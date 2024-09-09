法國Saint-Denis Hospital Center實施Masimo SafetyNet®遠端監測以利於早產兒儘早出院

瑞士紐沙特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Masimo (NASDAQ: MASI)今天宣布，Saint-Denis Hospital Center將採用Masimo SafetyNet®雲端遠端監控平台做為試點流動新生兒科室的一部分，旨在促進早產兒從ICU提前出院回家。這個開創性的專案於2月啟動，使柔弱的新生兒能夠在醫院的全程密切監督下安全地回家與親人團聚。

Masimo SafetyNet提供一種簡化的遠端病患管理方法，可根據每位病患的獨特護理需求進行擴展和客製化，提供無線連續監測和抽查裝置、具備症狀報告功能的可自訂CareProgram™，以及一個安全的院內臨床門戶網站，使護理團隊能夠密切關注大量病患的情況。出院回家後，院方會向新生兒的家人提供由經臨床驗證的Masimo Signal Extraction Technology® (SET®)提供支援的易於使用的脈搏血氧飽和度感測器Radius PPG®，以及一個直覺式的智慧型手機應用程式。該感測器佩戴在新生兒病患的腳上，內含一塊晶片，可將健康資料發送到應用程式，新生兒父母可以在該應用程式中密切關注嬰兒的狀況並與醫務人員交流。醫務人員從醫院收到相同的資料以及有關患兒病情變化的通知日誌，這使他們能夠優先關注可能需要升級治療的患兒。

Saint Denis的工作人員已經對居家照護的益處瞭然於心。Saint-Denis新生兒重症監護負責人Pascal Bolot博士首先與地區衛生管理機構ARS合作實施了家訪，以解決出院後護理不周的問題，並緩解家庭突然從醫院轉至家中所引起的焦慮。在實施遠端新生兒監測方面，Saint-Denis提供家訪服務的經驗是一個關鍵優勢，另有11家法國機構也參與了這項試點工作。透過整合Masimo SafetyNet，該試點專案擴展了其方法，使其更加全面和創新——據負責監督該流動科室的Saint-Denis兒科醫生Alizée Lori博士稱，這種方法「[將]早產兒帶入一個具有同等醫院級監測品質的安全居家環境」。Bolot博士補充道，這項技術的使用提供了一個機會，可以「讓早產兒重新回到家庭的懷抱」。

流動新生兒科室使醫務人員和家庭都能從中受惠。一般而言，新生兒科機構不允許早產兒在36周的矯正年齡結束之前回家。Masimo SafetyNet可以協助確保早產兒早日回家，在醫院工作人員和家庭之間牽線搭橋，為早產兒出生後最初幾周的護理提供全面支援。該計畫的成功可促成Masimo SafetyNet在其他護理領域的部署，特別是在兒科護理方面，包括各種疾病的居家病患管理。

Lori博士評論道：「我們之所以選擇這款Masimo解決方案，是看中了其內在的創新性和無線生理資料監測的實用性；它非常方便家庭使用，並且讓我們的醫療團隊能夠從醫院輕鬆存取病患的健康資料。由於Masimo被許多新生兒科室使用，包括CH Delafontaine，我們對所記錄資料的可靠性充滿信心。該解決方案使我們能夠調整護理方案以滿足脆弱病患的需求。此外，Masimo團隊從專案開始就一直為我們提供支援，並且時至今日每天都能隨時回應我們的要求。」

Saint-Denis Hospital Center由Delafontaine和Casanova的兩個分院組成，是Plaine Commune地區唯一的公共醫療保健機構，為435,000人提供服務。該中心提供839張病床以及成人、兒科和婦科急救服務，一個大型諮詢平台，以及一個3型圍產期中心，透過為母親和兒童提供高品質的孕產婦和新生兒護理來監測高危妊娠。

