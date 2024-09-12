Khara Inc.透過將存檔資料移轉到Wasabi Hot Cloud Storage節省80%的營運和管理成本

波士頓和東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 熱雲端儲存公司Wasabi Technologies今天宣布，總部位於日本的電影製作公司、大熱動漫劇集《新世紀福音戰士》的製作方Khara Inc.已選擇Wasabi做為其雲端儲存供應商，將其業務營運和500 TB的存檔資料從本地移轉到雲端。Wasabi提供低成本、高效能的雲端儲存服務，將為Khara降低約80%的管理和營運成本，使公司的系統部門能夠專注於更重要的系統規劃和管理任務。

Khara, Inc.首席系統工程師Kazuki Misawa表示：「Wasabi雲端儲存的一個主要優勢是，它使我們擺脫了頻繁的硬碟故障和硬體更換，使我們能夠專注於系統管理工作。反復出現的硬體故障增加了遺失不可替代資料的風險，對發生這種情況的恐懼讓我夜不能寐，因為每個硬碟中存放的大量資料使更換成為一件令人傷腦筋的苦差事，更換並在單個磁片上重建資料通常需要一到兩周的時間。使用Wasabi的雲端儲存服務後，基礎設施成本與現有系統相當，而管理和營運成本將減少約80%。我們可以專注於核心系統管理任務，而不必處理硬碟故障和硬體升級，這一點非常重要。」

Khara在其18年的歷史中累積了大量的圖片和影音文件存檔，包括其出品的《新世紀福音戰士》動漫劇集和其他製作。其500 TB存檔中的文件構成了公司的智慧財產權資產，而每次新製作都會為其存檔增添更多資料。直至最近，這些資料檔案都儲存在本地。為了避免硬體故障，Khara求助於Wasabi來確保其資料安全並控制成本。

Wasabi日本區域經理Aki Wakimoto表示：「我們很高興與Khara的創新團隊合作，協助確保他們的資料安全，並消除與替換和重建本地解決方案相關的麻煩。Wasabi將使Khara的IT團隊能夠更高效地工作，並協助推動創意構思，而無需擔心資料遺失的問題。」

Wasabi熱雲端儲存安全、易於使用且價格合理，使其成為全球各行各業組織的首選儲存解決方案。與其他雲端儲存供應商不同，Wasabi從不向使用者收取存取其資料的費用，並免除了與出口和API請求相關的費用。將資料存檔到Wasabi雲端儲存可以保護Khara的資產，並透過可預測且具有成本效益的雲端儲存解決方案，將其IT團隊從以前面臨的硬體操作和管理相關問題中解放出來。由於現在可以從Khara的多個製作基地中的任意一個存取這些存檔資料，Wasabi高效能雲端儲存還提高了Khara的可擴充性。

關於Wasabi Technologies

Wasabi是科技產業公認的發展最快的公司之一，其使命是透過實現經濟、可預測和安全的雲端儲存來儲存全球資料。在Wasabi的協助下，有遠見的公司可以自由地隨時使用他們的資料，而不會受到不可預測的費用或供應商鎖定的影響。相反，他們可以自由地與業界發展最快的獨立雲端應用合作夥伴生態系統一起建構最佳解決方案。全世界的客戶和合作夥伴都信賴Wasabi，因為Wasabi能協助他們發揮資料的作用，從而釋放他們的全部潛能。如欲瞭解更多資訊，請造訪wasabi.com。

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