Lenovo在2024年Lenovo創新世界大會上推出開創性的人工智慧驅動裝置

柏林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 技術創新領域的全球領導者Lenovo™在2024年Lenovo創新世界大會上宣布其最近進展，推出旨在改變企業和消費者用戶體驗的一系列AI PC裝置，包括ThinkPad™、ThinkBook™、Yoga™和IdeaPad™筆記型電腦。

AI PC時代

隨著其實用性的不斷提高，AI PC勢必將徹底改變運算方式，預計到2027年，出貨的PC中有60%將支援AI功能。Lenovo的AI PC充分利用自然互動、個人化大型語言模型和先進運算架構，處於這一轉型的最尖端。這些創新透過為個人用戶提供客製化體驗使運算更加個人化，透過提高工作流程效率使運算更具生產力，並透過將強大的安全功能整合到AI驅動的系統中使運算受到更多的保護。

Lenovo智能設備業務集團總裁Luca Rossi表示：「在Lenovo，我們致力於突破創新的界限，將AI驅動的技術帶給每個人。我們最新的AI PC，包括開創性的Aura Edition系列，代表了在提供高度個人化、高效和受保護的運算體驗方面的重大飛躍。透過與產業領導者的密切合作，我們正在重新定義AI的可能性，確保我們的客戶能夠利用這些變革性技術的全部潛力來推動AI時代的生產力、創造力和成長。」

在AI時代為商業用戶提供協助

在商務領域，Lenovo針對企業用戶推出了ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition，這是一款與Intel共同開發的尖端商務筆記型電腦。該裝置採用Intel® Core™ Ultra技術，提供無與倫比的AI功能和以用戶為中心的設計。Lenovo Aura Edition系列包含一系列創新功能，例如可以直覺式地使效能和AI功能適應用戶活動的Smart Modes，以及在裝置之間實現AI驅動的順暢影像共用的Smart Share。Smart Care則提供7天24小時全天候即時支援，確保用戶獲得所需的協助。憑藉其先進的AI功能，ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition以輕巧、頂級的設計重新定義了生產力、安全性和用戶互動。

除此之外，Lenovo還展出了ThinkPad T14s Gen 6 AMD和ThinkBook 16 Gen 7+，它們由AMD Ryzen™ AI處理器提供支援，展示了卓越的多工處理、創意表達和能效。此外，Lenovo還發表了搭載Snapdragon® X Plus 8核處理器的ThinkBook 16 Gen 7，為中小型企業帶來強大的AI效能。

Lenovo還宣布推出AI PC Fast Start，該解決方案旨在協助組織快速轉換到AI就緒型裝置，透過AI驅動的顧問和簡化的部署充分提高投資報酬率。憑藉Lenovo屢獲殊榮的支援，這些服務可加速AI的採用並確保順暢實施。

Lenovo展示了Lenovo Auto Twist AI PC，這一概念驗證透過智慧自動化和AI重新定義了用戶互動。該裝置採用業界首創的自動扭轉設計，整合了AI驅動的靈活性、智慧互動和強化的安全性，以創造順暢且符合人體工學原理的運算體驗。

使用AI技術為消費者賦能

Lenovo為消費者推出了幾款不同的筆記型電腦。與Intel合作開發的Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15”, 9)代表了頂級設計和創新技術的巔峰之作。這款筆記型電腦包含為強化用戶體驗而量身打造的Lenovo Aura Edition系列功能，包括Smart Modes、Smart Share和Smart Care。這款筆記型電腦專為要求苛刻的任務而設計，其採用Intel的Core Ultra處理器，配備高效能整合顯卡，並可選配2.8K OLED觸控式螢幕以提供令人驚歎的視覺效果。

Lenovo Yoga Pro 7 (14”, 9)搭載AMD Ryzen AI 9處理器，具有50 TOPS神經處理單元(NPU)效能，專為需要強大多工處理和創意能力的內容創作者和專業人士量身打造。它配備了Lenovo X Power功能，以提高效能和效率。Yoga Pro 7還配備14.5英寸PureSight Pro OLED顯示幕，具有令人驚歎的色彩準確性和清晰度，為設計和媒體工作提供身臨其境的視覺體驗。