Masimo創辦人兼執行長Joe Kiani表示：「從一開始，我們的使命就是透過將非侵入性監測引進新的醫療機構和應用領域來改善病患治療效果並降低護理成本。看到我們如今取得的成就，令人感到驚歎不已。看到父母能夠陪伴他們的新生兒並彼此團聚非常令人欣慰；能夠協助Saint-Denis的專業團隊提供提前出院服務，同時保持相同的監測水準，我們所有人都引以為傲。Masimo長期以來一直努力透過創新的持續監測來保護柔弱的新生兒，看到Masimo SafetyNet如何利用我們35年來開發並不斷完善的相同技術，協助Saint-Denis在家中為新生兒病患提供全面護理，令人感到無比欣慰。隨著醫療保健變得比以往任何時候都更具預測性、預防性和個人化特點，我們致力於提供創新解決方案，將病患置於護理生態系統的中心。」

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關於Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI)是一家全球性醫療科技公司，開發生產各種業界首屈一指的監護技術，包括創新的測量裝置、感測器、病患監護儀、自動化及互通解決方案。此外，Masimo Consumer Audio旗下有八個著名的音響品牌，包括Bowers & Wilkins、Denon、Marantz和Polk Audio。我們的使命是提高生命品質，改善病患治療成效並降低治療成本。1995年，公司推出了Masimo SET®行動和低灌注下測量(Measure-through Motion and Low Perfusion™)脈搏血氧飽和度儀，100多項獨立客觀研究顯示其效能優於其他脈搏血氧飽和度儀技術。1研究顯示，Masimo SET®可協助臨床醫生減少早產新生兒的重度視網膜病變2、改善新生兒的CCHD篩查3，在用於術後病房的Masimo Patient SafetyNet™連續監護時，可減少快速回應團隊動員、ICU轉床和成本。4-7Masimo SET®據估計已應用於全球頂尖醫院及其他醫療機構中超過2億的病患8，2024年《新聞週刊》(Newsweek)「全球最佳醫院」排行榜中所有排名前10位的醫院均主要採用這款脈搏血氧飽和度儀。92005年，Masimo推出了rainbow®脈搏碳氧-氧飽和度儀技術，實現了以往只能侵入性測量的非侵入性連續血液成份監測，包括總血紅蛋白(SpHb®)、氧含量(SpOC™)、碳氧血紅蛋白(SpCO®)、高鐵血紅蛋白(SpMet®)、脈搏灌注變異指數(PVi®)、RPVi™ (rainbow® PVi)和氧儲備指數(ORi™)。2013年，Masimo推出了Root®病患監護和互通平台，該平台採用全新設計，盡可能靈活和具有可擴展性，以便添加其他Masimo和第三方監護技術；添加的關鍵Masimo技術包括下一代SedLine®腦功能監護儀、O3®局部血氧飽和度儀，以及搭配NomoLine®取樣線纜的ISA™二氧化碳分析儀。Masimo的連續及點檢監護儀Pulse CO-Oximeters®系列包括旨在用於各類臨床及非臨床場合的裝置，包括無線穿戴式技術（例如Radius-7®、Radius PPG®和Radius VSM™）、可擕式裝置（例如Rad-67®）、指尖脈搏氧飽和度儀（例如MightySat® Rx）、醫院及居家兩用裝置（例如Rad-97®和Masimo W1®醫用手錶）。Masimo醫院和居家自動化和互通解決方案以Masimo Hospital Automation™平台為中心，包括Iris® Gateway、iSirona™、Patient SafetyNet、Replica®、Halo ION®、UniView®、UniView :60™和Masimo SafetyNet®。公司不斷壯大的健康和病患福祉解決方案組合包括Radius Tº®和Masimo W1 Sport。如欲瞭解有關Masimo及其產品的進一步資訊，請造訪www.masimo.com。有關Masimo產品的已發表臨床研究，請造訪www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/。

RPVi尚未獲得FDA 510(k)許可，無法在美國銷售。Patient SafetyNet商標的使用得到了University HealthSystem Consortium的授權。

