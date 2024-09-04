Movado與五位新全球大使合作推出名人宣傳活動

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- MOVADO（紐約證券交易所代號：MOV）以無比驕傲之情宣布現身該品牌最新全球活動「When I Move You Move」（當我行動時，你也行動）的品牌大使名單，號召了音樂、體育及電影界的巨星及新人。共襄盛舉者包括知名演員及企業家Jessica Alba，傳奇奧斯卡金像獎得主Julianne Moore，風靡全球的艾美獎得主、饒舌歌手、演員及企業家Ludacris、職業盃和全明星跑衝Christian McCaffrey，以及全明星控球後衛、2024年夏季奧運美國隊隊員和金牌得主Tyrese Haliburton。

「能與這幾位文化和娛樂界的佼佼者建立多年合作關係，動員他們參與2024-2025年全球品牌活動，令我們深感驕傲。」Movado Group主席暨執行長Efraim Grinberg說，「能夠與傳遞Movado創新文化、追求卓越和代表性設計精神的名人結盟，對我們來說非常重要。這場活動洋溢著令人難以置信的能量和動感，充滿活力，讓受眾深深感到與Movado心手相連。」

「行動」是這場活動的主要訴求，「Movado」取自世界語（世界語創造於1887年，旨在打破世人的溝通障礙），意思是「永動不息」；因此，行動是Movado品牌DNA的關鍵要素。所邀集的名人在Ludacris的2003年排行榜第一名和葛萊美提名金曲《Stand Up》伴奏下舞動。這首歌的副歌歌詞「When I Move You Move」（當我行動時，你也行動）號召群眾採取行動，從事能夠真正感動自己的工作來充分發揮自我潛能。

Movado與The Style Council的創意總監Robert Lussier及全球時尚攝影師Mert Alas & Marcus Piggott合作打造這支宣傳片。名人造型師Mel Ottenberg負責造型，動作總監Stephen Galloway負責編排。

「我們在過去一年中展開了這趟旅程，希望藉由開發與文化相關的活動來感動您，讓您如口號字面上所說的那樣，起身行動。」Movado總裁Margot Grinberg表示，「我們的目標是顛覆自我、脫穎而出，做一些意想不到的事情，讓您佇足觀看更多有關Movado的訊息。這讓我們的品牌成為眾人矚目的焦點，並吸引新的全球受眾。」

「When I Move You Move」活動展現Movado主要系列的時計，每一位名人均配戴一只與自己獨特個人氣質相符的時計。

這場活動將全年在電視、數位和印刷媒體（包括雜誌）、戶外和所有社交媒體平台上進行宣傳。如欲深入了解該活動，請造訪Movado.com。

關於MOVADO

自1881年創立以來，Movado不斷精進自我，腳步從未停歇。Movado積極投入現代設計和創新，已躋身世界頂級製錶商之列。它累積了143年的瑞士精湛工藝與設計傳統。Movado巧妙地將藝術、創新和技術融為一體，並取得100多項專利。全球20家博物館都收藏其時計為展品。

該品牌長期支持表演藝術和其他公益事業，並很榮幸能與林肯表演藝術中心、林肯中心爵士樂演藝中心、公共藝術基金 (Public Art Fund)、哈林工作室博物館 (Studio Museum of Harlem)、Derek Jeter’s Turn 2基金會、BCRF（乳癌研究基金會）和兒童珠寶商 (Jewelers for Children) 等機構合作。

關於Movado Group

Movado Group, Inc.設計、採購並在全球分銷和銷售MOVADO®、MVMT®、OLIVIA BURTON®、EBEL®、CONCORD®、CALVIN KLEIN®、COACH®、TOMMY HILFIGER®、HUGO BOSS®和LACOSTE®時計，兼營珠寶和其他配件，並在美國和加拿大經營Movado公司專賣店。

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