Capture.HK 與快圖美正式合作攜手進軍相簿數碼化市場

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先的舊媒體數碼化公司 CaptureTM 正式宣布與快圖美的合作，這標誌著相簿數碼化市場的一個重要里程碑，Capture.HK 的「The Frame 電子相框套裝」和「相簿/相片數碼化體驗裝」將會引入到快圖美分店銷售，讓相片數碼化服務更加便利，幫助大家將家庭回憶以數碼形式保存下來。

將相片數碼化服務帶入大眾市場

自 2022年 成立以來，Capture.HK 在舊媒體數碼化行業取得了顯著的增長。Capture.HK 至今已處理超過 2000 個訂單，平均訂單價值為港幣 $3800 ，協助許多香港人保存珍貴的回憶。在這些訂單中，有超過一半（52%）是來自相簿數碼化服務。Capture.HK 已準備好在香港市場中佔據一席之地，並預計未來十年內該市場的價值可達到2.5億美元。

快圖美行政總裁 Ryan 對此次合作充滿期待，他表示：「我們很高興與 Capture.HK 合作推出相簿數碼化服務。 快圖美過去 42 年來一直致力於為香港家庭珍藏回憶，數碼化是我們為下一代保存珍貴時刻的自然進程。」

快圖美提供的服務範圍

客戶現在可以直接於 15 間指定的快圖美分店購買 Capture 的最新產品：

Capture.HK 行政總裁 Michael 表示：「我們很高興與香港的知名品牌快圖美合作。他們選擇分銷 Capture.HK 的產品對我們來說是意義重大。自從我們在香港成立以來的兩年裡，我們與數千名的滿意客戶建立了良好的互信關係。我們的使命是保存每個香港家庭最珍貴的回憶。」

Capture.HK 保存你的回憶

由於香港氣候潮濕，實體相片容易變色和發霉。Capture.HK 提供全面且經濟實惠的舊媒體數碼化服務，包括相簿、相片、錄影帶、幻燈片和數位媒體數碼化，防止其損壞。Capture.HK 的高品質數碼化服務將你的回憶以數碼格式保存，讓你輕鬆在線查看及分享。無論是通過 USB 還是 Google 相簿，Capture.HK 都讓你以自己喜好的輸出格式保存及分享這些珍貴回憶。保存和享受回憶從未如此簡單。

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官方網頁 : https://www.capture.hk/zh_HK

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關於 Capture.HK：

Capture.HK 是現時於香港提供最先進的舊媒體數碼化服務供應商。我們使用獨有的專利技術將各種類型的舊媒體轉換成數碼格式，包括相簿、相片、錄影帶、數位媒體（ USB、CF 卡、DVD 等）以及幻燈片。Capture.HK 更是現時全港唯一一間提供經 Google Authenticator 授權後將回憶直接保存至 Google 相簿服務的公司。此外，我們在美國亦與 Fujifilm、Google 以及 Walmart、Costco 等零售巨頭合作。時至今日，我們已成功幫助超過 1200 萬個家庭保存和重現他們珍貴的回憶。

關於 Fotomax

Fotomax 成立於 1982 年。目前為香港上市公司中港照相器材集團的全資附屬機構所擁有。Fotomax 為本港規模最大、領先的相片沖晒連鎖店，提供高質素和最先進的影像服務。

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