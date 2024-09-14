Irdeto助力Akash Digital TV成功发布新的直接到户高清平台和Akash Go配套应用程序

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 数字视频平台体验和安全领域的全球领导者Irdeto高兴地宣布与孟加拉国Akash Digital TV延续成功的合作伙伴关系。Akash Digital TV最近推出的全新直接到户（DTH）高清平台采用了Irdeto的尖端技术，在该地区赢得了广泛赞誉。这项合作始于2019年，当时实施了Irdeto的无卡有条件接收系统Irdeto Cloaked CA，为Irdeto成为Akash Digital TV值得信赖的技术合作伙伴发挥了重要作用。这次合作的成功使Irdeto继续为Akash的最新机顶盒提供安全保障，进一步巩固了此合作伙伴关系在市场上的影响力。

该新平台是孟加拉国数字娱乐领域的重要里程碑，它提供无与伦比的高清观看质量和英语及孟加拉语双语用户界面。得益于Irdeto的中间件技术，Akash的高清机顶盒允许用户以前所未有的速度轻松访问喜爱的频道，只需在三秒内点击三次即可完成操作。这种创新和用户友好的体验证明了Irdeto解决方案旨在增强内容交付和用户参与的无缝集成特性。

Akash的下一代机顶盒现在包含了Irdeto的中间件，使Akash的所有高清平台具有统一的观感，并通过提供增值服务提升客户体验。它还使Akash能够利用动态广告技术探索新的创收机会。

Irdeto视频娱乐首席运营官Andrew Bunten表示：“我们很高兴能与Akash Digital TV合作推出这一尖端平台，它将改变孟加拉国的收视体验。我们先进的中间件技术在提供无缝、直观和高质量的用户体验方面发挥了至关重要的作用，这与Akash对该地区未来数字娱乐的愿景不谋而合。”

Akash技术副总裁Anowarul Azim表示："此全新的创新平台和Akash Go配套应用程序代表了孟加拉国内容消费和居家以及外出用户体验的革命性飞跃。我们与Irdeto的合作为实现这一里程碑发挥了重要作用，我们期待继续合作，拓展我们的技术服务，为用户提供最好的娱乐选择。”

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