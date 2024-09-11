Anaplan选择NetApp以统一数据存储并加速AI发展

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能数据基础设施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今天宣布，市场领先的业务规划和决策平台提供商Anaplan已选择NetApp作为其主要存储供应商。通过采用NetApp统一数据存储来更新全球四个数据中心的存储系统，Anaplan正在整合其公有云和私有云部署的存储，从而大大简化其数据操作，并促进其专注于AI的解决方案的创新。

Anaplan通过其基于AI构建的云端软件即服务(SaaS)平台，使各行各业的组织能够查看、规划和引领实现更好的业务成果。Anaplan客户可以利用其AI驱动的平台来加快决策过程，同时获得更好的结果，例如增加收入、提高销售额和增强预测能力。为了确保能够在全球范围内可靠而有效地部署其SaaS平台，Anaplan使用了云提供商和内部部署系统的组合。在选择NetApp之前，Anaplan必须兼顾多个存储平台，这使得运行所需的数据操作的速度更慢且占用的资源更多，这些数据操作有助于成规模地为客户生成强大的AI驱动的洞察。当Anaplan研究如何更新其老旧的存储基础设施时，它决定通过NetApp将其云端和内部操作整合到智能数据基础设施上，这种基础设施超出了Anaplan利用AI进行创新所需的性能、成本、复制和可用性要求。

Anaplan首席产品和技术官Adam Thier表示：“在Anaplan，我们正将AI融入我们平台的方方面面，以便我们的客户可以制定更好的计划并实现业务目标。以前，我们的本地和云端数据在不同的平台上运行，这导致推动我们的AI数据管道发展所需的工作量至少增加了一倍。通过切换到一种统一的本地和云端数据存储方法，我们可以确保用于数据管理的所有修改和设置都应用于整个环境。简而言之，NetApp使我们能够事半功倍。”

Anaplan将使用NetApp AFF C-Series存储系统来提供可靠、高效地向客户交付SaaS应用程序所需的容量，并通过将二级数据工作负载分层布置到NetApp FAS存储阵列来节省成本。为了进一步提高其数据操作效率，Anaplan正在使用公有云提供商提供的基于NetApp ONTAP®构建的原生云存储服务，使其IT团队能够轻松管理混合多云中的数据，这也是加速AI数据管道的基本需求。NetApp MetroCluster配置还将通过启用用于备份和灾难恢复的快照副本来确保高可用性和对Anaplan数据操作的保护。所有这些工作都简化了Anaplan的数据操作，使其技术团队能够专注于更有难度的高价值计划，例如利用AI进行各种尝试。

NetApp总裁César Cernuda表示：“NetApp具有独特的优势来支持Anaplan的AI操作。AI基于数据运行，数据则基于NetApp运行。NetApp提供全面的统一数据存储，可以连接任何数据类型、任何工作负载和任何存储协议，无论客户的数据位于何处。NetApp与所有三家最大的云服务提供商均建立了密切的合作关系，使Anaplan的开发人员和客户能够拥有无与伦比的混合云数据管理解决方案，这对于以安全和负责任的方式开发AI功能至关重要。NetApp的智能数据基础设施使Anaplan能够为其AI数据操作赋能，并满足客户所期望的高标准。”

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关于NetApp

NetApp是一家智能数据基础设施公司，将统一数据存储、集成数据服务和CloudOps解决方案相结合，让充满颠覆变化的世界为每个客户带来机遇。NetApp创建无孤岛的基础设施，然后运用可观察性和人工智能来实现最佳的数据管理。作为唯一原生嵌入全球最大云中的企业级存储服务，我们的数据存储提供无缝的灵活性，我们的数据服务具有卓越的网络弹性、治理和应用程序敏捷性，为用户创造数据优势。我们的CloudOp解决方案通过可观察性和人工智能来持续优化性能和效率。无论数据类型、工作负载或环境如何，都可以通过NetApp改造数据基础架构以实现业务机遇。如需了解更多信息，请访问 www.netapp.com 或在 X 、 LinkedIn 、 Facebook 和 Instagram.

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