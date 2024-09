MidOcean Energy, une société EIG, rachète 15 % de participation supplémentaire dans Peru LNG à Hunt Oil Company

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--MidOcean Energy (« MidOcean » ou la « société »), une société de gaz naturel liquéfié (GNL) créée et gérée par EIG, un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs mondiaux de l’énergie et des infrastructures, et Hunt Oil Company (« Hunt »), annonce ce jour avoir conclu un accord définitif par lequel MidOcean acquerra une participation supplémentaire de 15 % dans Peru LNG (« PLNG ») auprès de Hunt.

Une fois l’opération finalisée, la participation de MidOcean dans PLNG passera de 20 % à 35 %. Aramco a joué un rôle central dans l'opération, notamment en assurant la diligence raisonnable sur les plans technique et commercial et en collaborant avec les principales parties prenantes pour l'approbation de l'opération. La transaction sera entièrement financée par Aramco, ce qui portera sa participation dans MidOcean à 49%. L’investissement supplémentaire d’Aramco dans MidOcean renforce la position de MidOcean et d’Aramco sur le marché mondial du GNL et permettra aux deux parties d’être davantage exposées au seul projet d’exportation de GNL en Amérique du Sud. La participation indirecte d’Aramco dans PLNG s’élèvera à 17,2 %. Outre EIG et Aramco, Mitsubishi Corporation a investi dans MidOcean, parmi d'autres investisseurs de premier plan.

La participation de Hunt dans PLNG passera de 50 % à 35 % et Hunt restera l’exploitant de PLNG à la suite de l'opération. Hunt continue de détenir une participation de 25,2% dans le projet en amont Camisea au Pérou. Hunt investit au Pérou depuis 2000 et s'engage à poursuivre sa longue histoire d'investissement au Pérou et son excellence opérationnelle dans le projet PLNG.

PLNG possède et exploite la seule installation d'exportation de GNL en Amérique du Sud, située à Pampa Melchorita, à 170 kilomètres au sud de Lima, au Pérou. Les actifs de PLNG consistent en une usine de liquéfaction de gaz naturel d’une capacité de traitement de 4,45 mmtpa ; un gazoduc de 408 kilomètres en propriété exclusive d'une capacité de 1 290 mmcf/j ; deux réservoirs de stockage de 130 000 m3 ; un terminal maritime de 1,4 kilomètre en propriété exclusive ; et une installation de chargement de camions d’une capacité maximale de 19,2 mmcf/j. PLNG est exploité par Hunt et est l’une des deux seules installations de production de GNL en Amérique latine.

De la Rey Venter, CEO, MidOcean, déclare : « Nous sommes heureux d’accroître notre participation dans PLNG, un actif stratégique qui s’inscrit dans la vision de MidOcean de créer un portefeuille GNL mondial, diversifié et résilient. Notre confiance dans les fondamentaux long-termistes du marché du GNL et dans la solidité de la position unique de PLNG en tant que seule installation d’exportation de GNL en Amérique du Sud reste inébranlable. Nous nous réjouissons à la perspective de renforcer notre partenariat avec Hunt Oil et les autres co-entrepreneurs de PLNG et de continuer à soutenir l’impact positif du projet sur le marché péruvien de l’énergie. »

Mark Gunnin, CEO, Hunt, déclare : « Nous avons travaillé pour mettre le projet PLNG sur la bonne voie, et faire appel à MidOcean en tant que partenaire était une excellente solution stratégique pour y parvenir. »

Morgan Stanley a agi en tant que conseiller financier exclusif de MidOcean dans le cadre de la transaction et Latham & Watkins a agi en tant que conseiller juridique. Bracewell LLP a été conseiller juridique de Hunt.

À propos d'EIG

EIG est un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs mondiaux de l'énergie et des infrastructures, avec 24,9 milliards de dollars sous gestion au 30 juin 2024. EIG se spécialise dans les investissements privés dans l'énergie et les infrastructures liées à l'énergie à l'échelle mondiale. Au cours de ses 42 années d'existence, EIG a engagé plus de 48,6 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie par l'entremise de 413 projets ou entreprises, dans 42 pays et sur six continents. Parmi les clients d'EIG figurent bon nombre des principaux régimes de retraite, compagnies d’assurance, fonds de dotation, fondations et fonds souverains aux États-Unis, en Asie et en Europe. EIG a son siège social à Washington, D.C., et dispose de bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong et Séoul.

À propos de MidOcean Energy

MidOcean Energy, une société de GNL créée et gérée par EIG, a pour mission d'élaborer un portefeuille mondial de GNL diversifié, résilient, compétitif en termes de coûts et de carbone. La société reflète la conviction d'EIG que le GNL est un catalyseur essentiel de la transition énergétique et qu'il joue un rôle croissant en tant que ressource énergétique stratégique sur le plan géopolitique. MidOcean Energy est dirigé par De la Rey Venter, qui travaille depuis 26 ans dans le secteur et a occupé divers postes de direction, notamment celui de responsable mondial du GNL chez Shell Plc.

À propos de Hunt Oil Company

Fondé en 1934, Hunt est l'une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières indépendantes privées aux États-Unis. Basée à Dallas, au Texas, la société a ses principales zones d’activité au Pérou, aux États-Unis et dans la région du Kurdistan irakien, ainsi que des projets d’exploration en Tunisie et au Maroc. Hunt est une société d'exploration internationale active et a foré sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site web d'EIG www.eigpartners.com ou le site web de MidOcean Energy www.midoceanenergy.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.