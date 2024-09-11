Anaplan選擇NetApp以統一資料儲存並加速AI發展

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧資料基礎設施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今天宣布，市場首屈一指的業務規劃和決策平台供應商Anaplan已選擇NetApp做為其主要儲存供應商。透過採用NetApp統一資料儲存來更新全球四個資料中心的儲存系統，Anaplan正在整合其公有雲端和私有雲端部署的儲存，從而顯著簡化其資料操作，並促進其專注於AI的解決方案的創新。

Anaplan透過其基於AI建構的雲端軟體即服務(SaaS)平台，使各行各業的組織能夠查看、規劃和引領實現更好的業務成果。Anaplan客戶可以利用其AI驅動的平台來加快決策過程，同時獲得更好的結果，例如增加收入、提高銷售額和強化預測能力。為了確保能夠在全球可靠而有效地部署其SaaS平台，Anaplan使用了雲端供應商和內部部署系統的組合。在選擇NetApp之前，Anaplan必須兼顧多個儲存平台，這使得運行所需的資料操作的速度更慢且佔用的資源更多，這些資料操作有助於成規模地為客戶生成強大的AI驅動的洞察。當Anaplan研究如何更新其老舊的儲存基礎設施時，它決定透過NetApp將其雲端和內部操作整合到智慧資料基礎設施上，這種基礎設施超出了Anaplan利用AI進行創新所需的效能、成本、複製和可用性要求。

Anaplan產品和技術長Adam Thier表示：「在Anaplan，我們正將AI融入我們平台的方方面面，以便我們的客戶可以制定更好的計畫並達成業務目標。以前，我們的本地和雲端資料在不同的平台上運行，這導致推動我們的AI資料管線發展所需的工作量至少增加了一倍。透過切換到一種統一的本地和雲端資料儲存方法，我們可以確保用於資料管理的所有修改和設定都應用於整個環境。簡而言之，NetApp使我們能夠事半功倍。」

Anaplan將使用NetApp AFF C-Series儲存系統來提供可靠、高效地向客戶交付SaaS應用程式所需的容量，並透過將二級資料工作負載分層佈置到NetApp FAS儲存陣列來節省成本。為了進一步提高其資料操作效率，Anaplan正在使用公有雲端供應商提供的基於NetApp ONTAP®建構的原生雲端儲存服務，使其IT團隊能夠輕鬆管理混合多雲端中的資料，這也是加速AI資料管線的基本需求。NetApp MetroCluster設定還將透過啟用用於備份和災難恢復的快照副本來確保高可用性和對Anaplan資料操作的保護。所有這些工作都簡化了Anaplan的資料操作，使其技術團隊能夠專注於更有難度的高價值計畫，例如利用AI進行各種嘗試。

NetApp總裁César Cernuda表示：「NetApp具有獨特的優勢來支援Anaplan的AI操作。AI基於資料運行，資料則基於NetApp運行。NetApp提供全面的統一資料儲存，可以連接任何資料類型、任何工作負載和任何儲存協議，無論客戶的資料位於何處。NetApp與所有三家最大的雲端服務提供者均建立了密切的合作關係，使Anaplan的開發人員和客戶能夠擁有無與倫比的混合雲端資料管理解決方案，這對於以安全和負責任的方式開發AI功能至關重要。NetApp的智慧資料基礎設施使Anaplan能夠為其AI資料操作賦能，並滿足客戶所期望的高標準。」

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關於 NetApp

NetApp是一家智慧資料基礎設施公司，將統一資料儲存、整合資料服務和CloudOps解決方案相結合，讓每個客戶都能在充滿顛覆變化的世界中找尋商機。NetApp建立無孤島的基礎設施，運用可觀測性和人工智慧來達成業界最佳資料管理。我們是唯一原生內建於全球最大雲端空間的企業級儲存服務，我們的資料儲存能夠提供順暢的靈活性。此外，我們的資料服務具有卓越的網路韌性、治理和應用程式敏捷性，可為使用者創造資料優勢。我們的CloudOp解決方案透過可觀測性和人工智慧來持續達成效能和效率的最佳化。無論資料型態、工作負載或環境如何，客戶都可以透過NetApp改造資料基礎設施以拓展業務可能性。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.netapp.com 或在 X 、 LinkedIn 、 Facebook 和 Instagram.

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