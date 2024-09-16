Enercap Holdings与Apex Investments合资建设全球最大容量的超级电容储能，以满足爆炸式增长的需求

阿拉伯联合酋长国迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 总部位于迪拜的超级电容储能制造商Enercap Holdings与总部位于阿布扎比的Apex Investments PSC成立合资企业，将致力于实现每年16千兆瓦时的超级电容储能制造能力，这一尖端技术超越了我们目前常见的锂离子技术。该合资企业旨在满足指数级增长的需求，其超级电容储能生产能力将跃升至全球第一。

作为合作的一部分，合资企业Enercap Energy Holding Limited将在阿布扎比建立一个年产10千兆瓦时的全自动生产设施。此外，Enercap Energy Holding Limited已同意收购位于迪拜工业城的现有生产设施，并将其产能升级至年产6千兆瓦时。Enercap目前在全球对大型电池储能系统（BESS）的需求量超过30千兆瓦时。Apex Energy Holding Limited和Enercap SPV Limited将分别持有合资公司65%和35%的股份。

Enercap基于超级电容的储能技术具有非降解、持久耐用的特性，并可在宽温条件下运行，因此能够在25年的生命周期内提供稳定且可预测的容量，这对于市场在进行储能投资时所看重的可融资性而言，起着至关重要的作用。

Apex首席执行官Mark Blackwell表示：“稳定、可预测和长寿命的储能性能对于有效地扩展可再生能源发电以取代化石燃料发电至关重要。超级电容储能的优势正在推动需求，我们很高兴能支持Waseem Qureshi及其团队实现其增强能力的愿景，以实现去碳化、电气化和向超级电容储能的转变。”

Enercap Holdings首席执行官、该项技术的发明者Waseem Ashraf Qureshi评论道：“我们很高兴与Apex建立合资企业，这将加快我们在全球的发展，并扩大我们的产品组合，为部署储能的各种应用提供解决方案。我们相信，这是储能技术的未来。”

超级电容储能提供的储能解决方案使用寿命长、非降解、充电快、安全、完全可回收且成本效益高。Mark Blackwell表示：“Enercap的颠覆性专有技术将发挥重要作用，以加快实现全球去碳化目标，其技术将服务于储能、电动汽车和消费市场。”

来源： AETOSWire

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