Tradu與TradingView合作，為全球客戶帶來一流的圖表和交易工具

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Tradu是強大的多資產交易平台，該公司宣佈與TradingView建立策略夥伴關係，後者是為交易者和投資者提供即時資料、自訂圖表和技術分析工具的領先平台。

透過此次合作，Tradu的客戶將可以使用TradingView最先進的圖表庫，使他們能夠更有效地分析市場、建立自訂圖表範本，並在Tradu CFD生態系統中使用TradingView獲獎的前端無縫執行交易 - 所有這些都只需單一登錄，無需額外費用。此次整合顯著增強了Tradu使用者可使用的資源，確保他們擁有唾手可得的最佳工具。

圖表和交易工具包括：

超過110個進階繪圖工具、超過100個技術指標和超過10種不同的圖表類型

進階圖表功能，包括從圖表進行交易、一次顯示多個圖表、建立圖表快照和繪圖、自訂解析度和進階價格縮放

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監視清單和設定的伺服器端儲存

Tradu執行長Brendan Callan表示：「Tradu的目標一直是為客戶提供最先進的工具，以提升他們的交易體驗。TradingView已經證明自己是圖表和交易解決方案領域的領導者，我們很高興向我們的客戶免費提供其平台。這種合作關係完全符合我們的使命，即提供尖端資源，幫助活躍的交易者和投資者取得成功。」

TradingView總經理Pierce Crosby表示： 「作為一個新的平台，我們發現Tradu在市場上處於一個獨特的位置，因為他們正在建立所有新的技術，並利用一流的圖表工具以及為交易者提供的其他優質資源。我們將與Tradu團隊密切合作，將新產品推向市場，讓交易者能夠在單一平台上交易多種資產類別。」

關於 Tradu

Tradu隸屬於Stratos Group International, LLC (簡稱「Stratos」)，後者是Jefferies Financial Group Inc. (簡稱「Jefferies」) (NYSE：JEF)的全資子公司。Tradu為英國、歐洲及其他地區的活躍交易者和投資者提供了涵蓋股票、大宗商品、差價合約、外匯、國債、指數和加密貨幣等數千種可交易資產*的機會。

*產品和服務因地區而異，請造訪tradu.com查看您所在地區提供哪些產品。

Tradu總部位於倫敦，在世界各地設有辦事處。 全球Tradu團隊會說二十多種語言，並以其響應迅速且樂於助人的客戶支持而自豪。

Stratos還經營著FXCM，這是一個成立於2001年的外匯和差價合約平台。 Stratos將繼續與Tradu的多資產平台一起提供FXCM服務。

Stratos子公司在英國、歐洲、澳洲和南非獲得授權和監管。

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