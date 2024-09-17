LG Electronics、KT Corporation和Vodafone加入Sisvel蜂窩物聯網專利池

盧森堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- KT Corporation、LG Electronics Inc. 和Vodafone Group Services Limited成為最新加入Sisvel蜂窩物聯網專利池的公司。Sisvel蜂窩物聯網許可項目是面向蜂窩物聯網裝置製造商的一站式許可解決方案，而三家新成員公司的加入進一步鞏固了該項目的這一地位。

有了這些公司的加入，現在技術實施者可以通過獲得Sisvel的單一專利池許可來取得超過50%的NB-IoT和LTE-M標準必要專利(SEP) 的使用權。該項目使實施者能夠僅通過一次快速簡便的交易便能獲得34個獨立專利組合的使用權，而裝置許可費率最低僅為每台0.08美元。

Sisvel蜂窩物聯網項目代表了來自電信和物聯網生態系統等各類多元的專利權人。這其中包括移動基礎設施供應商、產品和組件製造商以及網路營運商。它們都對推動蜂窩物聯網在多個垂直領域的持續成長有著濃厚的興趣。

Sisvel蜂窩物聯網項目經理Sven Torringer表示：「我們很自豪地歡迎LG Electronics、KT Corporation和Vodafone成為我們的最新成員。它們的加入顯著擴大了這個專利池的專利覆蓋範圍。從第一天起，我們的目標就是為蜂窩物聯網裝置製造商提供擴大業務規模所需的可預測性，同時確保創新者能夠獲得合理的回報。再加上我們最近與Nordic Semiconductor達成的交易，今天的公告突顯了業界對我們的解決方案日益增長的共識。」

關於 Sisvel

Sisvel 堅信協作、獨創和效率的重要性，以彌合專利所有者和希望獲得其技術者的需求。在複雜且不斷發展的市場中，我們的指導原則是通過制定和實施靈活、容易獲取的商業解決方案，創造一個公平的競爭環境。

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