Dine Brands erweitert seine globale Präsenz mit neuen Deals und dem ersten Standort mit zwei Marken, Applebee's® und IHOP®, in Honduras

PASADENA, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Dine Brands International, eine Tochtergesellschaft von Dine Brands Global, Inc., der Muttergesellschaft von Applebee's®, IHOP ® und Fuzzy’s Taco Shop ® Restaurants, weitet seine globale Präsenz und sein einzigartiges Zwei-Marken-Konzept Applebee's und IHOP weiter aus und expandiert in neue internationale Märkte. Im Zuge einer Vereinbarung mit dem Franchisenehmer BLT Global Brands über die Entwicklung mehrerer Standorte ist die Eröffnung des ersten Restaurants mit zwei Marken in San Pedro Sula, Honduras, für den 16. September 2024 geplant.

Der Markteintritt von Dine Brands in Honduras markiert einen bedeutenden Meilenstein in der internationalen Expansionsstrategie des Unternehmens. Der neue Standort ist ein Vorzeigebeispiel für das innovative Restaurantkonzept mit zwei Marken, bei dem die Gäste zwischen zwei unterschiedlichen Speisebereichen der Marken IHOP und Applebee's wählen können, während Franchisenehmern gleichzeitig Effizienzsteigerungen beim Prototypendesign und beim Betriebsmodell geboten werden. Dank dieses einzigartigen kulinarischen Erlebnisses können Gäste das Beste aus beiden beliebten Marken genießen, von den weltberühmten Frühstücksangeboten von IHOP bis hin zu den verschiedenen Favoriten der Applebee's-Speisekarte für ein zwangloses Essen.

„Wir freuen uns, IHOP und Applebee’s nach Honduras zu bringen. Das Land ist mit seiner lebendigen Kultur und seiner wachsenden Wirtschaft ein idealer Standort für dieses Konzept mit zwei Marken, das eine einzigartige Mischung aus Komfort und Qualität in einer lebendigen und einladenden Atmosphäre bietet“, sagte Thomas Christopher Talarico, Geschäftsführer von BLT Global Brands.

„Ich bin unglaublich stolz auf die von uns erzielten Fortschritte, durch die wir mit der Unterstützung unserer Franchisenehmer mit neuen Gästen auf der ganzen Welt in Kontakt treten und expandieren können“, fügte Scott Gladstone, Chief Development Officer und President, International bei Dine Brands Global, hinzu. „Indem wir die Beliebtheit von IHOP am Morgen und die Anziehungskraft von Applebee's am Abend nutzen, können wir den ganzen Tag abdecken und unseren Gästen jeden Tag köstliche und unvergessliche kulinarische Erlebnisse mit erstklassigem Service bieten. Bislang sind wir mit der verbesserten Gesamtleistung und den Erträgen unserer Restaurants mit zwei Marken überaus zufrieden.“

Mit dieser Eröffnung beläuft sich die Gesamtzahl der internationalen Restaurants mit zwei Marken auf 13 Standorte in 7 Märkten: Mexiko, Kanada, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait, Saudi-Arabien, Peru und Honduras. Dine Brands International setzt auf dieses innovative Konzept und hat kürzlich Vereinbarungen zur Entwicklung von mindestens 21 neuen Standorten in verschiedenen internationalen Märkten getroffen, von denen 13 mit zwei Marken betrieben werden sollen. Diese Vereinbarungen umfassen sowohl die Umstellung bereits vorhandener Restaurants mit nur einer Marke als auch neue Restaurants in traditionellen und nicht traditionellen Kanälen, darunter Flughäfen und Reisezentren.

Dine Brands ist auf der Suche nach qualifizierten Master-Franchisenehmern und Entwicklern in ausgewählten Märkten in Asien, darunter Südkorea und Japan, in ausgewählten Märkten in Europa, darunter Spanien, in Brasilien und in ausgewählten Gebieten in Mexiko und Kanada. Für Franchise-Angebote besuchen Sie bitte https://franchise.ihop.com/en/applebees-co-branded-franchising.

Über Dine Brands Global, Inc.

Dine Brands Global, Inc. (NYSE: DIN) mit Sitz in Pasadena, Kalifornien, unterstützt und betreibt über seine Tochtergesellschaften und Franchisenehmer Restaurants unter den Marken Applebee's Neighborhood Grill + Bar®, IHOP® und Fuzzy's Taco Shop®. Mit Stand vom 30. Juni 2024 umfassten diese drei Marken nahezu 3.600 Restaurants in 18 internationalen Märkten. Dine Brands gehört zu den größten Full-Service-Restaurantunternehmen der Welt und expandierte 2022 in das Segment Fast Casual. Weitere Informationen zu Dine Brands finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.dinebrands.com.

