柏林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球技术创新领导者Lenovo™在2024年Lenovo创新世界大会宣布最新进展，推出包括ThinkPad™、ThinkBook™、Yoga™和IdeaPad ™笔记本电脑在内的一系列人工智能个人电脑设备，旨在变革企业和消费者用户的体验。

人工智能个人电脑时代

随着相关性的增长，人工智能个人电脑将彻底改变计算方式，预计到2027年，60%的个人电脑将具备人工智能功能。Lenovo的人工智能个人电脑利用自然交互、个性化大型语言模型和先进的计算架构，走在了这一变革的前沿。这些创新通过为个人用户量身定制使用体验，使计算更加个性化；通过提高工作流程效率，强化计算生产力；通过将强大的安全功能集成到人工智能驱动的系统，提高保护水平。

Lenovo智能设备集团总裁Luca Rossi表示："在Lenovo，我们致力于推动创新，让所有人获得人工智能技术。包括开创性Aura Edition系列在内的最新人工智能个人电脑实现了我们在提供高度个性化、高效和受保护计算体验方面的重大飞跃。通过与行业领导者的密切合作，我们正在重新定义人工智能的可能性，确保我们的客户能够利用这些变革性技术的全部潜力，在人工智能时代推动生产力、创造力和增长。"

在人工智能时代为企业用户提供动力

在面向企业用户的商用领域，Lenovo推出了与Intel联合开发的尖端商务笔记本电脑ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition，该电脑采用Intel® Core™ Ultra技术，提供无与伦比的人工智能功能和以用户为中心的设计。Lenovo Aura Edition系列包括创新功能，比如可以直观地根据用户活动调整性能和人工智能功能的智能模式（Smart Mode）以及在设备间实现无缝人工智能驱动图像共享的智能共享（Smart Share）。智能维护（Smart Care）提供全天候实时支持，确保用户获得所需的帮助。凭借其先进的人工智能功能，ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition以轻巧的高品质构造重新定义了生产力、安全性和用户交互。

除此之外，Lenovo还展示了具备卓越的多任务处理能力、创造性表达和能源效率的ThinkPad T14s Gen 6 AMD和ThinkBook 16 Gen 7+（搭载AMD Ryzen™AI 处理器）。此外，Lenovo还发布了搭载Snapdragon® X Plus 8核处理器的ThinkBook 16 Gen 7，为中小型企业带来强大的人工智能性能。

Lenovo还宣布推出AI PC Fast Start，该解决方案旨在帮助组织快速过渡到支持人工智能的设备，通过人工智能驱动的咨询和简化部署最大限度提高投资回报率。凭借Lenovo屡获殊荣的支持产品，这些服务加速了人工智能的采用并确保无缝实施。

Lenovo展示了Lenovo Auto Twist AI PC，这款概念验证产品通过智能自动化和人工智能重新定义了用户交互。该设备采用业界首创的自动扭转设计，集成了人工智能驱动的灵活性、智能交互和增强的安全性，创造无缝且符合人体工程学的计算体验。

以人工智能技术赋能消费者

Lenovo推出了几款面向消费者的独特笔记本电脑。由Lenovo与Intel合作开发的Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15”, 9)堪称高端设计和创新技术的巅峰之作。这款笔记本包括专为增强用户体验而定制的Lenovo Aura Edition系列功能，包括智能模式、智能共享和智能维护。这款笔记本电脑专为完成高要求任务而设计，采用Intel Core Ultra处理器和高性能集成显卡，并可选配2.8K OLED触摸屏，可提供令人惊叹的视觉效果。

Lenovo Yoga Pro 7 (14”, 9)搭载AMD Ryzen AI 9处理器，具有50 TOPS神经处理单元 (NPU) 性能，专为需要强大多任务处理和创意能力的内容创作者和专业人士量身定制。Yoga Pro 7配备了可提高性能和效率的Lenovo X Power功能，其14.5 英寸PureSight Pro OLED显示屏具有令人惊叹的色彩准确度和清晰度，为设计和媒体工作提供身临其境的视觉体验。

