Lenovo renova contrato e se torna parceira global da Fórmula 1®

BERLIM--(BUSINESS WIRE)--A Fórmula 1® e a Lenovo anunciaram hoje a extensão de sua parceria, com a gigante da tecnologia sendo elevada a Parceira Global em uma renovação de vários anos, a partir do início de 2025. Como parte do acordo, a Motorola, subsidiária do grupo Lenovo, se tornará a Parceira Global de Smartphones da F1.

Como Parceira Global da Fórmula 1, a Lenovo continuará a fornecer à F1 dispositivos, soluções e serviços tecnológicos de ponta para apoiar a realização dos Grandes Prêmios tanto nas pistas quanto remotamente. Nos termos do acordo, a Lenovo será a patrocinadora principal de duas corridas por temporada, e tanto a Lenovo quanto a Motorola terão maior visibilidade de marca nas laterais das pistas durante os eventos.

Desde 2022, a tecnologia da Lenovo está no centro das operações da F1 como Parceira Oficial. Com soluções de computação de alto desempenho (HPC), servidores e dispositivos de borda no local, a Lenovo tem apoiado a Fórmula 1 com a entrega de seus produtos de transmissão de excelência, levando o drama e a emoção da F1 a milhões de fãs no mundo todo, com uma equipe global sempre presente. O hardware da Lenovo – incluindo laptops, estações de trabalho, desktops e monitores, além de tablets e smartphones Motorola – oferece à equipe da F1 equipamentos de alta qualidade para criar conteúdos envolventes e personalizados para os fãs cada vez maior e mais apaixonada pelo esporte.

Além disso, o Serviço de Recuperação de Ativos da Lenovo apoia a estratégia de sustentabilidade mais ampla da F1, junto com suas iniciativas para reduzir as emissões e alcançar o Net Zero até 2030. O Serviço de Recuperação de Ativos da Lenovo garante que hardware obsoleto seja reciclado com consciência social e ambiental. Desde o início da parceria, a F1 descartou de forma sustentável 95% do hardware obsoleto, ajudando a reduzir custos e mitigar riscos de segurança por meio da destruição confiável de dados com maior segurança.

Ao longo da parceria, a Lenovo buscou integrar tecnologia mais inteligente ao esporte. Os primeiros troféus do mundo ativados por beijo, no FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2023 e no FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023, além do design da coroa de louros deste ano, que combina tradição e inovação, elevaram as celebrações do pódio e simbolizam o compromisso da Lenovo com o design funcional e a tecnologia de ponta.

Nos últimos anos, a F1 observou um crescimento significativo em popularidade, com um aumento na audiência televisiva, recorde de público e engajamento dos fãs em todas as plataformas. A F1 e a Lenovo compartilham o compromisso com a sustentabilidade e a exploração de tecnologias de última geração, como os PCs com IA da Lenovo, os smartphones com IA da Motorola e soluções de RA/RV.

Com a colaboração direta entre as equipes técnicas da F1 e os Centros de Excelência da Lenovo, estão sendo desenvolvidas soluções altamente inovadoras para diversos desafios, como o uso de IA de borda e no local para otimizar a eficiência operacional durante as transmissões ao vivo da F1. A F1 e a Lenovo continuarão a fortalecer sua parceria de sucesso ao longo dos anos, impulsionando o futuro do esporte.

Segundo Stefano Domenicali, CEO e presidente da Fórmula 1:

"estou muito feliz que a Lenovo se tornará uma Parceira Global da Fórmula 1. Desde que entrou no esporte, a criatividade e a paixão da Lenovo pela tecnologia e a inovação têm apoiado as ambições da F1 de criar mais momentos inesquecíveis para os fãs. O dia de hoje marca um novo capítulo em uma parceria que só tende a crescer e se fortalecer. Estou ansioso para continuar nosso trabalho com a Lenovo e usar nosso compromisso compartilhado com precisão, inovação e sustentabilidade para garantir que a F1 continue sendo o esporte mais tecnologicamente avançado do mundo nos anos futuros".

Yang Yuanqing, presidente e CEO da Lenovo, disse:

"estamos animados em levar nossa parceria para o próximo nível, nos tornando Parceiros Globais da Fórmula 1. Nossa visão na Lenovo é utilizar o poder da IA para criar um mundo mais inteligente, inclusivo, sustentável e acessível a todos. Através de parcerias inovadoras, como a que fizemos com a Fórmula 1, estamos rompendo as barreiras da inovação e do desempenho. Juntos, não estamos apenas moldando o futuro da tecnologia e do automobilismo, mas também garantindo que os avanços tecnológicos de ponta beneficiem a todos, criando experiências inesquecíveis, onde quer que estejam no mundo".

Luca Rossi, presidente do Grupo de Dispositivos Inteligentes da Lenovo, afirmou:

"quando começamos nossa jornada com a F1 há três anos, sabíamos que eles eram o parceiro certo para a Lenovo, pois os valores da nossa marca se alinhavam perfeitamente para um futuro mais inteligente, rápido e sustentável. Ver nossa tecnologia de alto desempenho sendo implementada em todos os níveis da organização da F1 nos enche de orgulho, e nossa colaboração está apenas começando. Estamos ansiosos para levar nossa parceria a novos patamares e continuar fazendo com que o hardware preparado para IA da Lenovo, bem como nossas soluções e serviços, transformem e beneficiem a experiência dos fãs em todo o mundo".

Sobre a Fórmula 1®

A corrida de Fórmula 1® começou em 1950 e é a competição de automobilismo mais prestigiosa do mundo, além de ser a série esportiva anual mais popular. A Formula One World Championship Limited faz parte da Fórmula 1® e detém os direitos comerciais exclusivos do FIA Formula One World Championship™. A Fórmula 1® é uma subsidiária da Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK), associada ao estoque de rastreamento do Formula One Group. O logotipo da F1, o logotipo F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB e marcas relacionadas são marcas registradas da Formula One Licensing BV, uma empresa da Fórmula 1. Todos os direitos reservados.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica global com receita de US$ 57 bilhões, classificada em 217º lugar na Fortune Global 500, e atende milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada de oferecer uma tecnologia mais inteligente para todos, a Lenovo construiu o seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, com um portfólio de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones e tablets), infraestrutura (servidores, armazenamento, computação em borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovações transformadoras está construindo um futuro mais justo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com, e leia as notícias mais recentes em nosso StoryHub

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.