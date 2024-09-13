Intelsat簽署混合媒體協議，分發Hearst Networks EMEA內容

維吉尼亞州麥克林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Intelsat是全球最大的整合衛星和地面網路營運商之一，成功推出了混合電視內容分發服務，透過其無縫的衛星-地面連接，將Hearst Networks EMEA (以前名為A+E Networks EMEA)的頻道分發到歐洲各地的數百個地點。

EMEA媒體和網路區域副總裁Rhys Morgan表示：「像Hearst Networks EMEA這樣的全球媒體客戶希望與一家能夠提供從衛星到地面網路協議分發網路無縫連接的營運商合作。Intelsat能夠全面掌握整個分發網路的狀況，即使在涉及多種技術的情況下也是如此，這使客戶能夠接觸更多的終端用戶。」

為了觸及廣大的觀眾群體，內容提供商通常會使用多種分發媒介，例如直接入戶(DTH)、有線電視和IPTV。Hearst Networks EMEA需要最大限度地擴大其旗艦頻道The HISTORY Channel HD和HISTORY2 HD在中歐和東歐付費電視家庭中的覆蓋範圍。這包括能夠向盡可能多的觀眾提供超過18種語言的音訊和字幕內容。

Hearst Networks EMEA的內容透過Intelsat的1West衛星群進行傳輸。為了在1West覆蓋範圍之外的歐洲地區覆蓋更多的終端點，內容會透過地面IP網路傳送。這種混合傳輸模式結合起來，使A+E能夠覆蓋超過1650萬個有線電視、廣播和直接入戶(DTH)家庭。

Hearst Networks EMEA的技術長Matt Westrup評論道：「我們很高興能與Intelsat合作，分發我們重要的泛區域History和History 2頻道，為我們的關係公司和遍及歐洲的觀眾提供他們需要的服務。」

Intelsat最近透過增加IntelsatOne IP增強了其IP分發組合。如需瞭解詳細資訊，請造訪我們的網站。

關於Intelsat

Intelsat的全球專業團隊專注於透過該公司的下一代全球網路和代管服務，為政府、非政府組織和商業客戶提供順暢、安全的衛星通訊。Intelsat透過經營全球頂級規模的先進衛星群和連接基礎設施來彌合數位鴻溝，使人們及其使用的工具能夠跨越海洋通話、跨越大陸觀看、經由天空收聽，以此來交流、合作及共存。自60年前成立以來，該公司在服務客戶和地球方面一直是衛星產業「第一」的代名詞。 Intelsat 的團隊成員憑藉創新傳統，專注於因應下一代的挑戰，現在又將目光投向了太空領域的「下一個第一」，他們正在顛覆這一領域，引領產業的數位化轉型。

關於Hearst Networks EMEA

Hearst Networks EMEA是Hearst的子公司，在英國、北歐、比荷盧聯盟、中東和東歐、中東、非洲、德國、義大利和西班牙等地擁有並營運優質實況娛樂品牌The HISTORY® Channel、Crime + Investigation®、BLAZE®和COSMO。在Hearst Networks EMEA，我們分享那些重要的故事，透過熱門系列節目The Curse of Oak Island、The First 48和History’s Greatest Mysteries )和原創節目( The Hunt for Baltic Gold、Nameless Monsters、和The Royal Kill List)為觀眾帶來啟迪和娛樂。 如需瞭解更多資訊，請造訪：hearstnetworks.com。

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