阿森纳与NTT DATA宣布建立多年期数字转型合作伙伴关系，为全球球迷提供更加个性化的无缝体验

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球数字业务及IT服务领导者NTT DATA今天宣布与阿森纳建立多年期合作关系，成为该俱乐部的官方数字转型合作伙伴。作为全球最大体育俱乐部及体育赛事的领先转型合作伙伴，NTT DATA将带来新技术，以提升阿森纳球迷的体验。

双方在未来几年将携手合作，加强俱乐部与世界各地球迷的联系。这将以NTT DATA领先的数字转型能力为基础，增强俱乐部的数字平台和能力，以支持增长、提高业绩并加深与球迷的关系。

通过此次合作，NTT DATA将提供数据分析工具、机器学习和实时整合，使阿森纳能够为球迷创造丰富的超个性化体验，为其全球社群带来量身定制的内容。球迷还将能够利用阿森纳更庞大生态系统中的更多功能，获得俱乐部及其合作伙伴的独家信息、促销和优惠。

阿森纳首席商务官Juliet Slot表示：“我们很高兴NTT DATA能够成为我们首个官方数字转型合作伙伴。我们致力于加强与世界各地球迷的联系，从而更好地为他们服务。提升我们的数字化能力是这一过程中的重要一环，更好的服务以及与球迷的互动将能够推动我们的业绩和增长。”

“阿森纳是全世界最知名的足球俱乐部之一，”NTT DATA英国与爱尔兰首席执行官Niccolo Spataro表示，“阿森纳致力于为球迷提供卓越体验的承诺颇具开创性，其以人为本的创新目标也与NTT DATA的核心价值观和经营方式不谋而合。我们期待着与阿森纳合作，利用我们的专长助其实现数字化转型，为全球的阿森纳球迷创造真正卓越的体验。”

NTT DATA作为体育领域的转型专家，是全球大型体育赛事的技术合作伙伴，其中包括英国公开赛和NTT印第赛车系列赛。在这些赛事中，通过实时数据分析、人工智能、数字映射和私有5G技术，NTT DATA让球迷无论是在家里、网上还是在未来的体育场，皆能够更近距离地接近他们的偶像，感受决定性时刻。

关于NTT DATA

NTT DATA是市值超过300亿美元、值得信赖的全球商业和技术服务创新者。我们为75%的《财富》全球100强企业提供服务，致力于帮助客户创新、优化和转型，从而实现长期成功。作为全球顶级雇主，我们的各领域专家遍布50多个国家，并拥有一个由成熟企业和新创公司组成的强大合作伙伴生态系统。我们的服务包括业务和技术咨询、数据和人工智能、行业解决方案，以及应用程序、基础设施和连接的开发、实施和管理。我们还是全球领先的数字和AI基础设施供应商之一。NTT DATA隶属于NTT集团，其每年的研发投入超过36亿美元，助力企业和社会自信、可持续地迈向数字化未来。敬请访问我们的网站：nttdata.com。

关于阿森纳足球俱乐部

联系方式： communications@arsenal.co.uk

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。