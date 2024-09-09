法国Saint-Denis Hospital Center实施Masimo SafetyNet®远程监测以方便早产儿尽早出院

瑞士纳沙泰尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Masimo (NASDAQ: MASI)今天宣布，Saint-Denis Hospital Center将采用Masimo SafetyNet®云端远程监控平台作为试点流动新生儿科室的一部分，旨在促进早产儿从ICU提前出院回家。这个开创性的项目于2月启动，使柔弱的新生儿能够在医院的全程密切监督下安全地回家与亲人团聚。

Masimo SafetyNet提供一种简化的远程患者管理方法，可根据每位患者的独特护理需求进行扩展和定制，提供无线连续监测和抽查设备、具备症状报告功能的可定制CareProgram™，以及一个安全的院内临床门户网站，使护理团队能够密切关注大量患者的情况。出院回家后，院方会向新生儿的家人提供由经临床验证的Masimo Signal Extraction Technology® (SET®)提供支持的易于使用的脉搏血氧饱和度传感器Radius PPG®，以及一个直观的智能手机应用程序。该传感器佩戴在新生儿患者的脚上，内含一块芯片，可将健康数据发送到应用程序，新生儿父母可以在该应用程序中密切关注婴儿的状况并与医务人员交流。医务人员从医院收到相同的数据以及有关患儿病情变化的通知日志，这使他们能够优先关注可能需要升级治疗的患儿。

Saint Denis的工作人员已经对居家照护的好处了然于心。Saint-Denis新生儿重症监护负责人Pascal Bolot博士首先与地区卫生管理机构ARS合作实施了家访，以解决出院后护理不周的问题，并缓解家庭突然从医院转至家中所引起的焦虑。在实施远程新生儿监测方面，Saint-Denis提供家访服务的经验是一个关键优势，另有11家法国机构也参与了这项试点工作。通过集成Masimo SafetyNet，该试点项目扩展了其方法，使其更加全面和创新——据负责监督该流动科室的Saint-Denis儿科医生Alizée Lori博士称，这种方法“[将]早产儿带入一个具有同等医院级监测质量的安全居家环境”。Bolot博士补充道，这项技术的使用提供了一个机会，可以“让早产儿重新回到家庭的怀抱”。

流动新生儿科室使医务人员和家庭都能从中受益。一般而言，新生儿科机构不允许早产儿在36周的矫正年龄结束之前回家。Masimo SafetyNet可以帮助确保早产儿早日回家，在医院工作人员和家庭之间牵线搭桥，为早产儿出生后最初几周的护理提供全面支持。该项目的成功可促成Masimo SafetyNet在其他护理领域的部署，特别是在儿科护理方面，包括各种疾病的居家患者管理。

Lori博士评论道：“我们之所以选择这款Masimo解决方案，是看中了其内在的创新性和无线生理数据监测的实用性；它非常方便家庭使用，并且让我们的医疗团队能够从医院轻松获取患者的健康数据。由于Masimo被许多新生儿科室使用，包括CH Delafontaine，我们对所记录数据的可靠性充满信心。该解决方案使我们能够调整护理方案以满足脆弱患者的需求。此外，Masimo团队从项目开始就一直为我们提供支持，并且时至今日每天都能随时响应我们的要求。”

Saint-Denis Hospital Center由Delafontaine和Casanova的两个分院组成，是Plaine Commune地区唯一的公共医疗保健机构，为435,000人提供服务。该中心提供839张病床以及成人、儿科和妇科急救服务，一个大型咨询平台，以及一个3型围产期中心，通过为母亲和儿童提供高质量的孕产妇和新生儿护理来监测高危妊娠。

