Mouser Electronics在最新內容系列中探討永續智慧電網創新

在最新一期的共同為創新賦能(EIT)技術系列中，Mouser探討了將再生能源納入智慧電網技術的效益，並強調了AI和5G在實現永續電網管理方面的作用。（照片：美國商業資訊）

未來的先進電氣智慧電網系統使用數位技術和雙向通訊來提高配電的可靠性和韌性，進而整合再生能源並使消費者能夠做为產消合一者積極參與其中。

未來的先進電氣智慧電網系統使用數位技術和雙向通訊來提高配電的可靠性和韌性，進而整合再生能源並使消費者能夠做为產消合一者積極參與其中。

德州達拉斯和沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 提供最新電子元件和工業自動化產品的全球授權經銷商Mouser Electronics, Inc.今天發表了其共同為創新賦能(Empowering Innovation Together, EIT)技術系列的最新一期，探討了將再生能源納入智慧電網技術的效益，並強調了AI和5G在實現永續電網管理方面的作用。

採用智慧電網系統可提高用電監控和能源分配的精確度，實現系統和使用者之間的雙向通訊。這種分散式的方法可從多個來源重新引進電力，對再生能源進行回收，使其回到智慧電網中。這些創新可望支援50%的乘用車的充電基礎設施，並協助滿足不斷成長的全球人口的電力需求，推動邁向更具韌性和永續性的未來。在本期EIT中，工程師將發現向智慧電網系統轉換的效益和挑戰、所涉及的硬體以及該技術的市場潛力。

在最新幾集的The Tech Between Us 播客中，主持人、Mouser技術內容總監Raymond Yin與美國能源部(DOE)電力辦公室的專案經理Chris Irwin進行了交談。他們討論了與智慧電網相關的物聯網整合問題，以及如何確保其可靠性和韌性。Summit Human Capital分散式能源(DER)首席技術交付負責人Del Stephens與Mouser一起探討了電動汽車(EV)在電網中的作用，以及緩解和穩定能源消耗的方法。

Yin表示：「智慧電網不僅僅是一次升級，而且是能源管理領域的一場革命。透過利用AI、5G和再生能源，當今的工程師正在努力尋找為電力概念帶來革新的解決方案。智慧電網背後的技術具有巨大的潛力——我們很高興能分享我們學到的一些洞見。」

該技術系列為工程專業人士提供全面的資源，包括技術文章、使用案例、資訊圖表、影片以及訂閱者專屬內容。Mouser的「共同為創新賦能」計畫成立於2015年，是業界最受肯定的電子元件計畫之一。

如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.mouser.com/empowering-innovation/smart-grid/並在Facebook、LinkedIn、X和YouTube上關注Mouser。

身為一家全球授權經銷商，Mouser提供最廣泛的最新半導體、電子元件和工業自動化產品選擇。Mouser的客戶可以期待獲得100%認證的正品，這些產品完全可以從每個製造商合作夥伴處溯源。為了協助客戶加快設計速度，Mouser網站提供內容廣泛的技術資源庫，包括一個技術資源中心，以及產品資料表、特定供應商的參考設計、應用說明、技術設計資訊、工程工具和其他有用資訊。

工程師可以透過Mouser免費提供的電子快訊隨時瞭解當今令人振奮的產品、技術和應用新聞。Mouser的電子郵件新聞和參考訂閱可以客製化，以滿足客戶和訂閱者獨特而不斷變化的專案需求。沒有其他經銷商能為工程師提供如此眾多的客製化服務以及對所收到資訊的控制能力。立即前往https://sub.info.mouser.com/subscriber/註冊，瞭解新興技術、產品趨勢和更多資訊。

關於Mouser Electronics

Mouser Electronics是一家經過授權的半導體和電子元件經銷商，專注於來自其一流製造商合作夥伴的新產品介紹。全球經銷商的網站mouser.com為全球電子設計工程師和買家社群提供服務，有多種語言和貨幣可供選擇，精選了來自1200多個製造商品牌的超過680萬件產品。Mouser在全球提供28個支援據點，以當地語言、貨幣和時區提供一流的客戶服務。該經銷商在德州達拉斯都會區擁有占地100萬平方英尺的最先進的經銷設施，可向223個國家/地區的超過65萬名客戶出貨。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.mouser.com/。

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