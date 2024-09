Das französische Krankenhauszentrum Saint-Denis nutzt Masimo SafetyNet ® Telemonitoring – damit Frühgeborene das Krankenhaus schneller verlassen können

NEUCHATEL, Schweiz--(BUSINESS WIRE)--Masimo (NASDAQ: MASI) hat heute bekannt gegeben, dass das Krankenhauscenter Saint-Denis das Masimo SafetyNet ® , eine Cloud-basierte Telemonitoring-Plattform im Rahmen einer experimentellen Einheit für mobile Neonatologie nutzt. Dadurch sollen Frühgeborene schneller aus dem ICU nach Hause entlassen werden. Das Pionierprojekt wurde im Februar gestartet und soll die engmaschige Überwachung von verletzlichen Neugeborenen in ihrer heimischen Umgebung sicherstellen.

Masimo SafetyNet bietet eine effiziente Methode für das Management von Patienten aus der Ferne, wobei die Bedürfnisse jedes einzelnen beachtet werden. Möglich wird dies durch eine kontinuierliche, drahtlose Überwachung, Geräte für Stichprobenkontrollen, individuelle CarePrograms™ mit Berichten über Symptome und ein sicheres Portal zum Krankenhaus, über das das Pflegepersonal eine große Anzahl von Patienten überwachen kann. Nach der Entlassung werden die Familien mit einem einfach zu bedienenden Sensor für Pulsoxymetrie, Radius PPG ® , nach Hause geschickt, der von der klinisch erprobten Masimo Signal Extraction Technology ® (SET ® ) betrieben wird sowie einer intuitiven Smartphone-Anwendung. Der Sensor, der am Fuß des Neugeborenen befestigt wird, enthält einen Chip, der Gesundheitsdaten an die App sendet, über die die Eltern den Zustand ihres Babys überwachen und mit dem Pflegepersonal diskutieren können. Im Krankenhaus erhalten die Pflegekräfte dieselben Daten sowie Benachrichtigungen bei Änderungen im Zustand des Patienten. Dann können sie bei Bedarf schnell reagieren.

Das Personal am Saint Denis war bereits mit den Vorteilen der Pflege zuhause vertraut. Dr. Pascal Bolot, der Leiter der Intensivmedizin für Neugeborene am Saint-Denis, hatte zuerst in Zusammenarbeit mit dem ARS, einer regionalen Gesundheitsbehörde, Besuche daheim organisiert. Dadurch sollte mangelnder Pflege nach der Entlassung aus dem Krankenhaus vorgebeugt und der Stress für Familien nach dem schnellen Wechsel vom Krankenhaus ins eigene Heim verringert werden. Die dabei gesammelten Erfahrungen entpuppten sich als ein großer Vorteil, als die Überwachung von Neugeborenen aus der Ferne eingeführt wurde. An dem Versuch beteiligen sich außer Saint-Denis noch weitere 11 französische Einrichtungen. Mit der Einbindung von Masimo SafetyNet wird der Pilotversuch noch umfassender und innovativer – eine Herangehensweise, die nach Meinung von Dr. Alizée Lori, der Kinderärztin am Saint-Denis, die die mobile Einheit leitet, „Frühgeborene in eine sichere familiäre Umgebung bringt, die dennoch eine Überwachung so wie im Krankenhaus bietet.” Dank dieser Technologie besteht nun die Möglichkeit, „die Frühgeborenen zurück in den Schoß der Familie zu geben,” so Dr. Bolot.

Die mobile Einheit für Neugeborene nutzt sowohl dem Pflegepersonal als auch den Familien. Im Allgemeinen dürfen Krankenhäuser Frühgeborene nicht vor dem Ende der 36. Woche des korrigierten Alters nach Hause entlassen. Dank Masimo SafetyNet kann dieser Zeitpunkt vorverlegt werden, denn es besteht dann eine enge Verbindung zwischen dem Krankenhauspersonal und den Familien, wodurch vorzeitig geborene Babys während der ersten Wochen ihres Lebens umfassend unterstützt werden können. Sollte dieses Programm erfolgreich verlaufen, könnte das Masimo SafetyNet auch in anderen Bereichen der Pflege eingesetzt werden, besonders in der Pflege von Kindern im häuslichen Umfeld.

Dr. Lori kommentierte: „Wir haben uns für Masimo entschieden, weil die Lösung so innovativ ist und die physiologischen Daten für die Überwachung drahtlos übertragen werden. Für Familien ist die Bedienung einfach und unser medizinisches Team hat leichten Zugang zu den Gesundheitsdaten der Patienten. Da Masimo von zahlreichen Abteilungen für Neugeborene genutzt wird, wie zum Beispiel CH Delafontaine, konnten wir der Zuverlässigkeit der übertragenen Daten trauen. Mit dieser Lösung können wir die Pflegeprotokolle unserer verletzlichen Patienten anpassen. Darüber hinaus wurden wir von Anfang an vom Masimo-Team unterstützt und sie sind Tag für Tag immer noch für uns da.”

Das Krankenhauscenter Saint-Denis, bestehend aus den Einrichtungen Delafontaine und Casanova, ist das einzige öffentliche Krankenhaus in der Gegend Plaine Commune. Es betreut 435.000 Menschen und bietet 839 Betten. Es unterhält Notdienste für Erwachsene und Kinder, führt umfassende Konsultationen durch und betreibt ein pränatales Zentrum des Typs 3 zur Überwachung von hochriskanten Schwangerschaften sowie für hochwertige Pflege von Neugeborenen, Müttern und Kindern.

