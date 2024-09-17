SoftBank Corp.和Intelsat启动具有里程碑意义的合作，共同打造无处不在的网络

弗吉尼亚州麦克莱恩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SoftBank Corp. (“SoftBank”)和Intelsat签署了一项开创性的合作协议，该协议将促进打造一个“无处不在的网络”，使客户能够随时随地保持连接。SoftBank和Intelsat将共同引领地面移动网络和卫星通信网络之间无缝5G连接的研发。

在一个所有人和万事万物都越来越依赖于保持连接的社会中，方便且始终在线的电信服务变得必不可少。然而，尽管汽车、船舶、无人机和其他车辆的自动驾驶即将成为现实，但许多地区仍然没有地面移动网络覆盖，需要单独的设备和帐户才能连接到非地面网络。

通过新的合作，SoftBank和Intelsat计划共同开发一种混合通信解决方案，使用户能够通过可用网络（无论是地面还是卫星网络）随时随地保持连接，只需一台设备和一个帐户即可享受便利。该解决方案将建立在支持当今地面蜂窝网络之间设备漫游的相同标准架构、接口和流程之上，并将有助于更快地实现基于新的非地面网络3GPP 5G标准的移动解决方案的商用。

此次合作的主要目标之一是开发一种通用设备，无论位于世界的哪个地方，都能始终保持连接。例如，未来配备此类设备的联网车辆将能够在离开地面移动网络覆盖范围时无缝切换到非地面卫星通信网络。预计这一有针对性的解决方案将具有广泛的商业应用前景，包括陆地移动、海事以及灾难响应和恢复。

Intelsat和SoftBank之间新混合网络产品的设计、开发、现场测试和商业化将分阶段进行，以配合新3GPP 5G非地面网络标准的制定。由此产生的混合解决方案将支持在短期内使用现有的卫星终端，并在更新的5G终端可用时加以应用。

Intelsat首席技术官Bruno Fromont表示：“Intelsat和SoftBank对于无处不在的网络连接以及卫星和地面网络之间的无缝互操作性有着共同的开创性愿景。到目前为止，挑战在于协调支持两种不同网络进行连接的标准。鉴于Intelsat在3GPP引领的5G非地面网络标准化方面的最新进展，以及与SoftBank的此次战略合作，我们拥有得天独厚的优势来加速商业混合服务的设计和实际实施，从而使设备能够在卫星和地面网络之间自由漫游。”

SoftBank执行副总裁兼首席技术官Hideyuki Tsukuda表示：“通过使用以漫游的方式在地面移动网络和卫星通信网络之间切换的技术，我们可以集成以前独立的两个网络，并将卫星通信用作移动通信的扩展。通过此次联合研发，SoftBank和Intelsat将致力于构建一个无处不在的网络，让世界各地的人和事物可以随时随地进行通信连接。”

关于Intelsat

Intelsat的全球专业团队专注于通过公司的下一代全球网络和托管服务向政府、非政府组织和商业客户提供无缝且安全的卫星通信。通过运营全球顶级规模的先进卫星群和连接基础设施，Intelsat弥合了数字鸿沟，使用户及其工具能够跨越海洋进行交流，尽览各大陆信息，聆听天空，从而开展沟通、合作与共存。自60年前成立以来，该公司一直在卫星行业引领客户和地球服务的潮流。Intelsat依靠创新传统，专注于应对新一代挑战。如今， Intelsat 团队成员将目光投向太空领域的“下一个第一”，旨在颠覆该领域并引领行业的数字化转型。

关于SoftBank Corp.

在SoftBank Group“信息革命——人人幸福”的企业理念指导下，SoftBank Corp. (TOKYO: 9434)在日本和全球经营电信和IT业务。在截至2024年3月的财年中，SoftBank Corp.实现营收60,840亿日元，经营收入8761亿日元，净收入4891亿日元。SoftBank Corp.在日本拥有4000万移动用户，并通过其集团公司分别拥有6300万智能手机支付(PayPay)用户、8500万在线媒体(Yahoo! JAPAN)用户和9700万通信应用程序(LINE)用户（截至2024年5月9日）。SoftBank Corp.以其强大的业务根基为基础，在通过利用5G/6G、物联网、数字孪生以及包括基于高空平台站(HAPS)的平流层电信在内的非地面网络(NTN)解决方案进一步发展电信业务的同时，正在遵循“Beyond Carrier”发展战略向非电信领域进军。在构建AI数据中心和自主开发具有1万亿个参数的日语专用LLM的同时，SoftBank正在应用AI来提高无线接入网络性能(AI-RAN)，以期成为下一代社会基础设施的提供商。为表彰其在环境、社会和治理(ESG)方面的举措，SoftBank Corp.入选了2022年和2023年道琼斯可持续发展世界指数(DJSI World)，获得日本最高分，并成为该国唯一一家入选2023年电信服务行业组的公司。如需了解更多信息，请访问https://www.softbank.jp/en/。

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