tsukuda, vice-presidente executivo e CTO da SoftBank, afirmou: “Ao utilizar tecnologia que alterna entre redes móveis terrestres e redes de comunicação por satélite por meio de roaming, podemos integrar as duas redes previamente separadas e utilizar a comunicação por satélite como uma extensão da comunicação móvel. Por meio desta pesquisa e desenvolvimento conjuntos, a SoftBank e a Intelsat visam construir uma Rede Ubíqua, onde pessoas e objetos em todas as partes do mundo possam estar conectados à comunicação a qualquer hora e em qualquer lugar”.

Sobre a Intelsat

A equipe global de profissionais da Intelsat está centrada em fornecer comunicações contínuas e seguras baseadas em satélite para clientes governamentais, ONGs e comerciais por meio da rede mundial de última geração e dos serviços gerenciados da empresa. Ao eliminar a exclusão digital operando uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites e infraestruturas de conectividade do mundo, a Intelsat permite que as pessoas e suas ferramentas falem sobre os oceanos, vejam através dos continentes e ouçam através dos céus para se comunicar, cooperar e coexistir. Desde a sua fundação, há seis décadas, a empresa tem sido sinônimo de “pioneirismo” no setor de satélites a serviço de seus clientes e do planeta. Apoiando-se em um legado de inovação e concentrando-se em enfrentar uma nova geração de desafios, os membros da equipe da Intelsat agora mira em novas conquistas pioneiras no espaço, à medida que revolucionam o campo e lideram a transformação digital do setor.

Sobre a SoftBank Corp.

Guiada pela filosofia corporativa do Grupo SoftBank, “Information Revolution – Happiness for everyone” (Revolução da Informação – Felicidade para todos, em português), a SoftBank Corp. (TÓQUIO: 9434) opera negócios de telecomunicações e TI no Japão e no mundo. No ano fiscal encerrado em março de 2024, a SoftBank Corp. registrou 6.084,0 bilhões de ienes de receita, 876,1 bilhões de ienes de lucro operacional e 489,1 bilhões de ienes de lucro líquido. A SoftBank Corp. tem 40 milhões de assinantes de telefonia móvel no Japão e, por meio de suas empresas do grupo, 63 milhões de usuários de pagamento por smartphone (PayPay), 85 milhões de usuários de mídia on-line (Yahoo! JAPÃO) e 97 milhões de usuários de aplicativos de comunicação (LINE) (em 9 de maio de 2024). Com base em sua sólida base de negócios, a SoftBank Corp. está se expandindo para campos não relacionados a telecomunicações, de acordo com sua estratégia de crescimento “Beyond Carrier” (Além de Operadora, em português), enquanto aumenta ainda mais seus negócios de telecomunicações, aproveitando o poder das soluções 5G/6G, IoT, Digital Twin e Redes Não Terrestres (NTN), incluindo telecomunicações estratosféricas baseadas em High Altitude Platform Station (HAPS). Ao mesmo tempo em que constrói centros de dados de IA e desenvolve LLMs locais especializados no idioma japonês com 1 trilhão de parâmetros, a SoftBank está aplicando IA para melhorar o desempenho da rede de acesso por rádio (AI-RAN) com o objetivo de se tornar um fornecedor de infraestrutura social de próxima geração. Em reconhecimento às suas iniciativas ESG, a SoftBank Corp. foi selecionada para inclusão no Índice Mundial de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI World) para 2022 e 2023, alcançando a pontuação mais alta no Japão e registrando-se como a única empresa no país a ser selecionada para o grupo do setor de Serviços de Telecomunicações em 2023. Saiba mais em https://www.softbank.jp/en/.

