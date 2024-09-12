Tradu与TradingView合作为全球客户提供一流的图表和交易工具

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 功能强大的多资产交易平台Tradu宣布与TradingView建立战略合作伙伴关系，TradingView是面向交易者和投资者的领先平台，提供实时数据、可定制的图表和技术分析工具。

通过此次合作，Tradu的客户将可以访问TradingView最先进的图表库，使其能够更有效地分析市场，创建自定义图表模板，并在Tradu CFD生态系统中使用TradingView屡获殊荣的前端无缝执行交易，所有这些都只需单点登录，无需额外费用。这一整合极大地增强了Tradu用户可用的资源，确保他们拥有触手可及的最佳工具。

该图表和交易工具包括：

110多种高级绘图工具、100多种技术指标和10多种不同的图表类型

高级图表功能，包括通过图表进行交易、同时显示多个图表、创建图表快照和绘图、自定义分辨率和高级价格缩放功能

来自Tradu新闻推送的最新市场新闻

服务器端存储观察列表和设置

Tradu首席执行官Brendan Callan评论说：“Tradu始终致力于为客户提供最先进的工具，提升客户交易体验。TradingView已经证明了自己在图表和交易解决方案方面的领先地位，我们很高兴能为客户免费提供其平台。这种合作关系完全符合我们的使命，即提供最先进的资源，帮助活跃的交易者和投资者取得成功。”

TradingView总经理Pierce Crosby评论说：“作为新平台，我们认为Tradu在市场上处于独特的地位，并考虑了他们正在构建所有新技术，利用一流的图表工具以及为交易者提供的其他优质资源。我们将与Tradu团队密切合作，将新产品推向市场，让交易者能够在单一平台上交易多种资产类别。

关于 Tradu

Tradu隶属于Stratos Group International, LLC（"Stratos"），是Jefferies Financial Group Inc.（"Jefferies"）（NYSE:JEF）的全资子公司。它为英国、欧洲及其他地区的活跃交易者和投资者提供数千种可交易资产*，涵盖股票、商品、差价合约、外汇、国债、指数和加密货币。

*产品和服务因地区而异，请访问tradu.com查看您所在地区提供的产品。

Tradu 总部位于伦敦，在世界各地设有办事处。 全球 Tradu 团队会说二十多种语言，并以其响应迅速且乐于助人的客户支持而自豪。

Stratos 还经营着 FXCM，这是一个成立于 2001 年的外汇和差价合约平台。 Stratos 将继续与 Tradu 的多资产平台一起提供 FXCM 服务。

Stratos 子公司在英国、欧洲、澳大利亚和南非获得授权和监管。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。