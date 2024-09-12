Khara Inc.通过将存档数据迁移到Wasabi Hot Cloud Storage节省80%的运营和管理成本

波士顿和东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 热云存储公司Wasabi Technologies今天宣布，总部位于日本的电影制作公司、大热动漫剧集《新世纪福音战士》的制作方Khara Inc.已选择Wasabi作为其云存储提供商，将其业务运营和500 TB的存档数据从本地迁移到云端。Wasabi提供低成本、高性能的云存储服务，将为Khara降低约80%的管理和运营成本，使公司的系统部门能够专注于更重要的系统规划和管理任务。

Khara, Inc.首席系统工程师Kazuki Misawa表示：“ Wasabi云存储的一个主要优势是，它使我们摆脱了频繁的硬盘故障和硬件更换，使我们能够专注于系统管理工作。反复出现的硬件故障增加了丢失不可替代数据的风险，对发生这种情况的恐惧让我夜不能寐，因为每个硬盘中存放的大量数据使更换成为一件令人伤脑筋的苦差事，更换并在单个磁盘上重建数据通常需要一到两周的时间。使用Wasabi的云存储服务后，基础设施成本与现有系统相当，而管理和运营成本将减少约80%。我们可以专注于核心系统管理任务，而不必处理硬盘故障和硬件升级，这一点非常重要。”

Khara在其18年的历史中积累了大量的图片和视频文件存档，包括其出品的《新世纪福音战士》动漫剧集和其他制作。其500 TB存档中的文件构成了公司的知识产权资产，而每次新制作都会为其存档增添更多数据。直到最近，这些数据文件都存储在本地。为了避免硬件故障，Khara求助于Wasabi来确保其数据安全并控制成本。

Wasabi日本区域经理Aki Wakimoto表示：“ 我们很高兴与Khara的创新团队合作，帮助确保他们的数据安全，并消除与替换和重建本地解决方案相关的麻烦。Wasabi将使Khara的IT团队能够更高效地工作，并帮助推动创意构思，而无需担心数据丢失的问题。”

Wasabi热云存储安全、易于使用且价格合理，使其成为全球各行各业组织的首选存储解决方案。与其他云存储供应商不同，Wasabi从不向用户收取访问其数据的费用，并免除了与出口和API请求相关的费用。将数据存档到Wasabi云存储可以保护Khara的资产，并通过可预测且具有成本效益的云存储解决方案，将其IT团队从以前面临的硬件操作和管理相关问题中解放出来。由于现在可以从Khara的多个制作基地中的任意一个访问这些存档数据，Wasabi高性能云存储还提高了Khara的可扩展性。

关于Wasabi Technologies

Wasabi是技术行业公认的发展最快的公司之一，其使命是通过实现经济、可预测和安全的云存储来存储全球数据。在Wasabi的助力下，有远见的公司可以自由地随时使用他们的数据，而不会受到不可预测的费用或供应商锁定的影响。相反，他们可以自由地与业内发展最快的独立云应用合作伙伴生态系统一起构建最佳解决方案。全世界的客户和合作伙伴都信赖Wasabi，因为Wasabi能帮助他们发挥数据的作用，从而释放他们的全部潜能。如需了解更多信息，请访问wasabi.com。

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