Masimo创始人兼首席执行官Joe Kiani表示：“从一开始，我们的使命就是通过将无创监测引入新的医疗机构和应用领域来改善患者治疗效果并降低护理成本。看到我们如今取得的成就，令人感到惊叹不已。看到父母能够陪伴他们的新生儿并彼此团聚非常令人欣慰；能够帮助Saint-Denis的专业团队提供提前出院服务，同时保持相同的监测水平，我们所有人都引以为豪。Masimo长期以来一直努力通过创新的持续监测来保护柔弱的新生儿，看到Masimo SafetyNet如何利用我们35年来开发并不断完善的相同技术，帮助Saint-Denis在家中为新生儿患者提供全面护理，令人感到无比欣慰。随着医疗保健变得比以往任何时候都更具预测性、预防性和个性化特点，我们致力于提供创新解决方案，将患者置于护理生态系统的中心。”

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关于Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI)是一家全球性医疗技术公司，开发生产各种业界领先的监护技术，包括创新的测量设备、传感器、患者监护仪、自动化及互通解决方案。此外，Masimo Consumer Audio旗下有八个著名的音响品牌，包括Bowers & Wilkins、Denon、Marantz和Polk Audio。我们的使命是提高生命质量，改善患者转归并降低治疗成本。1995年，公司推出了Masimo SET®移动和低灌注下测量(Measure-through Motion and Low Perfusion™)脉搏血氧饱和度仪，100多项独立客观研究显示其性能优于其他脉搏血氧饱和度仪技术。1研究显示，Masimo SET®可帮助临床医生减少早产新生儿的重度视网膜病变2、改善新生儿的CCHD筛查3，在用于术后病房的Masimo Patient SafetyNet™连续监护时，可减少快速响应团队动员、ICU转床和成本。4-7Masimo SET®据估计已应用于全球顶尖医院及其他医疗机构中超过2亿的患者8，2024年《新闻周刊》(Newsweek)“全球最佳医院”榜单中所有排名前10位的医院均主要采用这款脉搏血氧饱和度仪。92005年，Masimo推出了rainbow®脉搏碳氧-氧饱和度仪技术，实现了以往只能侵入性测量的无创连续血液成份监测，包括总血红蛋白(SpHb®)、氧含量(SpOC™)、碳氧血红蛋白(SpCO®)、高铁血红蛋白(SpMet®)、脉搏灌注变异指数(PVi®)、RPVi™ (rainbow® PVi)和氧储备指数(ORi™)。2013年，Masimo推出了Root®患者监护和互通平台，该平台采用全新设计，尽可能灵活和具有可扩展性，以便添加其他Masimo和第三方监护技术；添加的关键Masimo技术包括下一代SedLine®脑功能监护仪、O3®局部血氧饱和度仪，以及搭配NomoLine®取样线缆的ISA™二氧化碳分析仪。Masimo的连续及点检监护仪Pulse CO-Oximeters®系列包括旨在用于各类临床及非临床场合的设备，包括无线可穿戴技术（例如Radius-7®、Radius PPG®和Radius VSM™）、便携式设备（例如Rad-67®）、指尖脉搏氧饱和度仪（例如MightySat® Rx）、医院及居家两用设备（例如Rad-97®和Masimo W1®医用手表）。Masimo医院和居家自动化和互通解决方案以Masimo Hospital Automation™平台为中心，包括Iris® Gateway、iSirona™、Patient SafetyNet、Replica®、Halo ION®、UniView®、UniView :60™和Masimo SafetyNet®。公司不断壮大的健康和患者福祉解决方案组合包括Radius Tº®和Masimo W1 Sport。如需了解有关Masimo及其产品的进一步信息，请访问www.masimo.com。有关Masimo产品的已发表临床研究，请访问www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/。

RPVi尚未获得FDA 510(k)许可，不可在美国销售。Patient SafetyNet商标的使用已获得University HealthSystem Consortium的许可。

