Thermax与Ceres合作，在印度进行大规模固体氧化物电解(SOEC)制造，实现绿色氢气生产

印度浦那--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的能源和环境解决方案提供商、能源转型领域值得信赖的合作伙伴Thermax宣布与清洁能源技术的领先开发商Ceres Power Holdings plc (CWR.L)缔结战略合作关系。两家公司已签订一项非排他性的全球许可协议，根据该协议，Thermax将制造和销售基于Ceres先进的固体氧化物电解(SOEC)技术打造的堆栈阵列模块(SAM)并提供维修服务。Thermax还将开发、商业化和销售SAM模块平衡(SBM)和多兆瓦级SOEC电解槽模块。该合作伙伴关系标志着朝着加速在印度乃至全球部署SOEC技术，进而实现具有成本效益的绿色氢气生产迈出了重要一步。

根据合作条款，Thermax将利用其在热集成和余热回收方面的丰富经验来制造同类首创的加压SAM，并设计、制造和开发SAM模块平衡(SBM)，SBM是进一步开发多兆瓦SOEC电解槽模块的基石。

此次合作旨在提供效率比现有低温电解技术高出多达25%的系统，进而彻底改变氢气生产格局，并有效利用工业过程热/废物回收产生的蒸汽。这使其成为氨/化肥、钢铁、炼油厂和化工生产等难以减排行业的理想脱碳解决方案。

作为迈向商业化的举措，Thermax计划建立电解槽制造工厂、开发供应链，并将关键组件本地化。

此次合作使Thermax成为全球为数不多的为商业应用提供大规模SOEC系统的公司之一。

Thermax董事总经理兼首席执行官Ashish Bhandari在评论此次合作时表示：“印度制定了到2030年生产500万吨绿色氢气的目标，该国在采用可再生能源，尤其是绿色氢能方面取得了重大进展。我们很高兴与Ceres合作，将先进的固体氧化物电解(SOEC)技术引入印度。通过利用我们在热管理方面的专业知识，我们的目标是提供高效且具有成本效益的制氢解决方案，以加速印度乃至全球的能源转型。此次合作符合我们推动可持续解决方案以加速难以减排行业脱碳的承诺。”

Ceres首席执行官Phil Caldwell评论道：“我很高兴宣布就SOEC系统与Thermax建立合作伙伴关系，Thermax是能源和环境领域的工程领导者，在印度、欧洲和东南亚开展业务。这项最新的系统许可协议将使Ceres进入印度市场，该市场正迅速成为最具活力且重要性与日俱增的绿色氢气、绿色钢铁和绿色氨市场之一。

随着我们继续建立由世界级合作伙伴组成的全球生态系统，这对Ceres来说是一项具有重要战略意义的协议。我们的技术使Thermax能够为难以减排工业领域的客户开发下一代氢能解决方案，从而刺激对我们的制造被许可方的市场需求拉动。随着我们帮助在这个快速发展的市场中实现工业脱碳之路，进入这个新的地区对Ceres来说是一个振奋人心的机会。”

关于Thermax Limited

Thermax Limited (NSE: THERMAX)是能源和环境领域的领先企业集团，也是值得信赖的能源转型合作伙伴。Thermax的广泛产品组合包括清洁空气、清洁能源、清洁水和化学解决方案。Thermax以跨多个领域的长期行业合作伙伴关系为后盾，在审计、咨询、执行和维护以及数字解决方案方面积累了强大的专业知识，确保了统一的能源和环境管理体验。Thermax利用其独特的工程能力，在将成本转化为利润的同时又能保护环境——这对行业和整个社会来说是一个双赢。Thermax在印度、欧洲和东南亚运营着14家制造工厂，并拥有43家印度和国际子公司。

如需了解更多信息，请访问www.thermaxglobal.com或在LinkedIn上关注我们

关于Ceres

Ceres是清洁能源技术的领先开发商，产品包括用于生产绿色氢气的电解装置和用于发电的燃料电池。轻资产许可模式使其与一些世界上最大的公司建立了合作伙伴关系，例如Bosch、Doosan、Delta、Denso和Weichai。Ceres的固体氧化物技术提高了我们能源系统的电气化水平，并实现了绿色氢气的高效生产，作为炼钢、氨和未来燃料等排放密集型行业的脱碳途径。Ceres在伦敦证券交易所("LSE") (LSE: CWR)上市，并获得了LSE绿色经济标志，该标志旨在认可50%以上的业务活动来自绿色经济的上市公司。

如需了解更多信息，请访问www.ceres.tech或在LinkedIn上关注我们

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。