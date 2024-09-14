Irdeto助力Akash Digital TV成功推出全新的直接入戶高清平台和Akash Go Companion App

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Irdeto 是數位視訊平台體驗與安全領域的全球領導廠商，該公司很高興地宣布與孟加拉國Akash Digital TV延續成功的合作夥伴關係。最近，Akash Digital TV 推出了全新的直接入戶(DTH)高清平台，該平台採用了Irdeto的尖端技術，在整個地區獲得了廣泛好評。這種合作關係始於2019年，當時實施了Irdeto的無卡條件接入系統Irdeto Cloaked CA，這對於Irdeto成為Akash Digital TV值得信賴的技術合作夥伴起到了重要作用。現在，這項合作的成功讓Irdeto在確保Akash最新機上盒的安全方面持續發揮作用，進一步鞏固了合作夥伴關係在市場上的影響力。

這個新平台標誌著孟加拉國數位娛樂領域的一個重要里程碑，透過英語和孟加拉語雙語使用者介面提供無與倫比的高清觀看品質。由於採用了Irdeto的中間件技術，Akash的高清機上盒可讓使用者以前所未有的速度和輕鬆存取喜愛的頻道 - 只需在三秒內按三下即可。這種創新且人性化的體驗證明了Irdeto解決方案的無縫整合，其設計目的在於增強內容傳遞和使用者參與度。

Akash的下一代機上盒現已包含Irdeto的中間件，為所有Akash的高清平台提供統一的外觀和風格，並透過提供增值服務來增強客戶體驗。它還使Akash能夠利用動態廣告技術來探索新的收入機會。

Irdeto視訊娛樂營運長Andrew Bunten表示：「我們很高興與Akash Digital TV合作推出這個尖端平台，該平台將改變孟加拉的觀看體驗。我們先進的中間件技術在提供無縫、直觀和高品質的使用者體驗方面發揮了至關重要的作用，這與Akash對該地區未來數位娛樂的願景不謀而合。」

Akash技術副總裁Anowarul Azim表示：「這個創新的新平台和Akash Go Companion App代表了孟加拉在徹底改變內容消費和使用者體驗方面的重大飛躍，無論是在家中還是在旅途中。我們與Irdeto的合作對於達成這一里程碑非常重要，我們期待繼續合作，擴展我們的技術服務，並為我們的訂戶提供最佳的娛樂選擇。」

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