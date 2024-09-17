LG Electronics、KT Corporation和Vodafone加入Sisvel蜂窝物联网专利池

卢森堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- KT Corporation、LG Electronics Inc.和Vodafone Group Services Limited成为最新加入Sisvel蜂窝物联网专利池的公司。Sisvel蜂窝物联网许可项目是面向蜂窝物联网设备制造商的一站式许可解决方案，而三家新成员公司的加入进一步巩固了该项目的这一地位。

有了这些公司的加入，现在技术实施者可以通过获得Sisvel的单一专利池许可来取得超过50%的NB-IoT和LTE-M标准必要专利(SEP)的使用权。该项目使实施者能够仅通过一次快速简便的交易便能获得34个独立专利组合的使用权，而设备许可费率最低仅为每台0.08美元。

Sisvel蜂窝物联网项目代表了来自电信和物联网生态系统等各类多元的专利所有者。这其中包括移动基础设施供应商、产品和组件制造商以及网络运营商。它们都对推动蜂窝物联网在多个垂直领域的持续增长有着浓厚的兴趣。

Sisvel蜂窝物联网项目经理Sven Torringer表示：「我们很自豪地欢迎LG Electronics、KT Corporation和Vodafone成为我们的最新成员。它们的加入显著扩大了这个专利池的专利覆盖范围。从第一天起，我们的目标就是为蜂窝物联网设备制造商提供扩大业务规模所需的可预测性，同时确保创新者能够获得合理的回报。再加上我们最近与Nordic Semiconductor达成的交易，今天的公告彰显了业界对我们的解决方案日益增长的共识。」

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Sisvel 坚信协作、独创和效率的重要性，以弥合专利所有者和希望获得其技术者的需求。在复杂且不断发展的市场中，我们的指导原则是通过制定和实施灵活、容易获取的商业解决方案，创造一个公平的竞争环境。

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