兵工廠與NTT DATA宣布建立多年期數位轉型合作夥伴關係，為全球球迷提供更個人化的無縫體驗

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球數位業務及IT服務領導者NTT DATA今天宣布與兵工廠建立多年期合作關係，成為該俱樂部的官方數位轉型合作夥伴。作為全球最大體育俱樂部及體育賽事的領先轉型合作夥伴，NTT DATA將帶來新技術，以提升兵工廠球迷的體驗。

雙方在未來幾年將攜手合作，加強俱樂部與世界各地球迷的聯繫。這將以NTT DATA領先的數位轉型能力為基礎，增強俱樂部的數位平台和能力，以實現成長、提高業績並加深與球迷的關係。

透過此次合作，NTT DATA將提供資料分析工具、機器學習和即時整合，使兵工廠能夠為球迷創造豐富的超個人化體驗，為其全球社區帶來量身定制的內容。球迷還將能夠利用兵工廠更龐大生態系統中的更多功能，獲得俱樂部及其合作夥伴的獨家資訊、促銷和優惠。

兵工廠商務長Juliet Slot表示：「我們很高興NTT DATA能夠成為我們首個官方數位轉型合作夥伴。我們致力於加強與世界各地球迷的聯繫，從而更好地為他們服務。提升我們的數位化能力是這一過程中的重要一環，更好的服務以及與球迷的互動將能夠推動我們的業績和成長。」

「兵工廠是全世界最知名的足球俱樂部之一，」NTT DATA英國與愛爾蘭執行長Niccolo Spataro表示，「兵工廠致力於為球迷提供卓越體驗的承諾頗具開創性，其以人為本的創新目標也與NTT DATA的核心價值和經營方式不謀而合。我們期待與兵工廠合作，利用我們的專長助其實現數位轉型，為全球的兵工廠球迷創造真正卓越的體驗。 」

NTT DATA作為運動領域的轉型專家，是全球大型運動賽事的技術合作夥伴，其中包括英國公開賽和NTT印第賽車系列賽。在這些賽事中，透過即時資料分析、人工智慧、數位對映和5G專網技術，NTT DATA讓球迷無論是在家中、網路上或在未來的體育場，都能夠更近距離地接近他們的偶像，感受決定性時刻。

關於NTT DATA

NTT DATA是市值超過300億美元、值得信賴的全球商業和技術服務創新者。我們為75%的《財星》全球100大企業提供服務，致力於協助客戶創新、最佳化和轉型，從而實現長期成功。作為全球頂尖雇主，我們的各領域專家遍布50多個國家，並擁有一個由成熟企業和新創公司組成的強大合作夥伴生態系統。我們的服務包括業務和技術顧問、資料和人工智慧、產業解決方案，以及應用程式、基礎架構和連接的開發、實施和管理。我們還是全球首屈一指的數位和AI基礎架構供應商之一。NTT DATA隸屬於NTT集團，其每年的研發投入超過36億美元，協助企業和社會自信、永續地邁向數位化未來。敬請造訪我們的網站：nttdata.com。

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