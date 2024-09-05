CNE Direct, Inc. (商业名称“illumynt”) 宣布Paul Knight重新担任首席执行官

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- CNE Direct, Inc. (商业名称“illumynt”) 高兴地宣布，Paul Knight将重回这家全球IT资产处置（ITAD）贸易、服务和解决方案公司，任首席执行官。illumynt成立至今已有23年，此次变动是公司重组的一环，旨在启动下一阶段的战略发展计划。Knight于2002年与他人共同创办了该公司，并在公司成立后的大部分时间里一直担任首席执行官和董事长职务。Knight的回归将助力公司进一步向全球扩张，推出新产品，并专注于为客户和合作伙伴提供市场领先的产品。

Knight表示：“我很高兴能重返公司担任首席执行官，并期待着与我们世界一流的团队一起工作，下大力气与我们的客户和全球合作伙伴一起实现我们新的战略增长计划。”

除了Knight的回归，公司今天还宣布了以下决定：

新聘工程副总裁Gavin Wilson。Gavin曾就职于Reconext，在为全球客户开发精密测试、维修和价值回收解决方案方面有着20多年的经验。

Joe Conway晋升为解决方案副总裁。Joe在分析、定价和执行大型全球计划方面有着强大的领导力，擅长管理跨职能团队以实现目标成果。

与ITAD咨询公司Circular Integrity签署战略合作协议，该公司由曾担任Ingram Micro ITAD和逆向物流全球副总裁的创始人兼首席执行官Todd Zegers领导。Circular Integrity 将与CNE高管团队紧密合作，以加速公司的发展和多元化。

为扩大全球业务范围，illumynt正筹备在美国马萨诸塞州富兰克林、爱尔兰科克和泰国开设三家新工厂。

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