Boyd Watterson和Amber Infrastructure完成战略合并以建立一流的全球另类投资平台

克利夫兰和伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Boyd Watterson Asset Management（以下简称“Boyd Watterson”）和Amber Infrastructure Group Holdings Limited（以下简称 "Amber"）宣布已完成此公布的战略合并。在获得所有必要的投资者同意和监管部门批准（包括英国FCA监管批准）后，交易于8月30日完成。

本次合并将创建全球多元化的房地产、基础设施和固定收益资产管理平台，资产管理规模约为357亿美元。新公司（包括其运营子公司）是全球首屈一指的另类投资管理公司，拥有三百多名投资人员，在美国八个城市和十二个国家设有办事处。

合并形成的全球平台借助多元化的收入基础、更多的产品机会和增强的投资敏锐度，让Boyd Watterson和Amber的客户、合作伙伴和员工有望从此规模扩大中获益。在共同的母公司Boyd Watterson LLC旗下运营，将增强两家公司的影响力和能力，扩大全球客户群的潜在投资机会。

Boyd Watterson首席执行官Brian Gevry表示："我们很高兴能正式联手，这将为客户带来激动人心的新投资机会。我们都是各自资产类别的领导者，共同致力于追求卓越和创新。我们现在能够将各自的优势结合起来，为客户提供更好的产品，超越他们的期望，并推动长期的成功。”

Amber首席执行官Gavin Tait表示："能够在统一的母公司领导下开展业务为客户带来更大的长期投资潜力。我们的公司共同致力于为客户提供卓越的服务，并拥有与政府和政府机构合作的丰富经验。这一战略调整将为Amber提供更大的规模，拓展其全球基础设施业务，包括美国基础设施领域的机会，同时也为Boyd Watterson的客户带来新的机遇。”

两家公司的投资方Hunt Companies（www.huntcompanies.com）发现了互补性业务，并促成了此次交易。

关于Boyd Watterson Boyd Watterson Asset Management, LLC（Boyd）由其前身公司于1928年创立，是一家领先的房地产和固定收益投资管理公司。Boyd总部位于俄亥俄州克利夫兰，在全美设有7个办事处，拥有130名员工。Boyd的资产管理规模约为182亿美元，包括独立管理客户和一系列房地产与固定收益策略基金。www.boydwatterson.com

关于Amber Infrastructure Group Amber是一家专业的国际投资管理公司，专注于投资发起、资产管理和基金管理。Amber目前管理着9支基金（2支上市基金和7支私募基金）或为其提供咨询，管理基金总额超过50亿英镑（约合60亿美元）。Amber的业务遍及12个国家，管理着175项基础设施投资，管理资产总额140亿英镑（约合175亿美元）。Amber的核心业务侧重于管理全球公共、交通、能源、数字和人口基础设施领域的基础设施资产。Amber公司总部位于伦敦，在欧洲、北美、澳大利亚和新西兰设有办事处。Amber在全球拥有180多名专业人员。 www.amberinfrastructure.com

关于Hunt Companies Hunt Companies是一家家族所有的主要投资公司，成立于1947年，总部位于德克萨斯州埃尔帕索，业务涉及房地产、基础设施和金融服务领域。作为一家拥有强大投资平台和金融结构专业知识的业主运营商，Hunt发展持久关系，为投资者、客户、员工和社区创造价值。公司及其附属公司致力于通过我们的业务实践、目的驱动型投资和慈善捐赠，促进社区发展和可持续未来。www.huntcompanies.com

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