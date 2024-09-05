Lenovo通过续约协议升级为Formula 1®全球合作伙伴

柏林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Formula 1 ®Lenovo今天宣布延长合作伙伴关系，从2025年初开始，该科技巨头根据多年续约协议升级为F1全球合作伙伴。作为交易的一部分，Lenovo Group旗下的Motorola将成为F1的全球智能手机合作伙伴。

作为Formula 1的全球合作伙伴，Lenovo将继续为F1提供最先进的技术设备、解决方案和服务，为在赛道现场举办赛事以及远程转播大奖赛提供支持。根据协议，Lenovo将成为每个赛季两场比赛的冠名赞助商，Lenovo和Motorola将在赛事中增加赛道边的品牌宣传。

自2022年成为F1官方合作伙伴后，Lenovo技术一直是F1运营的核心。通过现场高性能计算（HPC）解决方案、服务器和边缘设备以及始终待命的全球团队，Lenovo始终支持Formula 1提供其一流的转播产品，将F1的瞬息万变和激动人心带给世界各地的数百万车迷。Lenovo硬件（包括笔记本电脑、工作站、台式电脑和显示器，以及平板电脑和Motorola智能手机）为F1工作人员提供了高品质的设备，为这项运动不断扩大的热情车迷群体制作引人入胜的定制内容。

此外，Lenovo的资产回收服务还支持F1更广泛的可持续发展战略及其减少排放和到2030年实现净零排放的努力。Lenovo的资产回收服务确保通过对社会和环境负责的方式回收退役计算机硬件。自合作开始以来，F1已经以可持续的方式处理了95%的废弃硬件，最终帮助降低了成本，并通过可靠的数据销毁和增强安全性降低了安全风险。

在整个合作过程中，Lenovo一直致力于将更智能的技术融入到这项运动中。在2023年FORMULA 1 LENOVO日本大奖赛和2023年FORMULA 1 LENOVO美国大奖赛上，全球首个亲吻激活奖杯，以及今年的桂冠花环设计，将传统与创新相结合，提升了领奖台庆祝活动的档次，成为Lenovo追求明确设计和尖端技术的有力证明。

近年来，F1赛事的受欢迎程度显著提高，电视观众人数增加，上座率创历史新高，车迷在所有平台上的参与度也不断提高。F1和Lenovo都致力于可持续发展和下一代技术的探索，如Lenovo人工智能个人电脑、支持人工智能的Motorola智能手机和AR/VR解决方案。

F1技术团队与Lenovo卓越中心之间开展直接合作，正在为各种挑战寻找高度创新的解决方案，例如使用现场和边缘计算人工智能解决方案来提高F1直播期间的运营效率。F1和Lenovo将在多年成功合作的基础上继续携手推动这项运动的未来。

Formula 1首席执行官兼总裁Stefano Domenicali说：

“我很高兴Lenovo将成为Formula 1的全球合作伙伴。自从加入这项运动以来，Lenovo在技术和创新方面的创造力和热情支持F1实现雄心壮志，为车迷创造更多一生难忘时刻。Lenovo与F1在今天翻开了合作的新篇章，并将继续不断发展壮大。我期待着继续与Lenovo合作，依托我们对精准、创新和可持续发展的共同承诺，确保F1在未来几年继续成为全球技术最先进的运动。”

Lenovo董事长兼首席执行官杨元庆说：

"我们很高兴能成为Formula 1的全球合作伙伴，将我们的合作关系提升到新高度。Lenovo的愿景是利用人工智能的力量创造更智能、更包容、更可持续的世界，让每个人都能参与其中。通过我们开创性的合作伙伴关系，比如与Formula 1的合作，我们不断打破创新和性能的边界。通过合作，我们不仅塑造了技术和赛车运动的未来，而且还确保了尖端技术进步惠及所有人，为全世界各个地方的人创造难忘的体验。"

Lenovo智能设备集团总裁Luca Rossi说：

“三年前开始与F1合作时，我们就知道他们是Lenovo理想的合作伙伴，因为我们的品牌价值与更智能、更快速、更可持续的未来完美契合。看到我们的高性能技术在F1组织的各个层面得到应用，我们感到非常自豪，而我们之间的密切合作才刚刚开始。我们期待将这种合作关系推向全新高度，并继续让Lenovo的人工智能就绪硬件以及解决方案和服务改变全球车迷的体验，并使其受益。"

关于Formula 1 ®

Formula 1®始于1950年，是世界上最负盛名的赛车比赛，也是全球最受欢迎的年度体育系列赛。Formula One World Championship Limited隶属于Formula 1®，拥有国际汽联一级方程式世界锦标赛（FIA Formula One World Championship™）的独家商业权利。Formula 1® 是Liberty Media Corporation（NASDAQ：LSXMA、LSXMB、LSXMK、FWONA、FWONK、LLYVA、LLVYK）的子公司，归属于Formula One Group跟踪股票。F1徽标、F1 FORMULA 1徽标、FORMULA 1、F1、FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP、GRAND PRIX、PADDOCK CLUB和相关标志是Formula公司Formula One Licensing BV的商标。保留所有权利。

关于Lenovo

Lenovo是一家年收入570亿美元的全球科技巨擘，位列《财富》世界500强第248名，每天服务遍布全球180个市场数以百万计的客户。为实现“智能，为每一个可能”的宏伟愿景，Lenovo发挥作为全球最大个人电脑公司的成功优势，推出了从口袋到云端的产品组合，包括支持人工智能、人工智能就绪和人工智能优化的设备（个人电脑、工作站、智能手机、平板电脑）、基础设施（服务器、存储、边缘、高性能计算和软件定义的基础设施）、软件、解决方案和服务。Lenovo不断投资于改变世界的创新技术，为世界各地的每一个人构建更公平、可信和智能的未来。Lenovo以Lenovo Group Limited (HKSE: 992)(ADR: LNVGY)的名义在香港交易所上市。如需了解更多信息，请访问https://www.lenovo.com并在我们的StoryHub上查阅最新消息。

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