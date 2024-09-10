尼泊爾的DishHome透過Hansen強化客戶優惠和體驗

澳洲墨爾本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為通訊、能源和水務產業提供軟體和服務的全球領導廠商Hansen Technologies (ASX:HSN)欣然宣布，尼泊爾首屈一指的通訊服務提供者(CSP) DishHome已升級其Hansen CCB的版本，Hansen CCB是Hansen通訊、技術和媒體套件的一部分。隨著該公司尋求為尼泊爾不斷成長的客戶群提供更高水準的服務，它還將充分利用Hansen的寬頻和有線統一客戶服務和計費系統。

在此次實施之前，DishHome的直接到戶電視和光纖網路客戶需要為各種訂閱產品單獨付費。如今，借助最新的Hansen產品，DishHome客戶可以一次性支付連接和娛樂費用，從而減輕了必須為多份帳單和供應商服務付費的負擔。

對於DishHome來說，效率和成本撙節只是此次升級背後的一小部分商業理由。該公司現在更容易在市場上推出更多創新的搭售和優惠；客戶也可以使用不同的折扣和優惠券，並利用Wallet產品中的其他功能。

Dish Media Network Limited董事Sudeep Acharya評論道：「自2016年以來，Hansen一直是DishHome的核心技術合作夥伴。最近的這次技術升級不僅證明了Hansen產品的領導地位，也證明了雙方團隊之間融洽的協作和夥伴關係。他們能夠把握客戶和市場機會的脈搏，顯示了他們作為合作夥伴的巨大價值，也使我們能夠為客戶提供現代和靈活的體驗。我們期待共同把握更多商機，以進一步擴大DishHome未來可以為其客戶提供的服務。」

Hansen傳播部總裁Scott Weir評論道：「尼泊爾的快速現代化不僅推動了對更快連接和順暢娛樂產品的需求增加，還使得客戶的期望變得更高。我們很高興能繼續與DishHome的長期合作夥伴關係，並帶來搭售和優惠的更大靈活性、減少應付帳單的能力以及新的折扣和優惠券。這些強化功能為我們的客戶節省了成本並提高了效率，尤其是在資料庫維護、安全性和隱私方面。」

如欲瞭解有關Hansen Technologies的更多資訊，請造訪www.hansencx.com。

關於Hansen

Hansen Technologies (ASX: HSN)是為能源、水務和通訊產業提供軟體和服務的全球領導廠商。憑藉屢獲殊榮的軟體產品組合，Hansen向超過80個國家的客戶提供服務，協助他們建構、銷售和交付新產品和服務，管理和分析客戶資料，以及控制關鍵的收入管理和客戶支援流程。

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關於DishHome

Dish Media Network Limited ‘DishHome’是尼泊爾廣播和網際網路服務行業發展最快的公司之一。DMN成立於2009年，是尼泊爾第一家也是唯一一家直接到戶(DTH)電視服務提供者。該公司透過衛星電視和光纖網路(Dish Media Network)、有線電視(SIM TV)、T2電視和網路電視(Prabhu Digital)等多個平台直接連接到200多萬戶家庭。DMN的主要優勢之一是其由5000多家經銷商、子經銷商和服務特許經營商組成的廣泛網路，他們為我們的客戶提供即時服務。

在付費電視服務領域累積了超過13年的長期成功經驗後，DishHome於2020年以「DishHome Fibernet」為品牌名推出了FTTH網際網路服務。截至目前，DishHome Fibernet透過經過認證且經驗豐富的工程師和技術人員為超過30萬名滿意的零售客戶提供網際網路服務。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.dishhome.com.np/

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