Mouser Electronics在最新内容系列中探讨可持续智能电网创新

在最新一期的共同为创新赋能(EIT)技术系列中，Mouser探讨了将可再生能源纳入智能电网技术的好处，并强调了AI和5G在实现可持续电网管理方面的作用。（照片：美国商业资讯）

未来的先进电气智能电网系统使用数字技术和双向通信来提高配电的可靠性和韧性，进而整合可再生能源并使消费者能够作为产消者积极参与其中。

未来的先进电气智能电网系统使用数字技术和双向通信来提高配电的可靠性和韧性，进而整合可再生能源并使消费者能够作为产消者积极参与其中。

德州达拉斯和沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 提供最新电子元件和工业自动化产品的全球授权分销商Mouser Electronics, Inc.今天发布了其共同为创新赋能(Empowering Innovation Together, EIT)技术系列的最新一期，探讨了将可再生能源纳入智能电网技术的好处，并强调了AI和5G在实现可持续电网管理方面的作用。

采用智能电网系统可提高用电监控和能源分配的精度，实现系统和用户之间的双向通信。这种分散式的方法可从多个来源重新引入电力，对可再生能源进行回收，使其回到智能电网中。这些创新预计将支持50%的乘用车的充电基础设施，并帮助满足不断增长的全球人口的电力需求，推动迈向更具韧性和可持续性的未来。在本期EIT中，工程师将发现向智能电网系统过渡的好处和挑战、所涉及的硬件以及该技术的市场潜力。

在最新几集的The Tech Between Us 播客中，主持人、Mouser技术内容总监Raymond Yin与美国能源部(DOE)电力办公室的项目经理Chris Irwin进行了交谈。他们讨论了与智能电网相关的物联网集成问题，以及如何确保其可靠性和韧性。Summit Human Capital分布式能源(DER)首席技术交付负责人Del Stephens与Mouser一起探讨了电动汽车(EV)在电网中的作用，以及缓解和稳定能源消耗的方法。

Yin表示：“智能电网不仅仅是一次升级，而且是能源管理领域的一场革命。通过利用AI、5G和可再生能源，当今的工程师正在努力寻找为电力概念带来革新的解决方案。智能电网背后的技术具有巨大的潜力——我们很高兴能分享我们学到的一些洞见。”

该技术系列为工程专业人士提供全面的资源，包括技术文章、用例、信息图表、视频以及订阅者专属内容。Mouser的“共同为创新赋能”计划成立于2015年，是业内最受认可的电子元件计划之一。

如需了解更多信息，请访问https://www.mouser.com/empowering-innovation/smart-grid/并在Facebook、LinkedIn、X和YouTube上关注Mouser。

作为一家全球授权分销商，Mouser提供最广泛的最新半导体、电子元件和工业自动化产品选择。Mouser的客户可以期待获得100%认证的正品，这些产品完全可以从每个制造商合作伙伴处溯源。为了帮助客户加快设计速度，Mouser网站提供内容广泛的技术资源库，包括一个技术资源中心，以及产品数据表、特定供应商的参考设计、应用说明、技术设计信息、工程工具和其他有用信息。

工程师可以通过Mouser免费提供的电子快讯随时了解当今激动人心的产品、技术和应用新闻。Mouser的电子邮件新闻和参考订阅可以定制，以满足客户和订阅者独特而不断变化的项目需求。没有其他分销商能为工程师提供如此众多的定制服务以及对所收到信息的控制能力。立即前往https://sub.info.mouser.com/subscriber/注册，了解新兴技术、产品趋势和更多信息。

关于Mouser Electronics

Mouser Electronics是一家经过授权的半导体和电子元件分销商，专注于来自其领先制造商合作伙伴的新产品介绍。全球分销商的网站mouser.com为全球电子设计工程师和买家社区提供服务，有多种语言和货币可供选择，精选了来自1200多个制造商品牌的超过680万件产品。Mouser在全球提供28个支持据点，以当地语言、货币和时区提供一流的客户服务。该分销商在德州达拉斯都会区拥有占地100万平方英尺的最先进的分销设施，可向223个国家/地区的超过65万名客户发货。如需了解更多信息，请访问https://www.mouser.com/。

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