参考文献

有关已发表的脉搏血氧饱和度临床试验以及Masimo SET®的优点，详见本公司网站。对照研究包括一些独立、客观的研究，后者包括在科学会议上呈报的摘要和同行评议期刊上的论著。 Castillo A et al. Prevention of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants through Changes in Clinical Practice and SpO 2 Technology. Acta Paediatr. 2011 Feb;100(2):188-92.（Castillo A等。通过临床实践调整和SpO2技术预防早产儿视网膜病变。《儿科学杂志》。2011年2月；100(2):188-92。） de-Wahl Granelli A et al. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns. BMJ. 2009;Jan 8;338.（de-Wahl Granelli A等。脉搏血氧饱和度筛查对导管依赖型先天性心脏病检出的影响：对瑞典39,821例新生儿的前瞻性筛查研究。《英国医学杂志》。2009年；1月8日；338。） Taenzer A et al. Impact of pulse oximetry surveillance on rescue events and intensive care unit transfers: a before-and-after concurrence study. Anesthesiology . 2010:112(2):282-287.（Taenzer A等。脉搏血氧饱和度监测对救治事件和重症监护室转床的影响：前后巧合研究。《麻醉学》。2010年；112(2):282-287。） Taenzer A et al. Postoperative Monitoring – The Dartmouth Experience. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter . Spring-Summer 2012.（Taenzer A等。术后监护的达特茅斯经验。《麻醉患者安全基金会通讯》。2012年春夏刊。） McGrath S et al. Surveillance Monitoring Management for General Care Units: Strategy, Design, and Implementation. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety . 2016 Jul;42(7):293-302.（McGrath S等。普通监护病房的监测监护管理：策略、设计和执行。《质量与患者安全联合委员会杂志》。2016年7月；42(7):293-302。） McGrath S et al. Inpatient Respiratory Arrest Associated With Sedative and Analgesic Medications: Impact of Continuous Monitoring on Patient Mortality and Severe Morbidity. J Patient Saf. 2020 14 Mar.（McGrath S等。镇静剂和镇痛剂相关的住院患者呼吸骤停：连续监护对患者死亡率和重度病损率的影响。《患者安全杂志》。2020年3月14日。） 估计值：Masimo存档数据。 https://www.newsweek.com/rankings/worlds-best-hospitals-2024/united-states

前瞻性陈述

本新闻稿包含美国《1933年证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条所界定的与《1995年私人证券诉讼改革法》有关的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关Masimo SafetyNet®、Masimo Radius PPG®和Masimo SET®潜在功效以及Masimo SafetyNet在Saint-Denis Hospital Center的实施（简称“实施”）的陈述。这些前瞻性陈述基于当前对影响我们的未来事件的预期，并且受到各种风险和不确定性的制约。所有风险和不确定性均难以预测，并且多数超出我们的控制，且由于各类风险因素，包括但不限于下列风险因素，有可能导致我们的实际结果与我们的前瞻性陈述中表述的结果大相径庭甚至截然相反：与我们对涉及临床结果可重复性的假设有关的风险；与我们认为Masimo独特的无创测量技术（包括Masimo SafetyNet、Masimo Radius PPG和Masimo SET®）可为积极的临床结果和患者安全做出贡献的信念有关的风险；与我们认为Masimo无创医学突破可提供具有成本效益的解决方案和独特优势的信念有关的风险；与我们对实施取得成功的信念以及这种成功可促成Masimo SafetyNet在其他地区部署的信念有关的风险；与新冠疫情有关的风险；以及我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的最新报告的“风险因素”部分所讨论的其他因素，这些报告可从SEC的网站(www.sec.gov)免费获取。尽管我们相信我们的前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们并不知道这些预期将来能否被证明正确。本新闻稿包含的所有前瞻性陈述完全适用于前述警示性声明。谨此提醒您注意不要对这些前瞻性陈述给予不适当的依赖，这些陈述仅反映截至今日的情况。除非适用的证券法律可能有要求，否则我们没有任何义务因出现新信息、未来事件或者其他原因而更新、修正或澄清这些陈述或者我们向SEC提交的最新报告中包含的“风险因素”。

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