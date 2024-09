Factorial führt Solstice™ ein, eine Festkörper-Batterie mit Mercedes-Benz als wichtigstem Kunden und Entwicklungspartner

Factorial Inc. announced today the introduction of SolsticeTM, an all-solid-state battery that can revolutionize the safety, performance, and sustainability of the next generation of electric vehicles. (Photo: Business Wire)

WOBURN, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Factorial Inc. (Factorial), Branchenführer für die Technologie von Festkörperbatterien, hat heute die Einführung von Solstice™ bekannt gegeben. Diese Festkörper-Batterie kann die Sicherheit, Leistung und Nachhaltigkeit von elektrischen Fahrzeugen (EVs) der kommenden Generation revolutionieren. Solstice™ erreicht eine Energiedichte von bis zu 450Wh/kg und besitzt eine neuartige Trockenkathode für eine effizientere und nachhaltige Produktion. Solstice™ passt zu Factorial’s branchenführender FEST® (Factorial Electrolyte System Technology) für Automobile und sonstige elektrische Mobilität und eignet sich darüber hinaus auch für Unterhaltungselektronik. Solstice™ wurde gemeinsam mit Mercedes-Benz entwickelt im Rahmen einer dauerhaften Partnerschaft. Beide Unternehmen stellen damit ihr kontinuierliches Streben nach Innovation unter Beweis.

Solstice™ ermöglicht eine branchenführende Leistung und Sicherheit für elektrische Mobilität. Factorial erwartet, dass OEMs die Technologie vor dem Ende des Jahrzehnts verfügbar machen. Dank der hohen Energiedichte von Solstice™ kann die Reichweite von EVs um bis zu 80 % gesteigert werden, wobei das Gewicht der Fahrzeuge erheblich reduziert und die Effizienz gesteigert wird. Das Festkörper-Elektrolyt-System auf Sulfidbasis geht Sicherheitsbedenken bei leichter entzündbaren und volatilen flüssigen Elektrolyte-Designs an. Ziel ist ein EUCAR-Sicherheitsrating von 2 und die Aufrechterhaltung der Stabilität bei Betriebstemperaturen von mehr als 90°C. Dies birgt auch das Potenzial, die Anforderungen an das Kühlsystem im Batterie-Pack zu senken, was auch die Kosten verringert.

„Solstice™ beweist die führende Rolle unseres Teams und das Potenzial von Festkörper-Batterien bei der Überwindung der höchsten Hürden für die Akzeptanz von elektrischen Fahrzeugen," sagte Siyu Huang, CEO und Mitbegründer von Factorial. „Solstice™ wird nicht nur die Reichweite und Leistung von elektrischen Fahrzeugen erhöhen, sondern passt auch zu unserer Vision einer nachhaltigen Zukunft. Wir sind froh, ständig auf die Unterstützung von Mercedes-Benz zählen zu können, was zeigt, dass wir in der Lage sind, die Bedürfnisse von globalen Automobilherstellern jetzt und in Zukunft zu erfüllen."

Solstice™ hat das Potenzial, die Batterieproduktion zu revolutionieren, da die Nachhaltigkeit deutlich verbessert wird. Durch eine neuartige Trockenbeschichtung macht Solstice™ den Einsatz von gefährlichen Lösungsmitteln sowie energieintensiven Schritten überflüssig, die bei der herkömmlichen Produktion von Kathoden üblich sind. Die Technologie kommt auch ohne Formationsprozess aus, die Produktionsstufe, die bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien am meisten Energie verbraucht. Wegen all dieser innovativen Vorteile verringert Solstice™ die Betriebskosten, den Energieverbrauch und die Schädigung der Umwelt. Dies bereitet den Weg für eine nachhaltigere Zukunft in der Batterieproduktion.

„Die Festkörper-Batterie Solstice™ markiert einen weiteren Meilenstein unserer Partnerschaft mit Factorial, einem wichtigen Element in der Strategie von Mercedes-Benz im Hinblick auf die Entwicklung von Batterien," sagte Markus Schäfer, Chief Technology Officer und Member of the Board of Management bei der Mercedes-Benz Group AG. „Solstice™ bietet deutliche Verbesserungen bei der Energiedichte und im Hinblick auf Sicherheit. So können wir elektrische Fahrzeuge entwickeln, die bei Reichweite, Kosten und Leistung neue Maßstäbe setzen.”

Diese Mitteilung folgt der Lieferung von B-Mustern durch Factorial seiner Festkörper-Batteriezellen mithilfe der FEST®-Plattform an Mercedes-Benz, ein wichtiger Schritt in der Entwicklung und Bereitstellung von Factorial’s Festkörper-Batterien mit FEST®. Dies bereitet den Weg für Solstice™ und die kommende Generation von EVs. Mercedes-Benz hat 2021 eine Vereinbarung mit Factorial abgeschlossen, was 2022 für Factorial zu einer Investmentrunde von $200MM führte.

Über Factorial Inc.

Factorial wurde in den Vereinigten Staaten gegründet und hat dort seinen Hauptsitz. Das Unternehmen entwickelt modernste Technologie für Festkörper-Batterien. Seine Lösungen bieten eine höhere Reichweite pro Ladung und mehr Sicherheit. Im Vergleich zu den gängigen Lithium-Ionen-Batterien sind die Kosten vertretbar. Die Plattformen FEST® (Factorial Electrolyte System Technology) und Solstice™ des Unternehmens arbeiten mit innovativen Elektrolyten, die eine sichere und zuverlässige Leistung der Zellen mit hochwertigen Materialien für Kathoden und Anoden bieten. Die Festkörper-Batterien von Factorial lassen sich nahtlos in bestehende Produktionsprozesse eingliedern, sie garantieren Skalierbarkeit und Effizienz. Das Unternehmen hat mit führenden Automobilherstellern Verträge abgeschlossen, wie zum Beispiel Mercedes-Benz, Stellantis, Hyundai Motor Company, und Kia Corporation. Mehr Informationen finden Sie unter: www.factorialenergy.com.

© 2024 Factorial Inc. Alle Rechte vorbehalten. Factorial, das Factorial-Logo, FEST® und Solstice™ sind in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken. Andere Handelsmarken befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.