Lenovo IdeaPad Slim 5x (14”, 9)和IdeaPad 5x 2-in-1 (14”, 9)将时尚设计与强大性能融为一体，进一步扩展了Lenovo面向主流用户的人工智能产品。这些设备采用Snapdragon X Plus 8核处理器，提供增强人工智能驱动生产力和多功能外形，适合各种用户需求。

Lenovo通过IdeaPad Slim 5 15"和13"进一步扩展了其IdeaPad笔记本电脑产品组合，这两款产品均采用AMD Ryzen 7000系列处理器。这些笔记本电脑为多任务处理和高要求应用程序提供了强大的性能，并配备高品质显示屏，适合创意工作和媒体消费。这两款机型都采用时尚、超薄和轻巧的设计，是专业人士和学生的理想选择。

Lenovo还展示了Lenovo Creator Zone，借助这款采用Stable Diffusion 3模型的人工智能软件套件，创作者能够使用自然语言和参考图像生成和编辑视觉内容，从而简化创作过程。该套件最初在Lenovo Yoga Pro 9i上提供，随后将支持其他Lenovo Yoga设备。

全球零售设计语言（Global Retail Design Language）

Lenovo产品展示凸显其极富创新精神的全新全球零售设计语言，这是一项旨在改变所有实体零售业客户体验的战略举措。此设计语言通过Lenovo创新世界大会展示区的桌子得到展示，强调了品牌的凝聚力和沉浸感，确保Lenovo全球零售业务的统一性和一致性。

全球零售设计语言基于五项核心原则，旨在通过高端质感呼应Lenovo的明确视觉形象，采用天然和更可持续材料展现出温暖的极简主义，并强调了Lenovo的创新产品生态系统。通过引人入胜的环境、互动接触点和个性化服务改变客户旅程，Lenovo要为在零售场所与Lenovo互动的每位客户创造激动人心的难忘体验。

Lenovo成为Formula 1®全球合作伙伴

Lenovo将于2025年开始成为Formula 1全球合作伙伴，而Motorola将担任全球智能手机合作伙伴。此次为期多年的续约将使Lenovo继续提供尖端技术，包括高性能计算解决方案、服务器和边缘设备，为F1提供赛道和远程运营支持。Lenovo还将成为每个赛季两场比赛的冠名赞助商，并与Motorola一起增加其赛道品牌推广。此次合作凸显了Lenovo对创新和可持续发展的承诺，Lenovo资产回收服务等举措有助于实现F1的可持续发展目标。Lenovo和F1将共同探索下一代技术，如人工智能电脑、支持人工智能的Motorola智能手机和AR/VR解决方案，进一步增强这项运动的全球影响力和车迷参与度。

2024年Lenovo创新世界大会

要了解更多信息，请访问Lenovo的创新世界大会主页或参考以下公告：

关于Lenovo

Lenovo是一家年收入570亿美元的全球科技巨擘，位列《财富》世界500强第248名，每天服务遍布全球180个市场数以百万计的客户。为实现“智能，为每一个可能”的宏伟愿景，Lenovo发挥作为全球最大个人电脑公司的成功优势，推出了从口袋到云端的产品组合，包括支持人工智能、人工智能就绪和人工智能优化的设备（个人电脑、工作站、智能手机、平板电脑）、基础设施（服务器、存储、边缘、高性能计算和软件定义的基础设施）、软件、解决方案和服务。Lenovo不断投资于改变世界的创新技术，为世界各地的每一个人构建更公平、可信和智能的未来。Lenovo以Lenovo Group Limited (HKSE: 992)(ADR: LNVGY)的名义在香港交易所上市。如需了解更多信息，请访问https://www.lenovo.com，并在我们的StoryHub上查阅最新消息。

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