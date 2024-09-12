Topps扩大与Disney Consumer Products的现有集换卡协议，纳入全球Disney、Pixar和Marvel集换卡权利；延续现有的《星球大战》全球合作

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 今天，Topps宣布对与Disney Consumer Products的现有总体协议进行重大扩展，以纳入Disney、Pixar和Marvel的全球集换卡权利。新的Marvel收藏集换卡将于2025年第一季度登陆零售和爱好收藏品商店，其中包括Topps Finest X-Men ’97，这是Topps首次在全球范围内开发和分销实体Marvel集换卡。Topps将延续其关于《星球大战》(Star Wars™)的全球合作。

根据这项扩大的协议，Disney Consumer Products和Topps将在全球就Disney、Pixar、Marvel和Star Warss实体卡和数字集换卡展开合作。Topps之前通过Disney Collect!和Marvel Collect!应用程序发布了Disney、Pixar和Marvel数字收藏品。尽管这是一次全球范围的协议扩展，尤其是在美国，但Topps之前就曾在EMEA（欧洲、中东和非洲）地区通过Topps.com和当地粉丝会出售过Disney、Marvel和Star Wars集换卡。

Disney Consumer Products全球品牌商业化执行副总裁Paul Gitter表示：“ Topps一直是Disney Consumer Products的长期合作者，推动了集换卡领域的实体和数字创新。我们很高兴正式扩大与Topps的合作关系，将我们各个品牌的故事讲述带给世界各地的集换卡收藏爱好者。”

Fanatics Collectibles集换卡业务总裁David Leiner表示：“ 在Topps，我们坚持不懈地专注于提升粉丝体验，这一新的协议扩充和展期将帮助我们继续与Disney Consumer Products合作，为收藏爱好者带来最佳的集换卡创新。” 在回顾双方之间的长期合作时，Leiner指出，Topps自1977年以来就一直制作Star Wars集换卡，最近一次是上个月发布的Star Wars Chrome by Topps。

STAR WARS和相关财产是Lucasfilm Ltd.和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标和/或版权。© & TM Lucasfilm Ltd.版权所有

关于Fanatics Collectibles

Fanatics Collectibles是一种新的爱好模式和愿景，从根本上改变了当前和未来的收藏家、联盟和许多职业和大学运动员以及娱乐业务的体验。该组织获得了为多项体育赛事设计、制造和分销集换卡的长期独家权利，包括美国职业棒球大联盟(MLB)、美国职业棒球大联盟球员协会(MLBPA)、英超联赛、美国职业足球大联盟(MLS)、终极格斗锦标赛(UFC)和一级方程式赛车等。2022年1月，Fanatics Collectibles宣布收购Topps，将这一卓越的授权集换卡品牌确立为Fanatics集换卡和收藏品业务的基石，并迅速获得设计、制造和分销MLB和MLBPA集换卡的权利。

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