參考文獻

有關已發表的脈搏血氧飽和度臨床試驗以及Masimo SET®的優點，詳見本公司網站。對照研究包括一些獨立、客觀的研究，後者包括在科學會議上呈報的摘要和同儕審查期刊上的論著。 Castillo A et al. Prevention of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants through Changes in Clinical Practice and SpO 2 Technology. Acta Paediatr. 2011 Feb;100(2):188-92.（Castillo A等。透過臨床實務調整和SpO2技術預防早產兒視網膜病變。《兒科學雜誌》。2011年2月；100(2):188-92。） de-Wahl Granelli A et al. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns. BMJ. 2009;Jan 8;338.（de-Wahl Granelli A等。脈搏血氧飽和度篩查對導管依賴型先天性心臟病檢出的影響：對瑞典39,821例新生兒的前瞻性篩查研究。《英國醫學雜誌》。2009年；1月8日；338。） Taenzer A et al. Impact of pulse oximetry surveillance on rescue events and intensive care unit transfers: a before-and-after concurrence study. Anesthesiology . 2010:112(2):282-287.（Taenzer A等。脈搏血氧飽和度監測對救治事件和加護病房轉床的影響：前後巧合研究。《麻醉學》。2010年；112(2):282-287。） Taenzer A et al. Postoperative Monitoring – The Dartmouth Experience. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter . Spring-Summer 2012.（Taenzer A等。術後監護的達特茅斯經驗。《麻醉病患安全基金會通訊》。2012年春夏刊。） McGrath S et al. Surveillance Monitoring Management for General Care Units: Strategy, Design, and Implementation. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety . 2016 Jul;42(7):293-302.（McGrath S等。普通監護病房的監測監護管理：策略、設計和執行。《品質與病患安全聯合委員會雜誌》。2016年7月；42(7):293-302。） McGrath S et al. Inpatient Respiratory Arrest Associated With Sedative and Analgesic Medications: Impact of Continuous Monitoring on Patient Mortality and Severe Morbidity. J Patient Saf. 2020 14 Mar.（McGrath S等。鎮靜劑和鎮痛劑相關的住院病患呼吸驟停：連續監護對病患死亡率和重度病損率的影響。《病患安全雜誌》。2020年3月14日。） 估計值：Masimo存檔資料。 https://www.newsweek.com/rankings/worlds-best-hospitals-2024/united-states

前瞻性陳述

本新聞稿包含美國《1933年證券法》第27A條和《1934年證券交易法》第21E條所定義的與《1995年私人證券訴訟改革法》有關的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關Masimo SafetyNet®、Masimo Radius PPG®和Masimo SET®潛在功效以及Masimo SafetyNet在Saint-Denis Hospital Center的實施（簡稱「實施」）的陳述。這些前瞻性陳述依據目前對影響我們的未來事件的預期，並且受到各種風險和不確定性的制約。所有風險和不確定性均難以預測，並且多數超出我們的控制，且由於各類風險因素，包括但不限於下列風險因素，有可能導致我們的實際結果與我們的前瞻性陳述中表述的結果大相逕庭甚至截然相反：與我們對涉及臨床結果可重複性的假設有關的風險；與我們認為Masimo獨特的非侵入性測量技術（包括Masimo SafetyNet、Masimo Radius PPG和Masimo SET®）可為積極的臨床結果和病患安全貢獻力量的信念有關的風險；與我們認為Masimo非侵入性醫學突破可提供具有成本效益的解決方案和獨特優勢的信念有關的風險；與我們對實施取得成功的信念以及這種成功可促成Masimo SafetyNet在其他地區部署的信念有關的風險；與新冠疫情有關的風險；以及我們向美國證券交易委員會(SEC)遞交的最新報告的「風險因素」部分所討論的其他因素，這些報告可從SEC的網站(www.sec.gov)免費取得。儘管我們相信我們的前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們並不知道這些預期將來能否被證明正確。本新聞稿包含的所有前瞻性陳述完全適用於前述警示性聲明。謹此提醒您注意不要對這些前瞻性陳述給予不適當的依賴，這些陳述僅反映截至今日的情況。除非適用的證券法律可能有要求，否則我們沒有任何義務因出現新資訊、未來事件或者其他原因而更新、修正或澄清這些陳述或者我們向SEC遞交的最新報告中包含的「風險因素」。

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