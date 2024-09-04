摩凡陀携手五位新全球品牌大使并推出明星代言宣传片

摩凡陀推出明星代言宣传片，卢达克里斯（Ludacris）、克里斯蒂安·麦克卡夫雷（Christian McCaffrey）、杰西卡·阿尔芭（Jessica Alba）、泰里斯·哈利伯顿（Tyrese Haliburton）和朱丽安·摩尔（Julianne Moore）担任全球品牌大使（照片：Mert Alas和Marcus Piggott）

摩凡陀推出明星代言宣传片，卢达克里斯（Ludacris）、克里斯蒂安·麦克卡夫雷（Christian McCaffrey）、杰西卡·阿尔芭（Jessica Alba）、泰里斯·哈利伯顿（Tyrese Haliburton）和朱丽安·摩尔（Julianne Moore）担任全球品牌大使（照片：Mert Alas和Marcus Piggott）

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 摩凡陀（MOVADO，纽约证券交易所股票代码：MOV）欣然宣布在该品牌的新全球宣传片《When I Move You Move》（我运动，你运动）中启用新品牌大使，包括电影、音乐、体育和商业界的老传奇和新偶像。该宣传片中将包括著名演员和企业家杰西卡·阿尔芭（Jessica Alba）、传奇的奥斯卡获奖演员朱丽安·摩尔（Julianne Moore）、著名格莱美奖获奖说唱歌手、演员和企业家卢达克里斯（Ludacris）、美国NFL全明星赛（Pro Bowl）和联盟最佳阵容（All-Pro）跑卫克里斯蒂安·麦克卡夫雷（Christian McCaffrey）以及美国NBA全明星赛（All-Star）控球后卫和2024年夏季奥运会美国篮球队队员和金牌得主泰里斯·哈利伯顿（Tyrese Haliburton）。

摩凡陀集团（Movado Group）董事长兼首席执行官Efraim Grinberg表示：“ 我们很荣幸与文化娱乐界的天才之星建立多年合作，他们将在我们的2024-2025全球品牌宣传片中现身。与真正能够代表摩凡陀矢志创新、追求卓越和非凡设计基因的明星合作，对我们无比重要。宣传片活力和动感十足，让你感受与摩凡陀亲密无间。”

运动是该宣传片的灵魂，也是品牌DNA的关键要素之一。摩凡陀（Movado）在世界语（为了打破沟通障碍而在1887年创立的一种语言）中的意思为“永动不息”。运动员快速运动，与卢达克里斯2003年电子公告牌排名第一并获得格莱美奖提名的歌曲《Stand Up》互动。和声“when I move you move”（我运动，你运动）呼唤人们行动起来，做自己真正心动的事，从而发挥自己的潜力。

摩凡陀与来自The Style Council的创意总监Robert Lussier以及全球时尚摄影师Mert Alas和Marcus Piggott携合作提出了这一设想。造型由著名造型师Mel Ottenberg担纲，编舞由动作导演Stephen Galloway负责。

摩凡陀总裁Margot Grinberg指出：“ 去年，我们制定了让大家动起来的文化相关活动，就是让你想要起来运动的字面意思，让我们的品牌达到新的高度。我们的目的是打破陈规，脱颖而出，做一些会让你停下来，希望更多了解摩凡陀的事情，从而让人们首先会想到我们的品牌，与全世界的新受众互动交流。”

《When I Move You Move》（我运动，你运动）宣传片将展示主要腕表系列，每位明星将佩戴符合其独特个人风格的特定腕表。

该宣传片将通过电视、数字媒体和印刷媒体全年播出，包括杂志、居家以及所有社交媒体平台。要了解该宣传片的更多信息，请访问Movado.com。

关于摩凡陀

摩凡陀（Movado）始创于1881年，从过去到未来，始终永动不息。公司以时尚设计和锐意创新为使命，成为全世界最顶级的钟表制造商之一，传承143年的瑞士精湛手艺、设计和卓越。摩凡陀将艺术、创新和科技完美结合，取得了100多项专利，公司的钟表在全球20个博物馆陈列展出。

摩凡陀是表演艺术和其他公益事业的长期支持者，很荣幸与林肯表演艺术中心（Lincoln Center for the Performing Arts, Jazz at Lincoln Center）、林肯爵士乐中心（Jazz at Lincoln Center）、公共艺术基金（the Public Art Fund）、哈利姆电影博物馆（The Studio Museum of Harlem）、Derek Jeter的Turn 2 Foundation、乳癌研究基金会（Breast Cancer Research Foundation，BCRF）和Jewelers for Children等组织携手合作。

关于摩凡陀集团

摩凡陀集团（Movado Group, Inc.）设计、采购并在全球分销和销售摩凡陀（MOVADO®）、MVMT®、OLIVIA BURTON®、EBEL®、CONCORD®、CALVIN KLEIN®、蔻驰（COACH®）、TOMMY HILFIGER®、HUGO BOSS®和 LACOSTE®腕表，并少量设计、采购、经销和销售珠宝首饰以及其他配饰，在美国和加拿大经营摩凡陀公司直销店（Movado Company Stores）。

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