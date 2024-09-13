Thermax與Ceres合作，在印度進行大規模固體氧化物電解(SOEC)製造，實現綠色氫氣生產

印度浦那--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的能源和環境解決方案供應商、能源轉型領域值得信賴的合作夥伴Thermax宣布與首屈一指的潔淨能源技術開發商Ceres Power Holdings plc (CWR.L)締結策略性合作關係。兩家公司已簽署一項非排他性的全球授權協議，根據該協議，Thermax將製造和銷售基於Ceres先進的固體氧化物電解(SOEC)技術打造的堆疊陣列模組(SAM)並提供維修服務。Thermax還將開發、商業化和銷售SAM模組平衡(SBM)和多千瓩級SOEC電解槽模組。該合作夥伴關係代表朝著加速在印度乃至全球部署SOEC技術，進而實現具有成本效益的綠色氫氣生產邁出了重要一步。

根據合作條款，Thermax將利用其在熱整合和餘熱回收方面的豐富經驗來製造同類首創的加壓SAM，並設計、製造和開發SAM模組平衡(SBM)，SBM是進一步開發多千瓩SOEC電解槽模組的基石。

此次合作旨在提供效率比現有低溫電解技術高出多達25%的系統，進而徹底改變氫氣生產格局，並有效利用工業過程熱/廢物回收產生的蒸汽。這使其成為氨/化肥、鋼鐵、煉油廠和化工生產等難以減排行業的理想脫碳解決方案。

做為邁向商業化的措施，Thermax計畫建立電解槽製造工廠、開發供應鏈，並將關鍵元件在地化。

此次合作使Thermax成為全球為數不多的為商業應用提供大規模SOEC系統的公司之一。

Thermax董事總經理兼執行長Ashish Bhandari在評論此次合作時表示：「印度制定了到2030年生產500萬公噸綠色氫氣的目標，該國在採用再生能源，尤其是綠色氫能方面取得了重大進展。我們很高興與Ceres合作，將先進的固體氧化物電解(SOEC)技術引進印度。透過利用我們在熱管理方面的專業知識，我們的目標是提供高效且具有成本效益的制氫解決方案，以加速印度乃至全球的能源轉型。此次合作符合我們推動永續解決方案以加速難以減排行業脫碳的承諾。」

Ceres執行長Phil Caldwell評論道：「我很高興宣布就SOEC系統與Thermax建立合作夥伴關係，Thermax是能源和環境領域的工程領導者，在印度、歐洲和東南亞推展業務。這項最新的系統授權協議將使Ceres進入印度市場，該市場正迅速成為最具活力且重要性與日俱增的綠色氫氣、綠色鋼鐵和綠色氨市場之一。

隨著我們繼續建立由世界級合作夥伴組成的全球生態系統，這對Ceres來說是一項具有重要策略意義的協議。我們的技術使Thermax能夠為難以減排工業領域的客戶開發下一代氫能解決方案，從而刺激對我們的製造被授權方的市場需求拉動。隨著我們協助在這個快速發展的市場中實現工業脫碳之路，進入這個新的地區對Ceres來說是一個振奮人心的機會。」

關於Thermax Limited

Thermax Limited (NSE: THERMAX)是能源和環境領域首屈一指的企業集團，也是值得信賴的能源轉型合作夥伴。Thermax的廣泛產品組合包括潔淨空氣、潔淨能源、潔淨水和化學解決方案。Thermax以跨多個領域的長期產業合作夥伴關係為後盾，在稽核、顧問、執行和維護以及數位解決方案方面累積了強大的專業知識，確保了統一的能源和環境管理體驗。Thermax利用其獨特的工程能力，在將成本轉化為利潤的同時又能保護環境——這對產業和整個社會來說是一個雙贏。Thermax在印度、歐洲和東南亞營運著14家製造工廠，並擁有43家印度和國際子公司。

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關於Ceres

Ceres是潔淨能源技術的領先開發商，產品包括用於生產綠色氫氣的電解裝置和用於發電的燃料電池。輕資產授權模式使其與一些世界上最大的公司建立了合作夥伴關係，例如Bosch、Doosan、Delta、Denso和Weichai。Ceres的固體氧化物技術提高了我們能源系統的電氣化水準，並實現了綠色氫氣的高效生產，做為煉鋼、氨和未來燃料等排放密集型產業的脫碳途徑。Ceres在倫敦證券交易所("LSE") (LSE: CWR)上市，並獲得了LSE綠色企業標誌，該標誌旨在肯定50%以上的業務活動來自綠色經濟的上市公司。

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