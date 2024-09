Topps élargit son accord existant avec Disney Consumer Products pour les cartes à collectionner afin d’inclure les droits des cartes de Global Disney, Pixar et Marvel ; Poursuite de la collaboration mondiale existante pour Star Wars

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Topps a annoncé aujourd’hui un élargissement majeur de son accord général actuel avec Disney Consumer Products pour inclure les droits mondiaux des cartes à collectionner Disney, Pixar et Marvel. Les nouvelles cartes à collectionner Marvel seront mises à la vente dans les commerces de détails et les magasins de jeux au cours du premier trimestre 2025 avec les meilleures cartes de la collection X-Men ’97 de Topps. Il s’agit de la première fois que Topps développe et distribue à l’échelle mondiale des cartes à collectionner physiques. Topps va continuer sa collaboration mondiale Star Wars™.

Dans le cadre de cet accord élargi, Disney Consumer Products et Topps vont collaborer à l’échelle mondiale pour les cartes à collectionner, numériques et physiques, de Disney, Pixar, Marvel et Star Wars. Auparavant, Topps distribuait les cartes à collectionner numériques de Disney, Pixar et Marvel par l’intermédiaire des applications Disney Collect! et Marvel Collect! Même si cette expansion est mondiale, et concerne plus particulièrement les États-Unis, Topps vendait précédemment des cartes à collectionner Disney, Marvel etStar Wars dans l’EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) par l’intermédiaire de Topps.com et à l’occasion des conventions de fans locales.

« Topps est un collaborateur de longue date de Disney Consumer Products et est un moteur de l’innovation physique et numérique sur le créneau des cartes à collectionner », explique Paul Gitter, vice-président exécutif, Global Brand Commercialization, Disney Consumer Products. « Nous sommes ravis d’élargir officiellement notre relation avec Topps et de proposer toutes nos marques de cartes à collectionner aux collectionneurs fanatiques dans le monde entier. »

« Chez Topps, nous voulons en permanence améliorer l'expérience des fans et cette nouvelle expansion va nous aider à continuer notre collaboration avec Disney Consumer Products afin d’offrir les meilleures innovations aux collectionneurs », déclare David Leiner, Président, Cartes à collectionner chez Fanatics Collectibles. Dans la lignée de leur collaboration à long terme Leiner a noté que Topps crée des cartes Star Wars depuis 1977, la plus récente étant la carte chromeStar Wars introduite le mois dernier par la société.

STAR WARS et les propriétés associées sont des marques de commerce et/ou des copyrights, aux États-Unis et dans d’autres pays, de Lucasfilm Ltd. et/ou de ses sociétés affiliées. © & TM Lucasfilm Ltd.

À propos de Fanatics Collectibles

Fanatics Collectibles est un nouveau modèle et une nouvelle vision qui changent fondamentalement le hobby de carte à collectionner pour les collectionneurs actuels et futurs, les championnats sportifs et les joueurs, dans de nombreux sports professionnels et universitaires ainsi que dans le monde du divertissement. L’organisation a obtenu les droits à long terme pour la conception, la fabrication et la distribution de cartes à collectionner pour plusieurs organisations sportives y compris, entre autres la MLB, la MLBPA, la Premier League, la MLS, l'UFC et la Formule 1. En janvier 2022, Fanatics Collectibles a annoncé l’acquisition de Topps et a établi la plus importante marque de cartes à collectionner sous licence qui est devenue la pierre angulaire des activités de cartes à collectionner de Fanatics et a permis de lancer ses droits de conception, de fabrication et de distribution de cartes à collectionner pour la MLB et la MLBPA.

