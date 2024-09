Lenovo revela dispositivos pioneiros orientados por IA no Lenovo Innovation World 2024

BERLIM--(BUSINESS WIRE)--Lenovo™, líder global em inovação tecnológica, anunciou seus últimos avanços no Lenovo Innovation World 2024, revelando uma série de dispositivos de PC com IA, incluindo os laptops ThinkPad™ , ThinkBook™, Yoga™ e IdeaPad™, projetados para transformar as experiências de usuários corporativos e consumidores.

AI PC Era

Os PCs de IA estão prontos para revolucionar a computação à medida que sua relevância cresce, com 60% dos PCs enviados até 2027 previstos para serem capazes de IA. Os PCs com IA da Lenovo estão na vanguarda dessa transformação, aproveitando interações naturais, modelos personalizados de linguagem ampla e arquiteturas de computação avançadas. Essas inovações tornam a computação mais pessoal ao personalizar as experiências para usuários individuais, mais produtiva ao melhorar a eficiência do fluxo de trabalho e mais protegida ao integrar recursos de segurança robustos em sistemas orientados por IA.

“Na Lenovo, estamos comprometidos em ultrapassar os limites da inovação e trazer tecnologia impulsionada por IA para todos. Nossos mais recentes PCs com IA, incluindo a inovadora série Aura Edition, representam um avanço significativo na entrega de experiências de computação altamente personalizadas, produtivas e protegidas”, disse Luca Rossi, presidente do Grupo de Dispositivos Inteligentes da Lenovo. “Por meio de uma estreita colaboração com líderes do setor, estamos redefinindo o que é possível com IA, garantindo que nossos clientes possam aproveitar todo o potencial dessas tecnologias transformadoras para impulsionar a produtividade, a criatividade e o crescimento na era da IA”.

Potencializando os usuários corporativos na era da IA

No segmento comercial para usuários empresariais, a Lenovo apresentou o ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition, um laptop empresarial de ponta desenvolvido em conjunto com a Intel. Este dispositivo possui a tecnologia Intel® Core™ Ultra, oferecendo recursos de IA incomparáveis e um design centrado no usuário. A série Lenovo Aura Edition inclui recursos inovadores, como Smart Modes, que adaptam intuitivamente o desempenho e os recursos de IA às atividades do usuário, e Smart Share, permitindo o compartilhamento contínuo de imagens orientadas por IA entre dispositivos. O Smart Care oferece suporte em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo que os usuários recebam a assistência de que precisam. Com seus recursos avançados de IA, o ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition redefine a produtividade, a segurança e a interação do usuário em uma construção leve e premium.

Juntamente com ele, a Lenovo apresentou o ThinkPad T14s Gen 6 AMD e o ThinkBook 16 Gen 7+ equipado com processadores AMD Ryzen™ AI, demonstrando excepcional multitarefa, expressão criativa e eficiência energética. Além disso, a Lenovo revelou o ThinkBook 16 Gen 7, equipado com o processador Snapdragon® X Plus de 8 núcleos, trazendo um desempenho robusto de IA para pequenas e médias empresas”.

A Lenovo também anunciou o AI PC Fast Start, uma solução projetada para ajudar as organizações a fazer uma transição rápida para dispositivos prontos para IA, maximizando o ROI por meio de consultoria alimentada por IA e implantação simplificada. Com o apoio do premiado suporte da Lenovo, esses serviços aceleram a adoção da IA e garantem uma implementação perfeita.

A Lenovo apresentou o Lenovo Lenovo Auto Twist AI PC, uma prova de conceito que redefine a interação do usuário com automação inteligente e IA. Esse dispositivo apresenta um design de torção automática pioneiro no setor, integrando flexibilidade alimentada por IA, interação inteligente e segurança aprimorada para criar uma experiência de computação ergonômica e perfeita.

Capacitando os consumidores com a tecnologia de IA

Para os consumidores, a Lenovo apresentou vários laptops distintos. O Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15”, 9), desenvolvido em colaboração com a Intel, representa o auge do design premium e da tecnologia inovadora. Esse laptop inclui a linha de recursos Lenovo Aura Edition, adaptados para melhorar a experiência do usuário, incluindo Smart Modes, Smart Share e Smart Care. Equipado com o processador Core Ultra da Intel com gráficos integrados de alto desempenho e uma tela sensível ao toque OLED 2.8K opcional que oferece visuais impressionantes, o laptop foi projetado para tarefas exigentes.

