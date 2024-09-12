Topps擴大與Disney Consumer Products的現有集換卡協議，納入全球Disney、Pixar和Marvel集換卡權利；延續現有的《星際大戰》全球合作

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 今天，Topps宣布對與Disney Consumer Products的現有整體協議進行重大擴充，以納入Disney、Pixar和Marvel的全球集換卡權利。新的Marvel收藏集換卡將於2025年第一季登陸零售和愛好收藏品商店，其中包括Topps Finest X-Men ’97，這是Topps首次在全球開發和經銷實體Marvel集換卡。Topps將延續其關於《星際大戰》(Star Wars™)的全球合作。

根據這項擴大的協議，Disney Consumer Products和Topps將在全球就Disney、Pixar、Marvel和Star Wars實體卡和數位集換卡展開合作。Topps之前透過Disney Collect!和Marvel Collect!應用程式發表了Disney、Pixar和Marvel數位收藏品。儘管這是一次全球性的協議擴充，尤其是在美國，但Topps之前就曾在EMEA（歐洲、中東和非洲）地區透過Topps.com和當地粉絲會出售過Disney、Marvel和Star Wars集換卡。

Disney Consumer Products全球品牌商業化執行副總裁Paul Gitter表示：「Topps一直是Disney Consumer Products的長期合作者，推動了集換卡領域的實體和數位創新。我們很高興正式擴大與Topps的合作關係，將我們各個品牌的故事講述帶給世界各地的集換卡收藏愛好者。」

Fanatics Collectibles集換卡業務總裁David Leiner表示：「在Topps，我們堅持不懈地專注於提升粉絲體驗，這一新的協議擴充和展期將協助我們繼續與Disney Consumer Products合作，為收藏愛好者帶來最佳的集換卡創新。」 在回顧雙方之間的長期合作時，Leiner指出，Topps自1977年以來就一直製作Star Wars集換卡，最近一次是上個月推出的Star Wars Chrome by Topps。

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關於Fanatics Collectibles

Fanatics Collectibles是一種新的愛好模式和願景，從根本上改變了目前和未來的收藏家、聯盟和許多職業和大學運動員以及娛樂業務的體驗。該組織獲得了為多項運動賽事設計、製造和經銷集換卡的長期獨家權利，包括美國職業棒球大聯盟(MLB)、美國職業棒球大聯盟球員協會(MLBPA)、英超聯賽、美國職業足球大聯盟(MLS)、終極格鬥冠軍賽(UFC)和一級方程式賽車等。2022年1月，Fanatics Collectibles宣布收購Topps，將這一卓越的授權集換卡品牌確立為Fanatics集換卡和收藏品業務的基石，並迅速獲得設計、製造和經銷MLB和MLBPA集換卡的權利。

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