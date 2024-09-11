Boyd Watterson與Amber Infrastructure完成戰略性合併，建立頂級的全球另類投資平台

克利夫蘭和倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Boyd Watterson Asset Management (簡稱「Boyd Watterson」)與 Amber Infrastructure Group Holdings Limited (簡稱「Amber」)宣佈已完成先前所公佈的戰略性合併。該交易在獲得所有必要的投資者同意和監管核凖，包括英國金融行為監管局(UK FCA)的同意後，於8月30日完成。

此次合併建立了一個全球多元化的房地產、基礎設施和固定收益資產管理平台，管理資產總值約為357億美元。新公司及其營運子公司是一家頂級的全球另類投資管理公司，擁有超過三百名投資專業人士，在美國八個城市和十二個國家/地區設有辦事處。

Boyd Watterson與Amber 的客戶、合作夥伴及員工預期將從合併後的全球平台之增強規模中受益，該平台以多元化的收入基礎、擴展的產品機會及增強的投資專業知識為基礎。在共同的母公司之下運作，Boyd Watterson LLC將增強兩家公司的影響力與能力，為其全球客戶群擴大潛在的投資機會。

Boyd Watterson執行長Brian Gevry說道：「我們很高興正式聯手，這為我們的客戶開啟了令人興奮的新投資機會。我們都是各自資產類別中的領導者，共同致力於卓越與創新。現在，我們能夠結合我們的優勢，為客戶提供超越他們期望的增強型產品，推動實現長遠成功。」

Amber執行長Gavin Tait說道：「在統一的母公司下營運為我們的客戶帶來了更大的長期投資潛力。我們的公司都堅定地致力於提供卓越的客戶服務，並且擁有與政府和政府機構合作的豐富經驗。這種戰略性聯盟將為Amber擴展其全球基礎設施業務提供更大的擴展能力，包括在美國擴展基礎設施的機會，同時也為Boyd Watterson的客戶帶來新的可能性。」

Hunt Companies ( www.huntcompanies.com )，作為兩家公司中的投資者，認識到了這些業務的互補性，並促成了這筆交易。

關於Boyd Watterson Boyd Watterson Asset Management, LLC (簡稱「Boyd」)由其前身公司於1928年成立，是一家領先的房地產和固定收益投資管理公司。Boyd總部位於俄亥俄州克利夫蘭，在全美七個辦事處僱用了130名員工。Boyd透過單獨管理的賬戶和一系列具有房地產及固定收益策略的基金管理約182億美元的資產。www.boydwatterson.com

關於Amber Infrastructure Group Amber是一家專門的國際投資管理公司，專注於投資發起、資產管理和基金管理。Amber目前管理或為其提供顧問服務的有9支基金(2支上市和7支私募)，所管理的基金超過50億英鎊(約60億美元)。Amber在12個國家/地區擁有業務據點，管理著175項基礎設施投資，管理的總資產達140億英鎊(約175億美元)。Amber的核心業務側重於國際公共、交通、能源、數位和人口基礎設施領域的資產管理。Amber總部位於倫敦，在歐洲、北美洲、澳洲和紐西蘭設有辦事處，在全球擁有超過180名專業人員。www.amberinfrastructure.com

關於Hunt Companies Hunt Companies是一家家族擁有的主要投資公司，成立於1947年，總部位於德克薩斯州艾爾帕索，業務涉及房地產、基礎設施和金融服務部門。作為擁有強大投資平台和財務結構專業知識的所有者和營運商，Hunt透過建立持久的關係來為其投資者、客戶、員工和社區創造價值。該公司及其附屬機構致力於透過我們的商業實踐、以目標為導向的投資和慈善捐贈來促進社區成長和永續未來。www.huntcompanies.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。