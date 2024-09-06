Lenovo更新合約，加入Formula 1全球合作夥伴之列®

柏林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Formula 1 ®（世界一級方程式賽車）和Lenovo（聯想）今天宣布延長合作關係。這份多年期的新約在2025年初生效後，科技界巨人Lenovo將升格為Formula 1的全球合作夥伴 (Global Partner)。根據這份合約，Lenovo集團的子公司Motorola（摩托羅拉）將成為F1的全球智慧型手機合作夥伴 (Global Smartphone Partner)。

晉升Formula 1的全球合作夥伴後，Lenovo將繼續提供F1尖端科技設備、解決方案及服務，以在賽事現場及遠端支援Grands Prix。按照這份協議，Lenovo將以掛名贊助商的身分每季為兩場賽事服務，而Lenovo和Motorola則可增加他們在賽道旁的品牌宣傳廣告數量。

Lenovo自2022年以來便以官方合作夥伴 (Official Partner) 的身分將其技術融入F1的營運核心。Lenovo佈署於現場的高效能運算 (High-Performance Computing, HPC) 解決方案、伺服器和邊緣設備，與一組隨時待命、名符其實的全球化團隊支援Formula 1播放一流賽事，將F1充滿戲劇性張力和刺激性的節目傳送到全球數百萬名粉絲眼前。Lenovo以自家生產的硬體（包括筆記型電腦、工作站、桌上型電腦與螢幕、平板電腦及Motorola的智慧型手機）供應F1工作人員高品質的設備，為這項賽事不斷成長的熱情粉絲群打造吸引人的客製化內容。

除此之外，Lenovo推出的資產回收服務 (Asset Recovery Service) 也有助F1擴大實現其永續戰略，以及在2030年之前達成淨零目標的減碳工作。Lenovo的資產回收服務幫助確保退役的電腦硬體得以具有社會和環保意識的方式回收。自從開展這份合作關係以來，F1已用永續方式處理了95%的過時硬體，並進行可靠的資料銷毀、增強安全性，最終促成成本與安全風險的降低。

Lenovo的目標是藉由這份合作關係將智慧型科技整合到賽車運動中。在FORMULA 1 LENOVO日本2023年GRAND PRIX和FORMULA 1 LENOVO美國2023年GRAND PRIX 2023上亮相的世界第一座「親吻啟動獎盃」、以及今年揉合傳統與創新的桂冠設計，都帶動了頒獎台上的歡欣氣氛，並忠誠反映Lenovo投入有目的的設計和尖端技術的決心。

近幾年來， F1注意到其受歡迎的程度大幅上升，不僅電視觀眾人數提高、出席賽事的人數突破紀錄，各類平台的粉絲參與度也在提升。F1和Lenovo共同承諾永續性，有志探索下一代科技，像是Lenovo人工智慧個人電腦、人工智慧驅動的Motorola智慧型手機和AR/VR解決方案。

F1的技術團隊直接與 Lenovo的卓越中心 (Centres of Excellence) 合作，為各類挑戰尋找高度創新的解決方案，像是在即時轉播F1賽事時採用現場與邊緣運算人工智慧解決方案改善營運效率。F1與Lenovo攜手，計畫將這份成功的合作關係年年延續下去，開發賽車運動的未來。

Formula 1執行長暨總裁Stefano Domenicali說：

「Lenovo即將成為Formula 1的全球合作伙伴，令我感到無比欣喜。F1立意為粉絲創造更多『一生只此一次』的時刻，Lenovo加入賽車運動後，以它對科技的創意與熱情支持我們的這份雄心。今天，我們為這份合作關係寫下新章，而且日後只會更加精采。F1是全球運用最先進科技的運動，我熱烈期待繼續與Lenovo 合作，透過我們對精確、創新、永續的共同承諾，讓F1在這個寶座上屹立不搖。」

Lenovo董事會主席暨執行長楊元慶說：

「Lenovo與Formula 1的合作關係升級，成為它的全球合作夥伴，令我們欣慰不已。Lenovo的願景是利用人工智慧的力量創造更加智慧、更具包容性、更永續的世界，向世界上的每一份子開放。我們經由突破性的合作——比如說，與Formula 1的合作關係——推展創新和效能的疆域。透過合作，我們不僅形塑科技和賽車的未來，還確保尖端科技的進步能讓人人獲益、創造難忘的體驗，無論他們身處世界的哪一方。」

Lenovo智慧設備集團總裁Luca Rossi說：

「三年前與F1展開合作之旅時，我們便知道他們是Lenovo的正確合作夥伴，因為我們的品牌價值不謀而合，都致力追求更智慧、更快速、更永續的未來。看到我們的高性能科技應用在F1組織的每一個層級，我們心中滿溢驕傲之情。而雙方的密切合作才正要上路。我們企盼提升這份合作關係到新的境界，同時也讓Lenovo的人工智慧就緒硬體、解決方案和服務繼續嘉惠全球粉絲，獻上更多別開生面的體驗。」

關於Formula 1 ®

Formula 1®（世界一級方程式賽車）賽車始於1950年，不但是全球享負盛名的汽車賽，也是世界上最受歡迎的年度體育盛事。Formula One World Championship Limited是Formula 1的旗下組織，並擁有FIA一級方程式世界錦標賽的獨家商業權利。Formula 1®是Liberty Media Corporation（納斯達克代號：LSXMA、LSXMB、LSXMK、FWONA、FWONK、LLYVA、LLVYK）的子公司，歸屬於Formula One Group追蹤股票。F1標誌、F1 FORMULA 1標誌、FORMULA 1、F1、FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP、GRAND PRIX、PADDOCK CLUB和相關標誌是Formula 1旗下公司Formula One Licensing BV的商標。保留一切權利。

關於Lenovo

年收入達570億美元的全球性科技巨頭Lenovo名列《財星》全球500大企業的第217名，每日在180座市場中服務數以百萬計的客戶。身為全球最大的個人電腦企業，Lenovo秉承「智慧，為每一個可能」的宏大公司願景，提供人工智慧支援、人工智慧就緒和人工智慧優化的設備（個人電腦、工作站、智慧型手機、平板電腦）、基礎設施（伺服器、儲存、邊緣、高效計算和軟體定義基礎設施）、軟體、解決方案和服務等從口袋到雲端的產品組合。Lenovo不斷投資於改變世界的創新工作，致力為全球每一份子打造更公平、更可靠和更智慧化的未來。Lenovo以「Lenovo Group Limited」的名稱在香港交易所上市（香港交易所代號：992；美國預託證券代號：LNVGY）。若要瞭解更多資訊，請造訪：https://www.lenovo.com，並透過我們的StoryHub瀏覽最新動態。

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