CNE Direct, Inc. (商業名稱「illumynt」) 宣布Paul Knight重新擔任執行長

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- CNE Direct, Inc. (商業名稱「illumynt」) 高興地宣布，Paul Knight將重返這家全球資訊資產處置（ITAD）貿易、服務和解決方案公司，擔任執行長。illumynt成立至今已有23年，此次變動是公司重組的一環，旨在啟動下一階段的策略發展計畫。Knight於2002年與他人共同創辦了該公司，並在公司成立後的大部分時間內一直擔任執行長和董事長。Knight的回歸將助力公司進一步向全球擴張，推出新產品，並專注於為客戶和合作夥伴提供市場領先的產品。

Knight表示：「我很高興能重返公司擔任執行長，並期待著與我們世界一流的團隊一起工作，花時間與我們的客戶和全球合作夥伴一起執行我們新的成長策略。」

除了Knight的回歸，該公司今天也宣布了以下決定：

新聘工程副總裁Gavin Wilson。Gavin曾任職於Reconext，在為全球客戶開發精密測試、維修和價值恢復解決方案方面有著20多年的經驗。

Joe Conway晉升為解決方案副總裁。Joe在分析、定價和執行大型全球計畫方面有著強大的領導力，擅長管理跨職能團隊以實現目標成果。

與ITAD顧問公司Circular Integrity簽署策略合作協議，該公司由曾擔任Ingram Micro ITAD和逆向物流全球副總裁的創辦人兼執行長Todd Zegers領導。Circular Integrity將與CNE高階主管團隊緊密合作，以加速公司的發展和多元化。

為擴大全球業務範圍，illumynt正籌備在美國麻薩諸塞州富蘭克林、愛爾蘭科克和泰國開設三家新廠。

如需瞭解更多資訊，請造訪：http://www.illumynt.com，或在LinkedIn上關註我們：https://www.linkedin.com/company/illumynt。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。