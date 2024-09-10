Dine Brands透過新交易和宏都拉斯的第一個雙品牌Applebee’s®和IHOP®分店擴大全球業務版圖

加州帕薩迪納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Applebee’s®、IHOP®和Fuzzy’s Taco Shop®餐廳母公司Dine Brands Global, Inc.的附屬公司Dine Brands International正在進一步擴大其全球業務版圖，並將獨特的雙品牌Applebee’s和IHOP概念擴展到新的國際市場。透過與加盟商BLT Global Brands達成多單位開發協議，宏都拉斯聖佩德羅蘇拉的第一家雙品牌餐廳計畫於2024年9月16日開幕。

Dine Brands進軍宏都拉斯代表公司國際擴張策略的一個重要里程碑。這個新分店展示了創新的雙品牌餐廳概念，為賓客提供了兩個不同的IHOP和Applebee’s品牌用餐區以供選擇，同時為加盟商提供高效的原型設計和營運模式參考。獨特的用餐體驗讓賓客能夠享用這兩個深受喜愛的品牌的精華菜品，從IHOP舉世聞名的早餐到Applebee's多樣化的休閒餐飲菜單。

BLT Global Brands執行長Thomas Christopher Talarico表示：「我們很高興將IHOP和Applebee’s帶到宏都拉斯。該國充滿活力的文化和不斷成長的經濟使其成為這一雙品牌概念的理想地點，在充滿活力的溫馨用餐氛圍中提供舒適與品質的獨特融合。」

Dine Brands Global開發長兼國際總裁Scott Gladstone補充道：「在加盟商的支援下，我們在與世界各地的新賓客建立連結和擴大業務版圖方面取得了非凡的進展，對此我感到無比驕傲。透過提供IHOP廣受歡迎的早餐菜單和Applebee’s極具吸引力的晚餐菜單，我們可以涵蓋全天時段，每天為賓客帶來美味和難忘的用餐體驗以及世界一流的服務。到目前為止，我們對雙品牌餐廳的整體業績和報酬的改善感到滿意。」

隨著這家新店的開張，我們旗下國際雙品牌餐廳的總數將達到13家，遍及7個市場，分別為：墨西哥、加拿大、阿拉伯聯合大公國、科威特、沙烏地阿拉伯、秘魯和宏都拉斯。利用這一創新概念，Dine Brands International最近達成了一系列協議，將在各個國際市場開發至少21家新店，其中13家將是雙品牌店。這些分店中既有現有單一品牌餐廳的轉化，也有傳統和非傳統通路（包括機場和旅遊中心）的新餐廳。

Dine Brands正在亞洲的部分市場（包括韓國和日本）、歐洲的部分市場（包括西班牙）、巴西，以及墨西哥和加拿大的部分地區尋找合格的主加盟商和開發商。有關加盟機會，請造訪https://franchise.ihop.com/en/applebees-co-branded-franchising。

關於Dine Brands Global, Inc.

Dine Brands Global, Inc. (NYSE: DIN)總部位於加州帕薩迪納，透過其子公司和加盟商支援和經營Applebee’s Neighborhood Grill + Bar®、IHOP®和Fuzzy’s Taco Shop®等品牌的餐廳。截至2024年6月30日，這三個品牌由18個國際市場的近3600家餐廳組成。Dine Brands是全球最大的全服務型餐廳公司之一，並于2022年進軍快速休閒領域。如欲瞭解有關Dine Brands的更多資訊，請造訪公司網站：www.dinebrands.com。

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