O Lenovo Yoga Pro 7 (14”, 9), equipado com o processador AMD Ryzen AI 9 com desempenho da unidade de processamento neural (NPU) 50 TOPS, é feito sob medida para criadores de conteúdo e profissionais que exigem recursos poderosos de multitarefa e criatividade. Ele vem equipado com os recursos do Lenovo X Power para melhorar o desempenho e a eficiência. O Yoga Pro 7 também possui uma tela OLED PureSight Pro de 14,5” com precisão e nitidez de cores impressionantes, proporcionando uma experiência visual imersiva para trabalhos de design e mídia.

O Lenovo IdeaPad Slim 5x (14”, 9) e o IdeaPad 5x 2-in-1 (14”, 9) expandem ainda mais as ofertas de IA da Lenovo para usuários comuns, combinando design elegante com desempenho poderoso. Esses dispositivos, alimentados por processadores Snapdragon X Plus de 8 núcleos, oferecem produtividade aprimorada orientada por IA e fatores de forma versáteis, tornando-os adequados para uma ampla gama de necessidades do usuário.

A Lenovo expande ainda mais seu portfólio de laptops IdeaPad com os modelos IdeaPad Slim 5 15” e 13”, ambos equipados com processadores AMD Ryzen Série 7000. Esses notebooks oferecem desempenho robusto para multitarefa e aplicativos exigentes, e apresentam telas de alta qualidade para trabalho criativo e consumo de mídia. Ambos os modelos apresentam designs elegantes, ultrafinos e leves, o que os torna ideais para profissionais e estudantes.

A Lenovo também apresenta o Lenovo Creator Zone, um pacote de software alimentado por IA com o modelo Stable Diffusion 3, que permite que os criadores usem linguagem natural e imagens de referência para gerar e editar conteúdo visual, simplificando o processo criativo. A suíte está disponível inicialmente no Lenovo Yoga Pro 9i, com suporte para dispositivos Lenovo Yoga adicionais a seguir.

Linguagem de design de varejo global

A vitrine de produtos da Lenovo ilustrou sua nova e inovadora linguagem de design de varejo global, uma iniciativa estratégica projetada para transformar a experiência do cliente em todos os formatos físicos de varejo. Essa nova linguagem de design, mostrada através das mesas na área de exposição no Lenovo Innovation World, acentua uma presença coesa e imersiva da marca, garantindo uniformidade e consistência nas operações globais de varejo da Lenovo.

Construído com base em cinco princípios fundamentais concebidos para ecoar a identidade visual reconhecível da Lenovo através de uma sensação premium, utilizando materiais naturais e mais sustentáveis que exibem um minimalismo acolhedor e enfatizam o ecossistema de produtos inovadores da Lenovo. Ao transformar a jornada do cliente com ambientes envolventes, pontos de contato interativos e serviço personalizado, a Lenovo visa criar uma experiência inspiradora e memorável para cada cliente que interage com a Lenovo em locais de varejo.

Lenovo torna-se Parceira Global da Fórmula 1®

A Lenovo será a Parceira Global da Fórmula 1 a partir de 2025, enquanto a Motorola atuará como Parceira Global de Smartphones. Essa renovação de vários anos permitirá que a Lenovo continue fornecendo tecnologia de ponta, incluindo soluções de Computação de Alto Desempenho, servidores e dispositivos de borda, para apoiar as operações da F1, tanto na pista quanto remotamente. A Lenovo também será a patrocinadora principal de duas corridas por temporada e aumentará sua presença com branding nas laterais da pista, juntamente com a Motorola. A parceria destaca o compromisso da Lenovo com a inovação e a sustentabilidade, com iniciativas como o Asset Recovery Service da Lenovo, que contribuem para as metas de sustentabilidade da F1. Juntas, a Lenovo e a F1 explorarão tecnologias de próxima geração, como PCs com IA, smartphones Motorola habilitados para IA e soluções de AR/VR, ampliando ainda mais o alcance global do esporte e o engajamento dos fãs.

Lenovo Innovation World 2024

Para obter mais informações, visite a página inicial do Innovation World da Lenovo ou consulte os anúncios abaixo:

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global de tecnologia com receita de US$ 57 bilhões, classificada em 248º lugar na Fortune Global 500, atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Dedicada a uma visão ousada de fornecer Tecnologia Mais Inteligente para Todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio completo de dispositivos habilitados, prontos e otimizados para IA (PCs, workstations, smartphones, tablets), infraestrutura (servidores, armazenamento, edge, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O contínuo investimento da Lenovo em inovação que muda o mundo está construindo um futuro mais equitativo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong sob Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, visite https://www.lenovo.com e leia as últimas notícias através do nosso StoryHub.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.