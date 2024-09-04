Blackstone宣布達成協議，透過240億澳元的交易收購AirTrunk

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 由Blackstone Real Estate Partners、Blackstone Infrastructure Partners、Blackstone Tactical Opportunities和Blackstone針對個人投資人的私募股權策略管理的基金以及加拿大退休金計畫投資委員會（簡稱「CPP Investments」）已達成最終協議，將從Macquarie Asset Management和加拿大公共部門退休金投資委員會手中收購亞太地區首屈一指的資料中心平台AirTrunk，此次交易的隱含企業價值超過240億澳元1。這是Blackstone在亞太地區的最大一筆投資。該交易須經澳洲外國投資審查委員會核准。

AirTrunk是亞太地區最大的資料中心平台，在澳洲、日本、馬來西亞、香港和新加坡擁有相當大的影響力。它承諾為客戶提供超過800MW的容量，並擁有土地可支援該地區未來實現超過1GW的成長。

Blackstone總裁兼營運長Jon Gray表示：「這是Blackstone的最佳狀態——利用我們的全球平台來投資於我們最為看重的領域。收購AirTrunk是Blackstone尋求成為全球首屈一指的數位基礎設施投資人的又一重要措施，所涉及的生態系統包括資料中心、電力和相關服務。」

Blackstone Infrastructure全球主管Sean Klimczak和Blackstone Real Estate全球共同主管Nadeem Meghji表示：「在人工智慧革命以及更廣泛的經濟數位化的推動下，數位基礎設施正在經歷前所未見的需求。在收購AirTrunk之前，Blackstone的投資組合包括價值550億美元的資料中心（含正在建設的設施），以及超過700億美元的潛在後續專案開發。我們期待與傑出的AirTrunk管理團隊合作，以進一步加快其發展。」

AirTrunk創辦人兼執行長Robin Khuda表示：「隨著我們把握雲端服務和人工智慧帶來的下一波成長浪潮並支援亞太地區的能源轉型，這項交易證明了AirTrunk平台在表現強勁的產業中的實力。我們期待與Blackstone和CPP Investments合作，並從他們的規模資本、產業專長和遍佈各個當地市場的寶貴網路中受惠，這將有助於支援AirTrunk的持續擴張。」

預計未來五年美國將有大約1兆美元的資本支出用於建設和促成新的資料中心，美國境外也將有1兆美元該領域的資本支出。身為全球資料中心的頂尖投資人，Blackstone正在把握這一趨勢。Blackstone還投資了其他資料中心公司的債務和股權，包括擔任全球發展最快的資料中心公司QTS以及Coreweave和Digital Realty的所有者。Blackstone還專注於以多種差異化的方式滿足該產業的電力需求，包括作為電力和公用事業公司的投資人，例如美國最大的獨立再生能源開發商Invenergy。

關於Blackstone

Blackstone是全球最大的另類資產管理公司。我們致力於透過強化所投資公司的實力，為機構和個人投資人帶來可觀的回報。我們管理著超過1兆美元的資產，包括專注於房地產、私募股權、基礎設施、生命科學、成長型股權、信貸、實物資產、次級市場和避險基金的全球投資策略。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.blackstone.com。在LinkedIn、X (Twitter)和Instagram上關注@blackstone。

1 包括已承諾專案的資本支出

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