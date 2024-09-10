Dine Brands通过新交易和洪都拉斯的首个双品牌Applebee’s®和IHOP®分店扩大全球业务版图

加州帕萨迪纳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Applebee’s®、IHOP®和Fuzzy’s Taco Shop®餐厅母公司Dine Brands Global, Inc.的附属公司Dine Brands International正在进一步扩大其全球业务版图，并将独特的双品牌Applebee’s和IHOP概念扩展到新的国际市场。通过与加盟商BLT Global Brands达成多单位开发协议，洪都拉斯圣佩德罗苏拉的第一家双品牌餐厅计划于2024年9月16日开业。

Dine Brands进军洪都拉斯标志着公司国际扩张战略的一个重要里程碑。这个新分店展示了创新的双品牌餐厅概念，为客人提供了两个不同的IHOP和Applebee’s品牌用餐区以供选择，同时为加盟商提供高效的原型设计和运营模式参考。独特的用餐体验让客人能够享用这两个深受喜爱的品牌的精华菜品，从IHOP举世闻名的早餐到Applebee's多样化的休闲餐饮菜单。

BLT Global Brands首席执行官Thomas Christopher Talarico表示：“我们很高兴将IHOP和Applebee’s带到洪都拉斯。该国充满活力的文化和不断增长的经济使其成为这一双品牌概念的理想地点，在充满活力的温馨用餐氛围中提供舒适与品质的独特融合。”

Dine Brands Global首席开发官兼国际总裁Scott Gladstone补充道：“在加盟商的支持下，我们在与世界各地的新客人建立联系和扩大业务版图方面取得了非凡的进展，对此我感到无比自豪。通过提供IHOP广受欢迎的早餐菜单和Applebee’s极具吸引力的晚餐菜单，我们可以覆盖全天时段，每天为客人带来美味和难忘的用餐体验以及世界一流的服务。到目前为止，我们对双品牌餐厅的整体业绩和回报的改善感到满意。”

随着这家新店的开张，我们旗下国际双品牌餐厅的总数将达到13家，遍及7个市场，分别为：墨西哥、加拿大、阿联酋、科威特、沙特阿拉伯、秘鲁和洪都拉斯。利用这一创新概念，Dine Brands International最近达成了一系列协议，将在各个国际市场开发至少21家新店，其中13家将是双品牌店。这些分店中既有现有单一品牌餐厅的转化，也有传统和非传统渠道（包括机场和旅游中心）的新餐厅。

Dine Brands正在亚洲的部分市场（包括韩国和日本）、欧洲的部分市场（包括西班牙）、巴西，以及墨西哥和加拿大的部分地区寻找合格的主加盟商和开发商。有关加盟机会，请访问https://franchise.ihop.com/en/applebees-co-branded-franchising。

关于Dine Brands Global, Inc.

Dine Brands Global, Inc. (NYSE: DIN)总部位于加州帕萨迪纳，通过其子公司和加盟商支持和经营Applebee’s Neighborhood Grill + Bar®、IHOP®和Fuzzy’s Taco Shop®等品牌的餐厅。截至2024年6月30日，这三个品牌由18个国际市场的近3600家餐厅组成。Dine Brands是世界上最大的全服务型餐厅公司之一，并于2022年进军快速休闲领域。如需了解有关Dine Brands的更多信息，请访问公司网站：www.dinebrands.com。

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