Joe Kiani, Gründer und CEO von Masimo, sagte: „Von Anfang an haben wir die Mission verfolgt, das Wohlbefinden der Patienten zu verbessern und die Pflegekosten zu senken, indem wir die nicht-invasive Überwachung zu anderen Orten verlagern und neue Anwendungen erfinden. Und es ist unglaublich, wie weit wir gekommen sind. Es ist sehr befriedigend, Eltern mit ihren Neugeborenen zu beobachten. Und das engagierte Team von Saint-Denis kann sie nun früher entlassen, ohne den Grad der Überwachung zu verringern. Masimo hat sich schon lange für den Schutz von verletzlichen Neugeborenen durch kontinuierliche Überwachung eingesetzt. Es ist sehr befriedigend für uns, nun mitzuerleben, wie Masimo SafetyNet—ausgestattet mit derselben Technologie, die wir über 35 Jahre entwickelt und perfektioniert haben—Saint-Denis dabei hilft, Pflege für neugeborene Patienten nun daheim zu ermöglichen. Da Gesundheitspflege immer besser planbar, präventiver und individueller wird, bemühen wir uns um innovative Lösungen, die Patienten in den Mittelpunkt stellen.”

Über Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI) ist ein global tätiges Unternehmen für medizinische Technologie, das ein breites Sortiment an Geräten für die Überwachung entwickelt und produziert, wie zum Beispiel innovative Messgeräte, Sensoren, Monitore sowie Lösungen für Automation und Verbindungen. Darüber hinaus vertreibt Masimo Consumer Audio acht bekannte Audio-Marken, darunter Bowers & Wilkins, Denon, Marantz und Polk Audio. Wir verfolgen die Mission, die Lebensqualität und die Ergebnisse für Patienten zu verbessern und die Pflegekosten zu senken. Für Masimo SET ® Measure-through Motion and Low Perfusion™ Pulsoximetrie, eingeführt im Jahr 1995, wurde in mehr als 100 unabhängigen und objektiven Studien bewiesen, dass diese Technologie besser ist als die konkurrierender Produkte. 1 Masimo SET ® hat auch bewiesen, dass sich schwere Retinopathie bei Neugeborenen damit verringern lässt, 2 dass CCHD-Screening bei Neugeborenen verbessert wird 3 und bei kontinuierlicher Überwachung mit Masimo Patient SafetyNet™ nach chirurgischen Eingriffen eine geringere Aktivität von Schnelleinsatzteams und ICU-Transfers notwendig sind, was Kosten einspart. 4-7 Masimo SET ® wird in führenden Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen auf der ganzen Welt schätzungsweise bei mehr als 200 Millionen Patienten eingesetzt, 8 und ist die wichtigste Pulsoxymetrie in den Top-10-US-Krankenhäusern gemäß einem Ranking in der 2024 Newsweek World’s Best Hospitals-Liste. 9 Im Jahr 2005 hat Masimo die Rainbow ® Pulse CO-Oximetry-Technologie eingeführt. Sie ermöglicht eine nicht-invasive, kontinuierliche Überwachung der Blutbestandteile, was vorher nur invasiv möglich war, einschließlich gesamter Hämoglobingehalt (SpHb ® ), Sauerstoff (SpOC™), Carboxyhämoglobin (SpCO ® ), Methämoglobin (SpMet ® ), Pleth-Virilitätsindex (PVi ® ), RPVi™ (Rainbow ® PVi) und Sauerstoffreserveindex (ORi™). Im Jahr 2013 führte Masimo die Root ® Patient Monitoring and Connectivity Plattform ein, die von Grund auf so flexibel und erweiterbar konzipiert ist, dass sie sich mit anderen Überwachungstechnologien von Masimo und sonstigen Anbietern kombinieren lässt. Zu den wichtigsten Zusatzgeräten von Masimo zählen Next Generation SedLine ® Brain Function Monitoring, O3 ® Regional Oximetry und ISA™ Capnography with NomoLine ® Probenahmeleitungen. Masimo’s Familie der Pulse CO-Oximeter ® für kontinuierliche Überwachung umfasst Geräte für eine vielfältige klinische und außerklinische Nutzung, einschließlich Wearables ohne Bindung, wie Radius-7 ® , Radius PPG ® und Radius VSM™, tragbare Geräte wie Rad-67 ® , Puls-Oximeter für die Fingerspitze wie MightySat ® Rx und Geräte, die sowohl im Krankenhaus als auch daheim eingesetzt werden können, wie zum Beispiel Rad-97 ® und die Masimo W1 ® Medical Watch. Die Masimo-Lösungen für die Automatisierung und Verbindung für den Gebrauch privat oder in Krankenhäusern sind auf Basis der Masimo Hospital Automation™ Plattform konzipiert. Sie umfassen Iris ® Gateway, iSirona™, Patient SafetyNet, Replica ® , Halo ION ® , UniView ® , UniView :60™ und Masimo SafetyNet ® . Zum wachsenden Portfolio von Gesundheits- und Wellness-Lösungen gehören Radius Tº ® und Masimo W1 Sport. Weitere Informationen über Masimo und seine Produkte finden Sie unter: www.masimo.com. Veröffentlichte Studien über Masimo-Produkte: www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

RPVi hat keine FDA-510(k)-Zulassung und ist in den USA nicht im Handel erhältlich. Die Nutzung des Markenzeichens Patient SafetyNet ist vom University HealthSystem Consortium lizenziert.

