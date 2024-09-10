尼泊尔的DishHome通过Hansen增强客户优惠和体验

澳大利亚墨尔本--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为通信、能源和水务行业提供软件和服务的全球领先提供商Hansen Technologies (ASX:HSN)欣然宣布，尼泊尔领先的通信服务提供商(CSP) DishHome已升级其Hansen CCB的版本，Hansen CCB是Hansen通信、技术和媒体套件的一部分。随着该公司寻求为尼泊尔不断增长的客户群提供更高水平的服务，它还将充分利用Hansen的宽带和有线统一客户服务和计费系统。

在此次实施之前，DishHome的直接到户电视和光纤网络客户需要为各种订阅产品单独付费。如今，借助最新的Hansen产品，DishHome客户可以一次性支付连接和娱乐费用，从而减轻了必须为多份账单和供应商服务付费的负担。

对于DishHome来说，效率和成本节约只是此次升级背后的一小部分商业理由。该公司现在更容易在市场上推出更多创新的捆绑和优惠；客户也可以使用不同的折扣和优惠券，并利用Wallet产品中的其他功能。

Dish Media Network Limited董事Sudeep Acharya评论道：“自2016年以来，Hansen一直是DishHome的核心技术合作伙伴。最近的这次技术升级不仅证明了Hansen产品的领导地位，也证明了双方团队之间融洽的协作和伙伴关系。他们能够把握客户和市场机会的脉搏，表明了他们作为合作伙伴的巨大价值，也使我们能够为客户提供现代和灵活的体验。我们期待共同把握更多机会，以进一步扩大DishHome未来可以为其客户提供的服务。”

Hansen传播部总裁Scott Weir评论道：“尼泊尔的快速现代化不仅推动了对更快连接和无缝娱乐产品的需求增加，还使得客户的期望变得更高。我们很高兴能继续与DishHome的长期合作伙伴关系，并带来捆绑和优惠的更大灵活性、减少应付账单的能力以及新的折扣和优惠券。这些增强功能为我们的客户节省了成本并提高了效率，尤其是在数据库维护、安全性和隐私方面。”

如需了解有关Hansen Technologies的更多信息，请访问www.hansencx.com。

关于Hansen

Hansen Technologies (ASX: HSN)是为能源、水务和通信行业提供软件和服务的全球领先提供商。凭借屡获殊荣的软件产品组合，Hansen向超过80个国家的客户提供服务，帮助他们构建、销售和交付新产品和服务，管理和分析客户数据，以及控制关键的收入管理和客户支持流程。

如需了解更多信息，请访问www.hansencx.com

关于DishHome

Dish Media Network Limited ‘DishHome’是尼泊尔广播和互联网服务行业发展最快的公司之一。DMN成立于2009年，是尼泊尔第一家也是唯一一家直接到户(DTH)电视服务提供商。该公司通过卫星电视和光纤网络(Dish Media Network)、有线电视(SIM TV)、T2电视和网络电视(Prabhu Digital)等多个平台直接连接到200多万户家庭。DMN的主要优势之一是其由5000多家经销商、子经销商和服务特许经营商组成的广泛网络，他们为我们的客户提供即时服务。

在付费电视服务领域积累了超过13年的长期成功经验后，DishHome于2020年以“DishHome Fibernet”为品牌名推出了FTTH互联网服务。截至目前，DishHome Fibernet通过经过认证且经验丰富的工程师和技术人员为超过30万名满意的零售客户提供互联网服务。

如需了解更多信息，请访问www.dishhome.com.np/

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