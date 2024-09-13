Intelsat签署发行Hearst Networks EMEA内容的混合媒体协议

弗吉尼亚州麦克林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 位居全球最大卫星和地面综合网络运营商之列的Intelsat成功推出一项混合电视内容发行服务，凭借其卫星与地面的无缝连接，将Hearst Networks EMEA (前A+E Networks EMEA）的频道发行到欧洲各地的数百个接收点。

媒体与网络EMEA地区副总裁Rhys Morgan表示："像Hearst Networks EMEA这样不断增长的全球媒体客户，希望与能够无缝连接从卫星到地面互联网协议发行网络的单一运营商合作。Intelsat全面掌控整个发行网络，即使该网络跨越多种技术，也能使客户接触到更多终端用户。”

为了覆盖广大观众，内容提供商通常会使用多种发行媒介，如直接到户（DTH）、有线电视和IPTV。Hearst Networks EMEA需要在中欧和东欧的付费电视家庭中最大限度地发行其旗舰频道The HISTORY Channel HD和HISTORY2 HD。这包括能够向尽可能多的受众提供超过18种语言的音频和字幕的内容。

Hearst Networks EMEA内容通过Intelsat的1West 卫星邻域传输。为了向1West卫星覆盖范围以外的欧洲其他终端发行内容，则通过地面IP网络传送。这种混合传输模式使A+E能够将内容传输到超过1650万个有线电视、广播和直接到户家庭。

Hearst Networks EMEA首席技术官Matt Westrup评论说："我们很高兴能与Intelsat合作，发行我们重要的泛区域History和History 2频道，为我们在欧洲的分支机构和受众提供服务，无论他们需要什么，我们都能提供。”

Intelsat最近增加了IntelsatOne IP，从而增强了其IP发行组合。了解更多信息，请访问我们的网站。

关于Intelsat

Intelsat的全球专业团队专注于通过公司的下一代全球网络和托管服务向政府、非政府组织和商业客户提供无缝且安全的卫星通信。通过运营全球顶级规模的先进卫星群和连接基础设施，Intelsat弥合了数字鸿沟，使用户及其工具能够跨越海洋进行交流，尽览各大陆信息，聆听天空，从而开展沟通、合作与共存。自60年前成立以来，该公司一直在卫星行业引领客户和地球服务的潮流。Intelsat依靠创新传统，专注于应对新一代挑战。如今， Intelsat 团队成员将目光投向太空领域的“下一个第一”，旨在颠覆该领域并引领行业的数字化转型。

关于Hearst Networks EMEA

Hearst Networks EMEA是Hearst的子公司，在英国、北欧、比荷卢、中欧和东欧、中东、非洲、德国、意大利和西班牙拥有并运营着高端纪实娱乐品牌The HISTORY® Channel、Crime + Investigation®、BLAZE®和COSMO。Hearst Networks EMEA分享重大事件，并通过热门特许经营节目吸引观众，包括The Curse of Oak Island, The First 48和History频道的Greatest Mysteries ，以及原创委托节目The Hunt for Baltic Gold、Nameless Monsters和The Royal Kill List。要了解更多信息，请访问：hearstnetworks.com。

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