Lenovo IdeaPad Slim 5x (14”, 9)和IdeaPad 5x 2-in-1 (14”, 9)進一步擴充了Lenovo針對主流用戶的AI產品陣容，將時尚設計與強大效能融為一體。這些裝置由Snapdragon X Plus 8核處理器提供支援，提供強化的AI驅動生產力和多種外形尺寸，使其適用於廣泛的用戶需求。

Lenovo進一步擴充其IdeaPad筆記型電腦產品組合，推出IdeaPad Slim 5 15"和13"型號，均由AMD Ryzen 7000系列處理器提供支援。這些筆記型電腦為多工處理和要求苛刻的應用程式提供強大的效能，並配備高品質的顯示幕，適用於創意工作和媒體消費。兩種型號都擁有時尚、超薄和輕便的設計，使其成為專業人士和學生的理想選擇。

Lenovo還展示了Lenovo Creator Zone，這是一款具有Stable Diffusion 3模型的AI驅動型軟體套裝，使創作者能夠使用自然語言和參考影像來生成和編輯視覺內容，從而簡化創作過程。該套裝最初在Lenovo Yoga Pro 9i上提供，後續將支援其他Lenovo Yoga裝置。

全球零售設計語言

Lenovo展出的產品展示了其創新的新全球零售設計語言，這是一項旨在改變所有實體零售業態的客戶體驗的策略措施。這種新的設計語言在Lenovo創新世界大會的展示區進行了展示，突顯了整體性和沉浸式的品牌形象，確保了Lenovo全球零售業務的統一性和一致性。

它基於五項核心原則，旨在透過頂級的質感呼應Lenovo的知名視覺形象，使用天然且更永續的材料，展現出溫暖的極簡主義，並強調了Lenovo的創新產品生態系統。Lenovo透過引人入勝的環境、互動式接觸點和個人化服務來改變客戶旅程，旨在為在零售點與Lenovo互動的每一位顧客創造鼓舞人心的難忘體驗。

Lenovo成為Formula 1®的全球合作夥伴

從2025年開始，Lenovo將成為Formula 1的全球合作夥伴，而Motorola將擔任全球智慧型手機合作夥伴。根據此次多年期續約，Lenovo將繼續提供尖端技術，包括高效能運算解決方案、伺服器和邊緣裝置，以在賽場上及透過遠端方式支援F1的運作。Lenovo還將成為每個賽季兩場比賽的冠名贊助商，並與Motorola一起強化其賽道品牌推廣。此次合作凸顯了Lenovo對創新和永續發展的承諾，Lenovo的資產回收服務等措施為F1的永續發展目標做出了貢獻。Lenovo和F1將共同探索下一代技術，例如AI PC、支援AI的Motorola智慧型手機和AR/VR解決方案，進一步提高這項運動的全球影響力和車迷參與度。

2024年Lenovo創新世界大會

如欲瞭解更多資訊，請造訪Lenovo的創新世界大會主頁或參考以下公告：

關於Lenovo

Lenovo是一家年收入570億美元的全球化科技巨擘，位列《財星》世界500大企業第248名，為遍布全球180個市場數以百萬計的客戶提供服務。為實現「智慧，為每一個可能」的公司願景，Lenovo在不斷夯實全球個人電腦市場冠軍地位的基礎上，積極建構全棧式的運算能力，現已擁有包括人工智慧賦能、人工智慧導向和人工智慧最佳化的終端（個人電腦、工作站、智慧型手機、平板電腦）、基礎設施（伺服器、儲存、邊緣運算、高效能運算以及軟體定義等基礎設施）、軟體、解決方案和服務在內的完整產品路線圖。Lenovo持續投資於改變世界的創新，為世界各地的人們成就一個更加包容、值得信賴且更加智慧的未來。Lenovo以Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)的名義在香港交易所上市。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.lenovo.com，並在我們的StoryHub上閱讀最新消息。

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