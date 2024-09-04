Blackstone宣布达成协议，通过240亿澳元的交易收购AirTrunk

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 由Blackstone Real Estate Partners、Blackstone Infrastructure Partners、Blackstone Tactical Opportunities和Blackstone面向个人投资者的私募股权战略管理的基金以及加拿大养老金计划投资委员会（简称“CPP Investments”）已达成最终协议，将从Macquarie Asset Management和加拿大公共部门养老金投资委员会手中收购亚太地区领先的数据中心平台AirTrunk，此次交易的隐含企业价值超过240亿澳元1。这是Blackstone在亚太地区的最大一笔投资。该交易须经澳大利亚外国投资审查委员会批准。

AirTrunk是亚太地区最大的数据中心平台，在澳大利亚、日本、马来西亚、香港和新加坡拥有相当大的影响力。它承诺为客户提供超过800MW的容量，并拥有土地可支持该地区未来实现超过1GW的增长。

Blackstone总裁兼首席运营官Jon Gray表示：“ 这是Blackstone的最佳状态——利用我们的全球平台来投资于我们最为看重的领域。收购AirTrunk是Blackstone寻求成为全球领先的数字基础设施投资者的又一重要举措，所涉及的生态系统包括数据中心、电力和相关服务。”

Blackstone Infrastructure全球主管Sean Klimczak和Blackstone Real Estate全球联席主管Nadeem Meghji表示：“ 在人工智能革命以及更广泛的经济数字化的推动下，数字基础设施正在经历前所未有的需求。在收购AirTrunk之前，Blackstone的投资组合包括价值550亿美元的数据中心（含正在建设的设施），以及超过700亿美元的潜在后续项目开发。我们期待与杰出的AirTrunk管理团队合作，以进一步加快其发展。”

AirTrunk创始人兼首席执行官Robin Khuda表示：“ 随着我们把握云服务和人工智能带来的下一波增长浪潮并支持亚太地区的能源转型，这项交易证明了AirTrunk平台在表现强劲的行业中的实力。我们期待与Blackstone和CPP Investments合作，并从他们的规模资本、行业专长和遍布各个当地市场的宝贵网络中受益，这将有助于支持AirTrunk的持续扩张。”

预计未来五年美国将有大约1万亿美元的资本支出用于建设和促成新的数据中心，美国境外也将有1万亿美元该领域的资本支出。作为全球数据中心的领先投资者，Blackstone正在把握这一趋势。Blackstone还投资了其他数据中心公司的债务和股权，包括作为全球发展最快的数据中心公司QTS以及Coreweave和Digital Realty的所有者。Blackstone还专注于以多种差异化的方式满足该行业的电力需求，包括作为电力和公用事业公司的投资者，例如美国最大的独立可再生能源开发商Invenergy。

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1 包括已承诺项目的资本支出

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